Wellnesshotel Bodenmaiser Hof im Herzen des Bayerischen Waldes

Jetzt den Familienurlaub planen, egal ob wandern, sommerrodeln oder banden, mehr Urlaub geht nicht. Das 4-Sterne-Superior-Hotel Bodenmaiser Hof im Bayerischen Wald ist die passende Unterkunft für alle Eltern, die sich auch mal eine Auszeit vom Familientrubel gönnen möchten.

14. Juni 2021 - 07:22 Uhr

Im Bayerischen Wald lernen Kinder die Natur spielerisch und mit allen Sinnen kennen. Über Trampelpfade und Matschwege geht es beispielsweise entlang der zweieinhalb Kilometer langen Ameisenstraße in Bodenmais. Ganz nebenbei erfahren die Kleinen dort, was die fleißigen Insekten so alles leisten. Rasante Action bietet die 600 Meter lange Sommerrodelbahn am Silberberg, Hausberg des .

Die Gäste genießen die Idylle des Bayerischen Walds und entspannen im Bodenmaiser Hof. © Tourismusverband Ostbayern e.V./Marco Felgenhauer

Das ist die passende Unterkunft für Familien, sie bietet sowohl Eltern als auch Kindern alles was das Herz begehrt. Denn Eltern entspannen im Adults-Only-Bereich des 1.000 Quadratmeter großen RundaiSPA, während die Sprösslinge in einem der drei Pools toben oder am hauseigenen Betreuungs- und Aktivprogramm teilnehmen. Das Hotel und seine traumhafte Umgebung bieten zahlreiche Aktivitäten für tolle Ausflüge, wie zum Beispiel wandern, sommerrodeln oder baden.

Schwimmvergnügen in einem der drei Pools des Bodenmaiser Hofs. © Bodenmaiser Hof

In den bayerischen Schulferien kosten fünf Nächte inklusive Rundum-Verwöhnpension ab 475 €/Pers., ein Kind bis zwölf Jahre übernachtet kostenlos im Familien-DZ.

4 - Sterne - Wellnesshotel Bodenmaiser Hof

Ruhig und zugleich zentrumsnah liegt der familiengeführte im heilklimatischen Kurort Bodenmais im Bayerischen Wald. Individuelle Stil-Elemente verbreiten in allen Bereichen des 4-Sterne-Superior-Hotels mit seinen 120 Betten behaglichen, „stylisch bayerischen“ Wohnkomfort. Im Anbau wurden neue Rooftop-Lofts sowie luxuriöse Suiten und Deluxe-Zimmer geschaffen.

Den Moment genießen: Ausblick von der Rundai-Suite. © Bodenmaiser Hof

Für Wohlfühlatmosphäre sorgen das großzügige sowie eine nach energetischen Gesichtspunkten gestaltete Gartenanlage. Separate Bereiche für Kinder bieten Familien wie Ruhesuchenden ausreichend Freiraum für ihre jeweiligen Bedürfnisse. Seit 2019 offeriert das Hotel auch eine eigene Kosmetikserie, dessen Cremes, Peelings und Öle zum Teil den hausgebrannten Gin enthalten.

Sanfte Wärme in der Saunalandschaft verleiht den Gästen neue Energie. © Bodenmaiser Hof

Rund um den locken rund ums Jahr abwechlungsreiche Ausflugsziele. Herrlich für Große und Kleine, passend für Ihren Geschmack und ideal bei jeder Urlaubs-Laune. Hoch hinauf auf den Arber oder tief in den Berg ins Besucherbergwerk, Filigranes auf der Glasstraße in den Kristall-Erlebniswelten oder Quirliges auf dem Eidechsenhügel im Wildgarten, Rasantes im Hier und Jetzt auf der Sommer-Rodelbahn oder lebendiges Eintauchen in die Vergangenheit im Bauernhausmuseum, erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub.

Kids-Programm im Bodenmaiser Hof

Abenteuerliche Schatzsuche, Goldgräberexpedition und ein Besuch der Spielplätze am Silberberg – bei den betreuten Ausflügen des wird es kleinen Gästen sicher nicht langweilig. Wer mag, darf auch an einer kurzen Wanderung teilnehmen, sich an der filigranen Kunst des Glaskugelblasens versuchen oder mit einer Fackel in der Hand zur Geisterstunde durch den Bayerischen Zauberwald gruseln.

Dank des betreuten Kinderprogramms im Bodenmaiser Hof/Bayerischer Wald genießen große wie kleine Gäste den Familienurlaub. © Tourismusverband Ostbayern e.V.

Im Rahmen des Angebots „Kinder, Spiel und Spaß“ in der Räuberhöhle baut das professionelle Betreuerteam zum Beispiel einen Hindernislauf oder Ballparcours im Indoor-Spielplatz des 4-Sterne-Superior-Hotels auf – Hauptsache austoben. Damit Eltern ihr abendliches in Zweisamkeit genießen können, dürfen Kinder auf Wunsch etwas früher essen und sich dann unter Aufsicht in der Räuberhöhle oder auf der Liegewiese vergnügen.

Ein 5-Gänge-Dinner ist Teil der Rundum-Verwöhnpension im Bodenmaiser Hof. © Bodenmaiser Hof/Christoph Ruhland

Dies sind nur einige der Gründe für Ihren perfekten Wohlfühlurlaub im !

