Wie bei "The White Lotus": Trend-Reisen für Serien- und Filmfans

Die Serie "The White Lotus" hat den Tourismus auf Sizilien und Hawaii angekurbelt. Auch die aktuelle dritte Staffel dürfte neben diesen Serien und Filmen im Jahr 2025 Urlauber in ferne Länder locken.

Set-Jetting, also Reisen für Film- und Serienfans, die zu Drehorten beliebter Produktionen fliegen, um dort zumindest einen Teil ihres Urlaubs oder Kurztrips zu verbringen, liegt immer mehr im Trend. Zwar reisten Serien- und Filmfreunde schon vor vielen Jahren durch die Welt, um sich beispielsweise Originalschauplätze der "Der Herr der Ringe"-Filme oder von "Sex and the City" anzusehen. Gerade die HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" ist aber ein Paradebeispiel dafür, wie derartige Produktionen in der jüngeren Vergangenheit noch einmal diese Form von Tourismus angekurbelt haben.

"The White Lotus": Andrang auf Sizilien, Hawaii und Koh Samui

"The White Lotus" spielt in jeder Staffel in einem anderen Ressort einer fiktiven Hotelkette. Der satirische Urlaubstraum entführte die Zuschauerinnen und Zuschauer in den beiden ersten Staffeln nach Hawaii und Sizilien. Die paradiesischen Aufnahmen begünstigten unter anderem laut eines jeweils einen Aufschwung in Sachen Tourismus vor Ort.

Auch für die im Februar gestartete dritte Staffel, die vorwiegend auf der thailändischen Insel Koh Samui gedreht wurde, wird ähnliches erwartet. Thapanee Kiatphaibool, Chefin der Tourism Authority of Thailand (TAT), sagte, dass die neuen Folgen die malerischen Strände und eleganten Luxusressorts als Ort für Dreharbeiten "und als Leuchtturm des Erlebnistourismus mit Sicherheit stärken" sowie mehr Besucherinnen und Besucher anlocken werden. vom "The White Lotus"-Effekt. Der Reiseanbieter Expedia habe dem Bericht zufolge nach den beiden ersten Staffeln um rund 300 Prozent gestiegene Suchanfragen für Hawaii und Sizilien verbucht.

Im Rahmen einer kürzlich veröffentlichten Auswertung außerdem, dass die Anfragen bei Google zum Start der Staffel deutlich gestiegen sind. In den Google Trends seien aus den USA zum Begriff "flights to thailand" ("Flüge nach Thailand") 32 Prozent mehr Suchanfragen verzeichnet worden, zum Begriff "koh samui" sogar rund 170 Prozent.

Makabre Kinderspiele in Südkorea und ein Bär in Peru

Auf Grundlage von Streamingzahlen und Umsätzen an der Kinokasse prognostiziert das Datenstudio, welche acht Filme und Serien in diesem Jahr ebenfalls bestimmte Länder und Drehorte als Reiseziele besonders beliebt machen könnten.

Im Juli kommt "Jurassic World: Die Wiedergeburt" ins Kino. Der neueste Teil der Dino-Reihe, den sich wohl wieder zahlreiche Kinogänger ansehen werden, wurde wie die neueste "The White Lotus"-Staffel in Teilen in Thailand gedreht - darunter auf der Insel Phuket.

Anfang des Jahres feierte "Paddington in Peru" seine Premiere in Deutschland. Der kultige Bär kehrt in seinem neuesten Abenteuer in seine Heimat zurück. Im Film sind unter anderem die berühmte Ruinenstadt Machu Picchu und die Hauptstadt Lima zu sehen.

Ein weiteres HBO-Highlight in diesem Jahr ist die zweite Staffel von "The Last of Us". Die neuen Episoden der Videospielverfilmung wurden in großen Teilen in der kanadischen Provinz British Columbia gedreht - unter anderem im Städtchen Mission.

Viele der imposanten Bilder von "Mission: Impossible - The Final Reckoning", dem neuen Film der langjährigen Action-Reihe mit Tom Cruise (62), entstanden in Großbritannien, Südafrika und Norwegen. Unter anderem die norwegische Inselgruppe Spitzbergen könnte so noch weiteren Zulauf erhalten.

Für die zweite Staffel des Netflix-Hits "Wednesday" drehte Shootingstar Jenna Ortega (22) in Irland. Szenen von der "Grünen Insel" dürften auch hier den Tourismus noch einmal ankurbeln. Die neuen Folgen sollen in zwei Teilen am 6. August und 3. September veröffentlicht werden.

Nochmal Netflix: Am 27. Juni startet die dritte und letzte Staffel von "Squid Game". Die südkoreanische Produktion wurde mit ihrer ersten Season zu einem Mega-Erfolg während der Corona-Pandemie. Gefilmt wurde der Überlebenskampf rund um koreanische Kinderspiele unter anderem in der Hauptstadt Seoul.

Ende des Jahres soll die Filmmusical-Fortsetzung "Wicked: For Good" in die Kinos kommen. Gedreht wurde laut des Branchenmagazins "Variety" auch im White Desert National Park in Ägypten.

Schon die Serie "Yellowstone" soll viele zusätzliche Touristen gebracht haben: Die zweite Staffel des Neo-Western-Prequels "1923" könnte erneut für erhöhten Andrang im US-Bundesstaat Texas sorgen.