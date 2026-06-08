10 Prozent auf zehn exklusive und ausgewählte Konzerte auf dem Tollwood Sommerfestival sichern

Live-Musik und besondere Festivalmomente: AZ-Abonnentinnen und Abonnenten sparen 10 Prozent Rabatt auf Tickets für zehn ausgewählte Konzerte auf dem Tollwood Sommerfestival 2026. Jetzt heißt es schnell sein – das Kontingent ist limitiert.

08. Juni 2026 - 00:00 Uhr

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10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Konzerte auf dem Tollwood Sommerfestival

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Kaum etwas steht so sehr für den Münchner Festivalsommer wie das Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd. Internationale Stars, einzigartige Atmosphäre und unvergessliche Live-Konzerte sorgen jedes Jahr aufs Neue für echte Lieblingsmomente. Musikfans können sich 2026 auf ein Line-Up freuen, das keine Wünsche offenlässt – von mitreißendem Indie-Pop über legendäre Rock-Acts bis hin zu angesagten Singer-Songwritern.

Sommerfestival 2025 © Anton Brandl

Und das Beste: Als exklusiver Vorteil können AZ-Leser jetzt beim Ticketkauf richtig sparen: Auf zehn ausgewählte Konzerte gibt es 10 Prozent Rabatt!

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Worauf warten Sie noch? Seien Sie dabei, wenn Weltstars und Kultbands auf der großen Festivalbühne stehen und erleben Sie mit etwas Glück Ihr persönliches Sommer-Highlight.

Diese zehn Konzerte sind im Angebot enthalten:

Dropkick Murphys: Irischer Punkrock trifft Sommerfestival © Dropkick Murphys