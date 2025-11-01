10 Euro Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf bei flaschenpost sichern
Erhalten Sie 10 Euro Rabatt auf Ihren Einkauf
Egal, ob Bio-Obst, frisches Fleisch, regionale Backwaren, Tiefkühlpizza oder Getränkekisten – flaschenpost liefert alles in nur 120 Minuten bis vor ihre Haustür.
Mit flaschenpost wird ihr Einkauf zum Kinderspiel: Kein Schleppen, kein Anstehen – einfach Wunschprodukte auswählen und entspannt liefern lassen.
Ihr erster Einkauf bei flaschenpost lohnt sich doppelt. Als Neukunde bekommen Sie einen 10-Euro-Gutschein und obendrauf sparen Sie sich die Liefergebühr – ab einem Mindestbestellwert von 39 Euro!
Der Bonus: Ihr Leergut nimmt flaschenpost auch wieder mit.
