10 Prozent Rabatt auf Tickets im Deutschen Theater

Lust auf einen besonderen Kulturabend? Im Deutschen Theater erwartet Sie mitten in der Stadt ein abwechslungsreiches Programm mit aus den Bereichen Musical und Show oder Tanz sowie zahlreiche Kulturperlen aus der Konzert- und Kabarettszene. Entdecken Sie neue Highlights und genießen Sie als AZ-Abonnentin oder AZ-Abonnent ausgewählte Veranstaltungen jetzt 10 Prozent günstiger!

Sonne, Meer und große Gefühle: Auf der griechischen Insel wird aus Familienchaos ein mitreißender Musicalabend, der Jung und Alt zum Mitsingen bringt.

Brinkhoff / Moegenburg 7 Sonne, Meer und große Gefühle: Auf der griechischen Insel wird aus Familienchaos ein mitreißender Musicalabend, der Jung und Alt zum Mitsingen bringt.

Cinderella gibt ihren Traum von Liebe und Harmonie nie auf: ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.

Michael Böhmländer 7 Cinderella gibt ihren Traum von Liebe und Harmonie nie auf: ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt.

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Im südlichen Bahnhofsviertel, fußläufig zum Hauptbahnhof und zum Stachus befindet sich seit 1896 das Deutsche Theater München. Auf zwei Bühnen – der Hauptbühne im Theatersaal sowie der kleinen Kultur-Bühne im Silbersaal – zeigt Münchens Traditionshaus ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm. Fast täglich hebt sich hier der Vorhang für Spitzenproduktionen aus den Bereichen Musical und Show oder Tanz sowie zahlreiche Kulturperlen aus der Konzert- und Kabarettszene. Alljährlich zur Faschingszeit verwandelt sich das Theater in Münchens prächtigstes Ballhaus.

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25.11. - 29.11.2026: Der Geist der Weihnacht

Erleben Sie die berühmte Geschichte von Charles Dickens als herzerwärmendes Musical für die ganze Familie. Im weihnachtlichen London des 19. Jahrhunderts feiert der geizige Pfandleiher Ebenezer Scrooge kein Weihnachten, sondern denkt nur an höhere Zinsen. Doch am Weihnachtsabend erscheint ihm der Geist seines verstorbenen Freundes Marley. Gemeinsam mit einem geheimnisvollen Engel führen sie Ebenezer durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und zeigen ihm, dass der wahre Reichtum in der Liebe liegt. Ein neues Bühnenbild, spektakuläre Projektionen und musikalische wie choreographische Neuerungen machen "Der Geist der Weihnacht" zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Festlich, bunt und mitreißend: Das Ensemble verzaubert das Publikum mit großen Gefühlen und viel Weihnachtsstimmung. © Harald Hempel

16.12. - 27.12.2026: Die Päpstin – Das Musical

Erleben Sie die packende Geschichte von Johanna, einer mutigen Frau im Mittelalter, die sich als Mann verkleidet, um in einer von Männern dominierten Welt zu überleben. Johanna kämpft dabei nicht nur um ihren Platz in der Kirche, sondern auch um ihre Liebe und ihren Glauben. Basierend auf dem berühmten Roman von Donna W. Cross über den größten Kirchenskandal des Mittelalters, begeistert Die Päpstin – Das Musical mit opulenter Musik und dramatischen Szenen. Ein meisterhaftes Werk, das voller Emotionen und historischer Intrigen steckt. Seit das Bühnenepos 2011 seine Weltpremiere gab, avancierte es zu einem der erfolgreichsten deutschen Musicals mit über 800 Aufführungen in Deutschland und im Ausland. 2024 wurde die Neuinszenierung von Gil Mehmert mit dem renommierten Deutschen Musical Theaterpreis ausgezeichnet.

Mut, Glaube, verbotene Liebe: Die Päpstin – Das Musical – ein packendes Bühnenepos voller Emotionen und Intrigen. © Spotlight Musicals

29.12. - 03.01.2027: Falco meets Amadeus

„Der Kommissar“ ist zurück! Falco meets Amadeus erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Wieners. Die sensationelle Bühnenshow gewährt einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und des Menschen hinter der schillernden Pop-Ikone und würdigt dabei das großartige Lebenswerk des „Falken“. Die Song-Auswahl in diesem spektakulären Show-Erlebnis reicht neben allen großen Falco-Hits wie „Der Kommissar“, „Vienna Calling“, „Jeanny“ oder „Out of the Dark“ auch von frühen Erfolgen wie „Ganz Wien“, eindrucksvollen Titeln wie „Emotional“ oder „Coming Home“ über einige zu Unrecht vergessene Titel bis hin zum heute wieder brandaktuellen Song „Europa“. Dabei holt die Hommage den „Falken“ zurück auf die Bühne und präsentiert mit einer fünfköpfigen Band und einem herausragenden Cast alle Songs live. Schrille und extravagante Einlagen des Tanz-Ensembles begleiten die Songs.

