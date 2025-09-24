AZ-Plus
10 Prozent auf Tickets für "Peter Pan"

Mitreißende Musik und schillernde Kostüme entführen Sie nach Nimmerland. Begleitet von einem Live-Orchester erwartet Sie ein fantasievolles Abenteuer Spannung. Als AZ-Abonnentin und Abonnent erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf "Peter Pan".
Sie erwarten mitreißende Songs, schillernde Kostüme und frische, fetzige Choreografien.
© Sarre Akademie
Er kann fliegen, sein Horizont kennt keine Grenzen und jedes Abenteuer ruft seinen Namen: Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen wird, entführt Groß und Klein nach Nimmerland – in eine Welt voller Elfen, Meerjungfrauen, Indianer und Piraten.

© Sarre Akademie

In der fantasievoll-romantischen Inszenierung von Opernregisseurin Julia Riegel kämpft Peter Seite an Seite mit Wendy, ihren Brüdern und den verlorenen Kindern gegen den gefürchteten Käpt’n Hook – eine spritzige, rasante Abenteuerfahrt für die ganze Familie.

Bühnenspektakel voller Musik und Magie

Freuen Sie sich auf mitreißende Songs, schillernde Kostüme und frische, fetzige Choreografien von Maida Kasarian und Arabella Wäscher sowie ein Bühnen-Video-Konzept, das einen Raum voller Magie und Zauber schafft, während die jungen Darsteller der Sarré Musikakademie von einem Live-Orchester aus Musiker der Bayerischen Staatstheater unter der Leitung von Liviu Petcu begleitet werden.

Ein funkelndes Bühnenabenteuer – spannend, herzerwärmend und vergnüglich!

Weitere Infos finden Sie hier

Weitere Vorstellungen:
 Samstag: 11.10.2025 um 17.00 Uhr.
 Sonntag: 12.10.2025 um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.