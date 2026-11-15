10 Prozent auf Tickets für Hänsel und Gretel
10 Prozent Rabatt auf Tickets für Hänsel & Gretel
Zauberhafte Familienoper in der Alten Kongresshalle München
Märchenhafte Abenteuer, berührende Melodien und junge Talente auf großer Bühne: Mit "Hänsel & Gretel" erwartet kleine und große Opernfreunde ein besonderes Erlebnis in der Alten Kongresshalle München. Die beliebte Märchenoper von Engelbert Humperdinck entführt das Publikum in eine Welt voller Magie, Mut und Fantasie.
Junge Talente auf großer Bühne
Die Sarré Musikprojekte präsentieren die Oper in einer fantasievollen Inszenierung mit über 80 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 23 Jahren. Alle Rollen werden von jungen Talenten der Sarré Musikakademie übernommen. Farbenfrohe Kostüme, stimmungsvolle Videoprojektionen und eigens entwickelte Choreografien erwecken die Märchenwelt zum Leben.
Ein märchenhaftes Erlebnis mit Live-Orchester
Unter der musikalischen Leitung von Verena Sarré und begleitet von einem hochkarätigen Orchester mit Musikern der Bayerischen Staatstheater erklingen Humperdincks berühmte Melodien. Bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn lädt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Einblicken hinter die Kulissen und einem öffentlichen Einsingen zum Entdecken ein.
Die Oper eignet sich für Kinder ab 4 Jahren und dauert etwa zwei Stunden inklusive Pause.
- Themen:
- München
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen