Mitreißende Musik und schillernde Kostüme entführen Sie nach Nimmerland. Begleitet von einem Live-Orchester erwartet Sie ein fantasievolles Abenteuer Spannung. Als AZ-Abonnentin und Abonnent erhalten Sie 10 Prozent Rabatt auf "Peter Pan".

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Jetzt 10 Prozent für die Vorstellung "Peter Pan" sichern

Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und von exklusiven Vorteilen , wie diesen, profitieren.

, wie diesen, profitieren. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Sie können an exklusiven Gewinnnspielen teilnehmen.

teilnehmen. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und Rabattcode erhalten Bereits Abonnent?

Hier einloggen und Rabattcode erhalten!

Er kann fliegen, sein Horizont kennt keine Grenzen und jedes Abenteuer ruft seinen Namen: Peter Pan, der Junge, der nie erwachsen wird, entführt Groß und Klein nach Nimmerland – in eine Welt voller Elfen, Meerjungfrauen, Indianer und Piraten.

Jetzt Tickets sichern! © Sarre Akademie

In der fantasievoll-romantischen Inszenierung von Opernregisseurin Julia Riegel kämpft Peter Seite an Seite mit Wendy, ihren Brüdern und den verlorenen Kindern gegen den gefürchteten Käpt’n Hook – eine spritzige, rasante Abenteuerfahrt für die ganze Familie.

Bühnenspektakel voller Musik und Magie

Freuen Sie sich auf mitreißende Songs, schillernde Kostüme und frische, fetzige Choreografien von Maida Kasarian und Arabella Wäscher sowie ein Bühnen-Video-Konzept, das einen Raum voller Magie und Zauber schafft, während die jungen Darsteller der Sarré Musikakademie von einem Live-Orchester aus Musiker der Bayerischen Staatstheater unter der Leitung von Liviu Petcu begleitet werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein funkelndes Bühnenabenteuer – spannend, herzerwärmend und vergnüglich!

Weitere Infos finden Sie .

Weitere Vorstellungen:

Samstag: 11.10.2025 um 17.00 Uhr.

Sonntag: 12.10.2025 um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr.