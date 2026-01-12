AZ-Plus
Warum gerade Familien in diesem Hotel den Winter genießen

Wenn der Alltag nach einer Auszeit ruft, muss das Glück nicht weit sein. Zwischen schneebedeckten Gipfeln und dem kristallklaren Achensee liegt Ihr perfekter Winterrückzugsort - das Familienresort Buchau Vier-Sterne-Superior am Achensee.
Abseits des Alltags, mitten im Schnee - Familienzeit.
Abseits des Alltags, mitten im Schnee - Familienzeit. © Familienresort Buchau

Das Familienresort Buchau Vier-Sterne-Superior verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen im Herzen der Alpen – hier strahlen Kinderaugen.

Gemeinsam aktiv, gemeinsam glücklich – Urlaub im Familienresort Buchau.
Gemeinsam aktiv, gemeinsam glücklich – Urlaub im Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Winteraction für die ganze Familie

Ob erste Schwünge im Familienskigebiet Rofan, spaßige Abfahrten auf der Rodelbahn oder genussvolle Langlaufrunden am See – hier findet jeder seinen Winterrhythmus. Während die Kleinsten auf der Schneespielwiese beim Hotel ihre ersten Pistenerfolge feiern, carven die Großen durch frischen Pulverschnee im Familienskigebiet Rofan.

Kleine Skikarrieren starten hier ganz unbeschwert.
Kleine Skikarrieren starten hier ganz unbeschwert. © Familienresort Buchau

Aktivparadies am Achensee: Skier, Buggys und Schlitten sind schon bereit

Direkt vor der Hoteltür beginnt das Aktivparadies um den Winter zu entdecken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Skier, Schlitten, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Abenteuer im Schnee leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.

Erste Schwimmerfahrungen in sicherer Umgebung macht richtig Spaß.
Erste Schwimmerfahrungen in sicherer Umgebung macht richtig Spaß. © Familienresort Buchau

Badespaß mit Aussicht: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder

Mit Blick auf die verschneiten Gipfel laden der traumhafte Infinity Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute Kinder-Lieblinge: das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.

Wo kleine Reiter ganz groß werden - Familienresort Buchau.
Wo kleine Reiter ganz groß werden - Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker

Echte Abenteuer warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück",  beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor Erlebniswelt mit Kletter- & Boulderhalle.

Familienresort Buchau - Ihr Zuhause auf Zeit am Achensee.
Familienresort Buchau - Ihr Zuhause auf Zeit am Achensee. © Familienresort Buchau

Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite

Im Familienresort Buchau haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer & Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern & Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite & Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens.

Frisch zubereitet und mit Liebe serviert - das ist All Inclusive Superior im Familienresort Buchau.
Frisch zubereitet und mit Liebe serviert - das ist All Inclusive Superior im Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Kinderbetreuung & Wellness: Entspannung für alle bei All Inclusive Superior

Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. All Inclusive Superior bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.

Strahlende Augen, rote Wangen, frische Luft – Winterspaß am Achensee.
Schauen Sie mal rein und gönnen Sie sich ein Luxury Verwöhn-Auszeit mit Ihrer Familie in den Bergen.

Luxury Familienauszeit

10.01.-31.01.2026 und 28.02.-15.03.2026

  • Drei  Übernachtungen 
  • All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr
  • Early Check In (Zimmer ab 15.00 Uhr)
  • Late Check Out bis 16.00 Uhr (Zimmer bis 11.00 Uhr)
  • Zwei Einheiten Baby- und Kleinkindschwimmen (Montag-Freitag)
  • Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen, Zwergenpool, Whirlpool (35Grad Celsius), Riesen-Reifenrutsche
  • Kleinkinder - Triple Slide Rutsche und  Wasserwerk für unsere kleinen Gäste
  • Infinity Pool (5,5 x 11 Meter), windgeschütztes Sonnendeck
  • All-Inclusive Ponyreiten
  • Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10.00-20.00 Uhr
  • Tolles Eltern-Kinderspielzimmer
  • Kinderclub für Minis, Midis und Maxis
  • Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm
  • Verleih von Kinderwagen und Rückentragen
  • Hoteleigener Sportshop und Skiverleih
  • Kostenlose Nutzung von Schlitten & Rückentragen
  • Reithalle & Kletterhalle
  • Tolle Softplayanlage
  • Kostenloser Regionsbus zu den Skigebieten am Achensee
  • Gratis Autoabstellplatz am Parkdeck
  • E-Ladestation (gegen Gebühr)

ab Euro 1.709,- für 2 Erwachsene und ein Kind bis sechs Jahre

Weitere Informationen unter: 

Kinderhotel Buchau GmbH
Buchauer Straße 3
6212 Eben am Achensee
Telefon: +43 (0) 5243 / 5210
E-Mail: info@buchau.com
Internet: www.buchau.com

