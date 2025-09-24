10 Prozent auf Tickets für "Peter Pan"
Jetzt 10 Prozent für die Vorstellung "Peter Pan" sichern
Er kann fliegen, sein Horizont kennt keine Grenzen und jedes Abenteuer ruft seinen Namen: Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen wird, entführt Groß und Klein nach Nimmerland – in eine Welt voller Elfen, Meerjungfrauen, Indianer und Piraten.
In der fantasievoll-romantischen Inszenierung von Opernregisseurin Julia Riegel kämpft Peter Seite an Seite mit Wendy, ihren Brüdern und den verlorenen Kindern gegen den gefürchteten Käpt’n Hook – eine spritzige, rasante Abenteuerfahrt für die ganze Familie.
Bühnenspektakel voller Musik und Magie
Freuen Sie sich auf mitreißende Songs, schillernde Kostüme und frische, fetzige Choreografien von Maida Kasarian und Arabella Wäscher sowie ein Bühnen-Video-Konzept, das einen Raum voller Magie und Zauber schafft, während die jungen Darsteller der Sarré Musikakademie von einem Live-Orchester aus Musiker der Bayerischen Staatstheater unter der Leitung von Liviu Petcu begleitet werden.
Ein funkelndes Bühnenabenteuer – spannend, herzerwärmend und vergnüglich!
Weitere Vorstellungen:
Samstag: 11.10.2025 um 17.00 Uhr.
Sonntag: 12.10.2025 um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr.
