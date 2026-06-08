10 Prozent auf zehn exklusive und ausgewählte Konzerte auf dem Tollwood Sommerfestival sichern
10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Konzerte auf dem Tollwood Sommerfestival
Kaum etwas steht so sehr für den Münchner Festivalsommer wie das Tollwood Sommerfestival im Olympiapark Süd. Internationale Stars, einzigartige Atmosphäre und unvergessliche Live-Konzerte sorgen jedes Jahr aufs Neue für echte Lieblingsmomente. Musikfans können sich 2026 auf ein Line-Up freuen, das keine Wünsche offenlässt – von mitreißendem Indie-Pop über legendäre Rock-Acts bis hin zu angesagten Singer-Songwritern.
Und das Beste: Als exklusiver Vorteil können AZ-Leser jetzt beim Ticketkauf richtig sparen: Auf zehn ausgewählte Konzerte gibt es 10 Prozent Rabatt!
Worauf warten Sie noch? Seien Sie dabei, wenn Weltstars und Kultbands auf der großen Festivalbühne stehen und erleben Sie mit etwas Glück Ihr persönliches Sommer-Highlight.
Diese zehn Konzerte sind im Angebot enthalten:
- Beat am 19.06.
- Bosse am 21.06.
- Fat Freddys Drop am 22.06.
- Brad Paisley am 23.06.
- Herbert Pixner am 24.06.
- Wolfgang Ambros am 29.06.
- Dropkick Murphys am 30.06.
- Sex Pistols am 06.07.
- Rick Astley am 07.07.
- LP & Asaf Avidan am 08.07.
- Themen:
- Olympiapark
- Tollwood
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