Winterzauber nahe München: In diesem Tal ist der Winter schon da

Nur 90 Minuten von München entfernt zeigt sich der Winter bereits von seiner schönsten Seite: Im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau in Tirol läuft der Betrieb bereits auf Hochtouren – perfekt für einen Skitag, Wintermomente und eine genussvolle Zeit in den Bergen.

08. Dezember 2025 - 07:56 Uhr

Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist bestens geeignet für Familien - an der Qualität und Sicherheit der Pisten wird kontinuierlich gearbeitet.

Der perfekte Tag im Schnee – so nah, so vielseitig

Schon bei der ersten Bergfahrt wird klar, warum das zu den schönsten Regionen Tirols zählt. Die traditionelle Holzarchitektur der Bergdörfer, warm vom Morgenlicht umspielt, schafft eine Stimmung echter alpiner Tradition.

Der 360 Grad View Tower "Top of Alpbachtal“ auf 2.030 Metern – ein komplett aus Holz gebauter Aussichtsturm mit handgefertigten Alpbacher Schindeln bietet ein unvergessliches Panorama. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Ein besonderer Blickfang ist der 360 Grad View Tower "Top of Alpbachtal" auf 2.030 Metern – ein komplett aus Holz gebauter Aussichtsturm mit handgefertigten Alpbacher Schindeln und einem Panorama, das jeden Moment zu einem Erlebnis macht.

Nur 90 Minuten von München entfernt: das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau - einfach losfahren, durchatmen und direkt in den Winter eintauchen. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Investitionen in Qualität und Schneesicherheit

Damit Wintersportler die bestmöglichen Bedingungen vorfinden, wird im kontinuierlich in die Qualität der Pisten investiert. Mehr als 250 Schneeerzeuger sind im Einsatz und garantieren so 90 Prozent Schneesicherheit auf 114 Pistenkilometern.

Ab der kommenden Saison sorgen weitere 30 neue Schneeerzeuger im Alpbachtal und 14 weitere in der Wildschönau für eine noch effizientere, ressourcenschonendere und energieärmere Beschneiung.

Das Skigebiet rückt damit seinem Ziel ein großes Stück näher, die Grundbeschneiung künftig innerhalb von nur drei Tagen durchführen zu können – ein Meilenstein für Nachhaltigkeit und Schneesicherheit vom Start bis zum Ende der Saison.

Das zertifizierte Familien-Skigebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau bietet viel Spaß und Skivergnügen. Die Skipisten am Schatzberg zum Beispiel bieten viel Platz für die ganze Familie. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Familienglück und Pistenvielfalt

Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau erstreckt sich über vier Berge in zwei Täler: Vier Berge, zwei Täler, ein Skierlebnis. Besonders für Familien tut sich viel: Am Schatzberg wird ein bestehender Ziehweg künftig als neue blaue Kinderpiste genutzt – ein weiteres Highlight für Skianfänger und kleine Pistenflitzer.

Zusätzlich optimieren neue Förderbänder im Schatzberg Zwergenland und an der Bergstation der Markbachjochbahn (110 Meter, überdacht) den Einstieg in die Welt des Skifahrens.

© Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 1 von 7 Das schneesichere Skigebiet reicht bis 2.030 Meter Seehöhe und ist von Anfang Dezember bis Ostern in Betrieb. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 2 von 7 Im Herzen der Kitzbüheler Alpen liegt das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 3 von 7 Skipässe können individuell vor Ort bei den Kassen der Bergbahnen oder auch Online erworben werden. Kinder bis 6 Jahre fahren den ganzen Winter kostenfrei Ski. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 4 von 7 Die eindrucksvolle, tief verschneite Landschaft und die einzigartige Atmosphäre im Herzen Tirols machen den Winter zu einem besonderen Erlebnis: ein beeindruckendes Panorama erlebt man am Schatzberg Gipfelkreuz oder beim Top of Alpbachtal. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 5 von 7 Auf einer der spannenden Rodelbahnen oder beim Toben im Schnee gibt es auch abseits der Piste jede Menge Spaß zu erleben. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 6 von 7 Ob breite, sonnige Abfahrten am Schatzberg oder abwechslungsreiche Pisten am Wiedersberger Horn – im gesamten Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau gibt es jede Menge zu entdecken. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau Bild 7 von 7 Variantenreiches Skifahren: Bei 114 Pistenkilometern findet jeder seine Lieblingspiste.

Während die Jüngsten spielerisch ihre ersten Schwünge ziehen, erkunden die Erwachsenen die eindrucksvolle Pistenvielfalt – gemütlich, sportlich oder aussichtsreich, jede Abfahrt ein Erlebnis.

Urige Hütten laden zu einer Skipause ein. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Genuss und Wintererlebnisse, die bleiben

Ein echter Wintertag wäre nicht vollständig ohne eine genussvolle Auszeit in einer der urigen Hütten. Der legendäre Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne in der Böglalm oder die kräftige Wildschönauer Brezensuppe auf der Gipfö Hit am Schatzberg sorgen für kulinarische Höhepunkte, die den Tag auf besondere Weise veredeln. Auf den Sonnenterrassen, umgeben von strahlenden Gipfeln, schmeckt Tirol einfach noch ein bisschen besser.

Die traditionelle Holzarchitektur der Bergdörfer, warm vom Morgenlicht umspielt, schafft eine Stimmung echter alpiner Tradition. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Abseits der Pisten warten unvergessliche Wintermomente: Eine romantische Pferdekutschenfahrt durch das idyllische Thierbach, rasante Abfahrten auf den zertifizierten Naturrodelbahnen oder Action pur mit dem Alpbachtaler Lauser-Sauser.

Action pur mit dem Alpbachtaler Lauser-Sauser - Spaß im Schnee ist garantiert. © Ski Juwel Alpbachtal Wlíldschönau

Wer es ruhiger mag, lässt sich bei einer Fackelwanderung durch die stille, verschneite Landschaft verzaubern. Und für alle, die den Schnee auch abends nicht loslassen wollen, geht der Wintertag beim stimmungsvollen Nachtskifahren unter funkelndem Sternenhimmel weiter.

Die sonnige und schneesichere Skiregion Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ist der ideale Ort, um einen Urlaub fernab von jeglichen Stress und Stau zu verbringen. © Wildschönau Tourismus

Der kommende Winter im wird nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch:

Event-Highlights im Winter 2025/26 Sport und Action 07. Februar 2026: Open Faces Freeride Contest Alpbachtal Musik & Unterhaltung 21. Dezember 2025: Bergadvent Alpbachtal – stimmungsvoll am Wiedersberger Horn

07. März 2026: Kronehit BergBeats – der neue Musik-Event mit DJ am Berg Sound on Snow – das musikalische Saisonfinale mit drei Eventwochenenden: 14. März 2026: Schneefest am Schatzberg (LIONS Club)

20. bis 22. März 2026: Winterfinale Niederau – Musik am Berg und im Tal

27. bis 29. März 2026: Liveacts am Schatzberg inklusive Top Act ABBORN Laufende Highlights durch den Winter 26. Dezember 2025 bis 06. März 2026 (Donnerstag und Freitag): Nachtskilauf am Reither Kogel

28. Dezember 2025 bis 01. März 2026 (Montag, Mittwoch und Sonntag): Pistenraupen Co-Pilot am Reither Kogel

ab Anfang März 2026 - jeden Samstag: First Line Skiing am Wiedersberger Horn

