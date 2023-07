Liebliches Taubertal: Wo Kunst, Historie und Genuss zusammenfinden

Das "Liebliche Taubertal" vereint alles, was die Herzen von Urlaubern höherschlagen lässt. Im Tal des wildromantischen Flusses Tauber präsentieren sich neun Burgen, elf Schlösser, fünf Klöster, elf Gartenanlagen und 46 Museen. Auf der Entdeckungsreise dieser prächtigen Bauten darf auch die Kulinarik der Region nicht zu kurz kommen.

Drei kommen hier zusammen: Baden, Franken und Württemberg. Genießer können sich nicht nur mit den Hauptrebsorten Müller-Thurgau und Schwarzriesling verwöhnen lassen, sondern auch mit der heimischen Sorte Tauberschwarz. Nur fränkische Weine werden in traditionelle Bocksbeutel-Flaschen abgefüllt.

Mittelalterliches Stadtbild Rothenburg © Thomas Weller

Auf den Spuren berühmter Künstler

Dazu passen lokale , die in den mit dem Qualitätssiegel Taubertal kulinarisch erleben ausgezeichneten Gaststätten und Restaurants genossen werden können. Wer eher Bier statt Wein bevorzugt, der sollte unbedingt eines der regionalen Biere probieren, denn Genuss und das sind eng miteinander verbunden. Doch auch kunsthistorisch gibt es dort einiges zu entdecken. Werke berühmter Meister sind nahezu an allen Ecken und Enden der Ferienlandschaft zu finden.

Residenzschloss Bad Mergentheim © Peter Frischmuth/ argus Fotoagentur ( Peter Frischmuth/ argus)

So verewigte sich etwa Balthasar Neumann, einer der bedeutendsten Baumeister des Barock und Rokoko, beispielsweise mit Kirchen in Dittigheim und Königheim sowie der Tauberbrücke in .

Apropos Bauwerke: Die imposante Freudenburg oder die mächtige Feste Wertheim hoch über Main und Tauber sind auf jeden Fall einen Besuch wert. Die Burg Wertheim zählt zu den größten Burgruinen Süddeutschlands. Um das " kennenzulernen, gibt es viele spannende, besondere und informative Erlebnisse, wie zum Beispiel eine Weinverkostung unter Einfluss von Farben. Zahlreiche Veranstaltungen versüßen Besuchern zudem den Sommer. Etwa die "Kärwe", das wichtigste Brauchtumsfest in Weikersheim, das immer am ersten Septemberwochenende stattfindet.

Die Burg Wertheim zählt zu den größten Burgruinen Süddeutschlands. © Thomas Weller

