Zum Runterkommen nach Berchtesgaden – Naturgenuss in den Bergen

Vom Königssee hinauf zum Jenner auf fast 1.900 Metern Höhe: Ein Ausflug in die Berchtesgadener Bergen lädt ihre Batterien zu hundert Prozent wieder auf.

29. Mai 2023 - 07:03 Uhr

Der beste Ort, um zu entschleunigen und den Alltag hinter sich zu lassen? Die unberührte Natur! Da bietet sich die sagenhafte mit ihren eindrucksvollen Gipfeln, urigen Almen und glasklaren Gebirgsseen perfekt an. Der Nationalpark ist in den deutschen Alpen der einzige seiner Art und garantiert Naturerlebnisse pur.

Also, auf geht’s - an den Königssee und auf den Jenner!

Besonders leise und umweltfreundlich sind Sie auf dem Königssee unterwegs. Dank Prinzregent Luitpold fahren alle Besucher seit 1909 mit Elektrobooten. Unterwegs hält der Bootsführer und bläst das Flügelhorn. Das weltberühmte Echo vom sorgt für andachtsvolle Stille, während beim Postkartenidyll der Wallfahrtskirche St. Bartholomä das Blitzlichtgewitter ausbricht. Schöner kann Bayern kaum sein, wenn der smaragdgrüne See auf die roten Zweibeltürmchen und die bizarren Felswände im Hintergrund trifft.

© Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 1 von 7 Ein bayerischer Traum: Die Zwiebeltürme von St. Bartholomä am glasklaren Königssee vor der gewaltigen Watzmann-Ostwand. © Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 2 von 7 Nicht nur Wanderer, auch Mountainbiker kommen am Jenner voll auf ihre Kosten. © Berchtesgadener Bergbahn AG Bild 3 von 7 Ein Schauspiel der Natur: Und Sie am Jenner Speicherteich in der ersten Reihe. © Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 4 von 7 Wer diesen herrlichen Blick von der Halbinsel Hirschau mit der Wallfahrtskirche St. Bartholomä genießen möchte, muss auf die Kührointalm wandern und zur Achenkanzel weitergehen. © Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 5 von 7 Wem geht da nicht das Herz auf? Erhebend, der Blick vom Jenner in den weiten Berchtesgadener Talkessel. © Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 6 von 7 Die perfekte Einsteiger-Bergtour: Vom Grünstein haben Sie einen wunderschönen Blick in den Berchtesgadener Talkessel. © Bergerlebnis Berchtesgaden Bild 7 von 7 2019 eröffnete die Jennerbahn neu: Komplett überholt und technisch auf dem neuesten Stand. Ganz besonders toll: Die herrlich aussichtsreichen Panoramakabinen.

Ob im Biergarten des historischen Wirtshauses oder beim einzigen Fischer, ob Schweinsbraten, geräucherte Königssee-Renke oder würzige Käsespätzle – mit Blick auf die mächtige Watzmann-Ostwand, die auch geübten Bergsteigern Respekt einflößt – schmeckt‘s am besten.

Erleben Sie eine atemberaubende Aussicht

Wenn Sie auf der Rückfahrt mit dem Boot steil nach oben blicken, erkennen Sie Ihr nächstes Ziel. Auf 1.874 Metern liegt der Gipfel des Jenners in einem . Sowohl am Berg, als auch auf der Mitte bietet die ausgezeichnete Gastronomie regionale Produkten, tolles Flair und herzlichen Service.

Da schmeckt‘s von jung bis alt der ganzen Familie: Mit Halbzeit und Jenneralm hat die Jennerbahn an der Mittel- und der Bergstation eine ganz ausgezeichnete Gastronomie. © Berchtesgadener Bergbahn AG

In einer Panoramakabine der Jennerbahn schweben Sie hinauf. Die Aussicht während der Fahrt ist atemberaubend. Nach nur wenigen Minuten zu Fuß stehen Sie auf dem Gipfel und fühlen sich, wie sich nur ein Adler fühlen mag. Was gibt es besseres zum Seele baumeln lassen, als diesen Blick? In den Nationalpark hinein, auf die Schindeldächer der Almhütten hinunter und ins benachbarte Österreich hinüber. Ein reich beschenktes .

Nicht nur wegen des gleichnamigen Sees nennen die Einheimischen diesen Blick vom Jennergipfel den Königsblick: Majestätisch und grandios ist er allemal. © Berchtesgadener Bergbahn AG

Bei Ihnen zu Hause liegt nun ein Blatt Papier auf dem Tisch. Darauf steht:

Pfeifende Murmeltiere auf der Almwiese beobachten,

Kunstschätze im Königlichen Schloss bestaunen,

ein Stamperl Enzian auf der Brennhütte trinken,

ein fesches, neues Dirndlgwand beim Lederhosenmacher kaufen,

durch eine Klamm wandern,

eine Rutschpartie im Salzbergwerk wagen,

die Böller der Weihnachtsschützen hören,

um den verschneiten Hintersee spazieren…

Wer mag schon gerne To-Do-Listen? Aber diese mögen Sie seit der Zeit in Berchtesgaden. Der Titel: "Definitiv Zeit nehmen. Für mehr."

Den Jennergipfel als perfekten Aussichtspunkt liegt nur einen kurzen Fußmarsch von der Bergstation entfernt. © Berchtesgadener Bergbahn AG

Weitere Informationen finden Sie hier: