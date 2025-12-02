Warum so viele gerade jetzt in dieses unbekannte Tiroler Tal reisen

Unberührte Berghänge und verschneite Wälder, fernab vom alpinen Skitourismus: Vom 21. bis 25. Januar 2026 lädt das Tiroler Lechtal zum fünften Mal zu den Lechtaler Skitourentagen ein.

02. Dezember 2025 - 15:01 Uhr

Unberührte Schneelandschaften, dicht verschneite Wälder, einsame Gipfel. Mit weiten, unberührten Hängen und verschneiten Wäldern gilt das Tiroler Lechtal zwischen Lechtaler und Allgäuer Alpen als Paradies für Skitourengeher fernab vom klassischen Skitourismus.

In einer der schneesichersten und zugleich ursprünglichsten Regionen der Nordalpen finden Skitourengeher – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Bergsportler – ein breites Angebot vor. Geführte Touren, Techniktrainings und Sicherheitsschulungen bilden den Rahmen der , die 2026 erstmals von den Partnern Höfats und Komperdell unterstützt werden.

Zwischen Tradition und Bergabenteuer: Skitourengehen im Lechtal

Skitourengehen hat in den österreichischen Alpen eine lange Tradition und steht wie kaum eine andere Sportart für die enge Verbindung von Naturerlebnis und körperlicher Herausforderung. Das Tiroler Lechtal bietet dafür weitläufige Möglichkeiten: Auf rund 2.300 Quadratkilometern verteilen sich 116 Routen aller Schwierigkeitsgrade – von sanften Anstiegen bis hin zu anspruchsvollen Gipfeltouren auf knapp 3.000 Meter. Die Touren führen abseits von Liften und Pisten, hinein in ein Gelände, das zugleich beeindruckend und anspruchsvoll ist.

Auch 2026 lädt die österreichische Naturparkregion Tiroler Lechtal zu den Lechtaler Skitourentagen mit einem umfassenden Programm ein. © Ma.Fia.Photography

Gerade dieses ungesicherte Terrain verlangt mehr als Ausdauer und skifahrerisches Können. Lawinensituation, Wetterentwicklung und die eigene Einschätzung der Kräfte entscheiden darüber, ob eine Tour sicher bleibt. Trittsicherheit, Technik und sorgfältige Vorbereitung sind wesentliche Voraussetzungen, um den Tag am Berg genießen zu können.

Sicherheit am Berg: Fünf Tage Training bei den Lechtaler Skitourentagen

Während der fünftägigen erweitern die Teilnehmenden ihr Wissen und ihre Fähigkeiten. Das Programm reicht von geführten Touren in verschiedenen Expositionen über Lawinenkunde und LVS-Übungen bis zu Techniktrainings im Gelände. Ergänzend dazu vermitteln Workshops Aspekte wie Tourenplanung, Ausrüstungskunde und Wetterbeobachtung. Die Gruppen werden von staatlich geprüften, ortskundigen Bergführern begleitet, die für Sicherheit sorgen und Tipps geben. Hochwertiges Testmaterial – von Tourenski über Stöcke bis zu Fellen – steht kostenlos zur Verfügung. Das kostet 399 Euro pro Person.

Nachhaltige Skitouren in Tirol: Schutz der Bergwelt im Fokus

Ein Schwerpunkt der kommenden Ausgabe liegt auf einem respektvollen Umgang mit der Natur. Die Gruppen sind bewusst klein gehalten, um die Belastung der winterlichen Bergwelt gering zu halten. Bei der Wahl der Touren wird darauf geachtet, sensible Bereiche zu meiden und die Ruhe der Wildtiere nicht zu stören. Die neuen Partner Höfats und Komperdell unterstreichen diesen Ansatz mit langlebigen, reparierbaren Produkten und einer klaren Ausrichtung auf Ressourcenschonung. Auch regionale Betriebe unterstützen diese Haltung und zeigen, dass Wintersport und Verantwortung miteinander vereinbar sind.

Das Tiroler Lechtal zählt mit 116 Routen zu einem der vielfältigsten Skitourengebieten der Alpen. Geführte Touren und begleitende Trainings vermitteln dabei Sicherheit und Technik im Gelände. © Ma.Fia.Photography

Reiseziel Lechtal: Naturpark, Lechweg und authentische Alpenkultur

Die liegt eingebettet zwischen den Lechtaler und Allgäuer Alpen. Geprägt wird das Tal vom Lech, einem der letzten weitgehend freien Flüsse der Alpen. Breite Schotterbänke, ausgedehnte Wälder, Bergwiesen und klare Bergseen bestimmen die Landschaft. Die Region setzt auf einen authentischen, naturbezogenen Tourismus und zieht das ganze Jahr über Menschen an, die Ruhe und ursprüngliche Berglandschaften schätzen. Bekannt ist das Tal zudem für den 125 Kilometer langen Lechweg, der durch 14 Ortschaften – darunter vier Auszeitdörfer – führt. Tradition, Handwerk und regionale Produkte spielen im Alltag wie auch im Tourismus eine wichtige Rolle.