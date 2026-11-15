Märchenhafte Abenteuer, berührende Melodien und junge Talente auf großer Bühne: München darf sich auf eine zauberhafte Familienoper freuen. Ob der berühmte Abendsegen, die gefürchtete Knusperhexe oder Engelbert Humperdincks unvergängliche Musik mit Live-Orchester: Bei "Hänsel & Gretel" in der Alten Kongresshalle ist für kleine und große Opernfreunde etwas dabei. AZ-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten exklusiv 10 Prozent Rabatt auf Tickets.

15. November 2026 - 00:00 Uhr

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Hänsel, Gretel und die Knusperhexe entführen das Publikum in eine märchenhafte Welt.

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Zauberhafte Familienoper in der Alten Kongresshalle München

Märchenhafte Abenteuer, berührende Melodien und junge Talente auf großer Bühne: Mit " " erwartet kleine und große Opernfreunde ein besonderes Erlebnis in der Alten Kongresshalle München. Die beliebte Märchenoper von Engelbert Humperdinck entführt das Publikum in eine Welt voller Magie, Mut und Fantasie.

Farbenprächtige Kostüme und viel Spielfreude gehören zur neuen Inszenierung. © Foto: Severin Vogl: Bildbearbeitung: Romina Schaaff mit Unterstützung von KI

Junge Talente auf großer Bühne

Die Sarré Musikprojekte präsentieren die Oper in einer fantasievollen Inszenierung mit über 80 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 8 bis 23 Jahren. Alle Rollen werden von jungen Talenten der Sarré Musikakademie übernommen. Farbenfrohe Kostüme, stimmungsvolle Videoprojektionen und eigens entwickelte Choreografien erwecken die Märchenwelt zum Leben.

Im Märchenwald warten Magie, Mut und die gefürchtete Knusperhexe auf Hänsel und Gretel. © Foto: Severin Vogl: Bildbearbeitung: Romina Schaaff mit Unterstützung von KI

Ein märchenhaftes Erlebnis mit Live-Orchester

Unter der musikalischen Leitung von Verena Sarré und begleitet von einem hochkarätigen Orchester mit Musikern der Bayerischen Staatstheater erklingen Humperdincks berühmte Melodien. Bereits eine Stunde vor Vorstellungsbeginn lädt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Einblicken hinter die Kulissen und einem öffentlichen Einsingen zum Entdecken ein.

Die Oper eignet sich für Kinder ab 4 Jahren und dauert etwa zwei Stunden inklusive Pause.