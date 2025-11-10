10 Prozent auf Tickets für "Zauberflöte"
Er liebt Abenteuer – ob im Spiel oder im echten Leben: Tamino, der junge Gamer, wird in ein fantastisches Zauberland gezogen, wo Mut, Freundschaft und Musik den Weg weisen. Auf seiner Reise begegnet er der schönen Prinzessin Pamina, dem frechen Papageno und der geheimnisvollen Königin der Nacht - die vielleicht ganz anders ist, als man denkt.
Und wenn plötzlich Peter Pan und Schneewittchen auftauchen, ist das Chaos perfekt!
Oper trifft Fantasie – ein Erlebnis für Groß und Klein
Unter der künstlerischen Gesamtleitung von Verena Sarré bringen über 80 Kinder und Jugendliche – bis hin zu den Hauptrollen – Mozarts Meisterwerk in einer farbenfrohen, fantasievollen und familiengerechten Inszenierung auf die Bühne. Mit beeindruckender Professionalität und einer Bühnenpräsenz, die ihresgleichen sucht, entsteht ein außergewöhnliches Projekt, das seinem Publikum ein unvergleichliches Erlebnis bietet.
Unter der musikalischen Leitung von Liviu Petcu und Oleg Ptashnikov, gemeinsam mit Musikern der Bayerischen Staatstheater, gestalten Julia Riegel (Regie), Carla Schwering (Kostüm) sowie Arabella Wäscher und Maida Korinteli (Choreografie) eine Produktion, die Musik, Bewegung und Theater zu einem festlichen Gesamtkunstwerk vereint.
Weitere Vorstellungen:
Freitag: 16.01.2025 um 17:30 Uhr.
Samstag: 17.01.2025 um 11 Uhr und 17 Uhr.
Sonntag: 18.01.2025 um 16 Uhr.