„Der Kommissar“ ist zurück! Falco meets Amadeus bringt Falcos größte Hits live auf die Bühne – schrill, exzentrisch und voller Energie. © Dominik Gruss

06.01. - 10.01.2027: Cinderella

Eines der bekanntesten und beliebtesten Märchen kommt als zauberhaftes Musical auf die Bühne! Mit viel Liebe, Humor und Magie wird die Geschichte, basierend auf der Version der Gebrüder Grimm, zu einem Musicalerlebnis für die ganze Familie. Lernen Sie die liebenswürdige Cinderella kennen, deren Gutmütigkeit von ihrer Stiefmutter und ihren gemeinen Stiefschwestern ausgenutzt wird. Kommen Sie mit auf den königlichen Ball und fiebern Sie mit dem Prinzen mit, ob er seine Auserwählte nur anhand ihres Schuhs wiederfindet. Gefühlvolle und poppige Songs, mitreißende Choreografien, traumhafte Kostüme und fantastische Bühnenbilder nehmen Sie mit in die magische Märchenwelt.

Cinderella gibt ihren Traum von Liebe und Harmonie nie auf: ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt. © Michael Böhmländer

24.02. - 07.03.2027: Blue Man Group

Blau. Laut. Einzigartig. Die Blue Man Group verbindet eine mitreißende Mischung aus Rock, Humor und Party. Drei glatzköpfige blaue Charaktere erkunden die Welt und entdecken dabei an jeder Ecke Musik, Comedy und überraschende Momente. Mit pulsierender Originalmusik, eigens entwickelten Instrumenten, überraschender Interaktion mit dem Publikum und herrlich absurdem Humor erleben die Zuschauer eine mitreißende Show, die Menschen jeden Alters zusammenbringt. Die Blue Man Group ist ein weltweites Entertainment-Phänomen, bekannt für ihre preisgekrönten Theaterproduktionen und ikonischen Charaktere.

Die Performances sind euphorische Feiern menschlicher Verbundenheit durch Kunst, Musik, Comedy und nonverbale Kommunikation. © Martin Girard Shoot Studio

09.03. - 21.03.2027: Hello? Again!

Das neue Musical "Hello! Again?" feiert die unvergesslichen Songs von Howard Carpendale in einem völlig neuen Sound und mit einem Ensemble voller musikalischer Energie, Witz und Herz. Geschrieben und inszeniert von Thomas Hermanns, erzählt es eine Geschichte über Liebe, Mut und Neuanfang. Hanna und Rolf sind seit 40 Jahren verheiratet und feiern ihren Kennenlern-Tag, als plötzlich Matteo, Hannas Jugendliebe, vor der Tür steht. Wird Hanna bleiben oder das Leben leben, von dem sie immer geträumt hat? Klassiker wie "Ti amo", "Nachts, wenn alles schläft" oder "Fremde oder Freunde" erklingen in frischen Arrangements.

Interpretiert von herausragenden Musicalstimmen, reist das Stück mit rasantem Tempo durch vier Jahrzehnte. © Tom Schulze

23.03. - 04.04.2027: Rapunzel

Die Geschichte von Rapunzel und ihrem magischen Haar ist ein Klassiker. Nun erwacht das Märchen nach den Gebrüdern Grimm als modernes Musical in einer glanzvollen Weltpremiere zu neuem Leben und entführt in eine fantastische Welt zwischen Magie und Mysterium. In der glitzernden Metropole sind Haare nicht nur eine Frisur, sondern Ausdruck von Persönlichkeit und Macht. Rapunzel, die Vorzeige-Tochter ihrer ehrgeizigen Mutter, flieht vor einem großen Schönheitswettbewerb aus ihrer Heimat, denn sie will mehr als nur schön sein. Die Fassung von Marc Schubring und Kevin Schroeder überrascht mit neuen Wendungen und mitreißender Musik.

07.04. - 02.05.2027: Mamma Mia!

Der größte Musicalspaß aller Zeiten! Von London zu einem weltweiten Phänomen: Mamma Mia! ist Judy Craymers geniale Kombination der zeitlosen ABBA-Songs mit der heiteren und witzigen Geschichte einer Mutter, einer Tochter und drei potenzieller Väter auf einer idyllischen, griechischen Insel. Nach dem restlos ausverkauften Gastspiel kehrt die englische Originalversion nun endlich zurück auf unsere Bühne. Musik und Songtexte stammen von Benny Andersson & Björn Ulvaeus, das Drehbuch schrieb Catherine Johnson, Regie führte Phyllida Lloyd. Zwei sehr erfolgreiche Verfilmungen hauchten dem Musical neues Leben ein.

Sonne, Meer und große Gefühle: Auf der griechischen Insel wird aus Familienchaos ein mitreißender Musicalabend, der Jung und Alt zum Mitsingen bringt. © Brinkhoff / Moegenburg

Adresse und Öffnungszeiten Theaterkasse Deutsches Theater