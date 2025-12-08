Winterzauber nahe München: In diesem Tal ist der Winter schon da
Der perfekte Tag im Schnee – so nah, so vielseitig
Schon bei der ersten Bergfahrt wird klar, warum das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zu den schönsten Regionen Tirols zählt. Die traditionelle Holzarchitektur der Bergdörfer, warm vom Morgenlicht umspielt, schafft eine Stimmung echter alpiner Tradition.
Ein besonderer Blickfang ist der 360 Grad View Tower "Top of Alpbachtal" auf 2.030 Metern – ein komplett aus Holz gebauter Aussichtsturm mit handgefertigten Alpbacher Schindeln und einem Panorama, das jeden Moment zu einem Erlebnis macht.
Investitionen in Qualität und Schneesicherheit
Damit Wintersportler die bestmöglichen Bedingungen vorfinden, wird im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau kontinuierlich in die Qualität der Pisten investiert. Mehr als 250 Schneeerzeuger sind im Einsatz und garantieren so 90 Prozent Schneesicherheit auf 114 Pistenkilometern.
Ab der kommenden Saison sorgen weitere 30 neue Schneeerzeuger im Alpbachtal und 14 weitere in der Wildschönau für eine noch effizientere, ressourcenschonendere und energieärmere Beschneiung.
Das Skigebiet rückt damit seinem Ziel ein großes Stück näher, die Grundbeschneiung künftig innerhalb von nur drei Tagen durchführen zu können – ein Meilenstein für Nachhaltigkeit und Schneesicherheit vom Start bis zum Ende der Saison.
Familienglück und Pistenvielfalt
Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau erstreckt sich über vier Berge in zwei Täler: Vier Berge, zwei Täler, ein Skierlebnis. Besonders für Familien tut sich viel: Am Schatzberg wird ein bestehender Ziehweg künftig als neue blaue Kinderpiste genutzt – ein weiteres Highlight für Skianfänger und kleine Pistenflitzer.
Zusätzlich optimieren neue Förderbänder im Schatzberg Zwergenland und an der Bergstation der Markbachjochbahn (110 Meter, überdacht) den Einstieg in die Welt des Skifahrens.
Während die Jüngsten spielerisch ihre ersten Schwünge ziehen, erkunden die Erwachsenen die eindrucksvolle Pistenvielfalt – gemütlich, sportlich oder aussichtsreich, jede Abfahrt ein Erlebnis.
Genuss und Wintererlebnisse, die bleiben
Ein echter Wintertag wäre nicht vollständig ohne eine genussvolle Auszeit in einer der urigen Hütten. Der legendäre Kaiserschmarrn aus der Riesenpfanne in der Böglalm oder die kräftige Wildschönauer Brezensuppe auf der Gipfö Hit am Schatzberg sorgen für kulinarische Höhepunkte, die den Tag auf besondere Weise veredeln. Auf den Sonnenterrassen, umgeben von strahlenden Gipfeln, schmeckt Tirol einfach noch ein bisschen besser.
Abseits der Pisten warten unvergessliche Wintermomente: Eine romantische Pferdekutschenfahrt durch das idyllische Thierbach, rasante Abfahrten auf den zertifizierten Naturrodelbahnen oder Action pur mit dem Alpbachtaler Lauser-Sauser.
Wer es ruhiger mag, lässt sich bei einer Fackelwanderung durch die stille, verschneite Landschaft verzaubern. Und für alle, die den Schnee auch abends nicht loslassen wollen, geht der Wintertag beim stimmungsvollen Nachtskifahren unter funkelndem Sternenhimmel weiter.
Der kommende Winter im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau wird nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch:
Event-Highlights im Winter 2025/26
Sport und Action
- 07. Februar 2026: Open Faces Freeride Contest Alpbachtal
Musik & Unterhaltung
- 21. Dezember 2025: Bergadvent Alpbachtal – stimmungsvoll am Wiedersberger Horn
- 07. März 2026: Kronehit BergBeats – der neue Musik-Event mit DJ am Berg
Sound on Snow – das musikalische Saisonfinale mit drei Eventwochenenden:
- 14. März 2026: Schneefest am Schatzberg (LIONS Club)
- 20. bis 22. März 2026: Winterfinale Niederau – Musik am Berg und im Tal
- 27. bis 29. März 2026: Liveacts am Schatzberg inklusive Top Act ABBORN
Laufende Highlights durch den Winter
26. Dezember 2025 bis 06. März 2026 (Donnerstag und Freitag): Nachtskilauf am Reither Kogel
28. Dezember 2025 bis 01. März 2026 (Montag, Mittwoch und Sonntag): Pistenraupen Co-Pilot am Reither Kogel
ab Anfang März 2026 - jeden Samstag: First Line Skiing am Wiedersberger Horn
Weitere Informationen unter www. skijuwel.com/winter
