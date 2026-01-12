Warum gerade Familien in diesem Hotel den Winter genießen

Wenn der Alltag nach einer Auszeit ruft, muss das Glück nicht weit sein. Zwischen schneebedeckten Gipfeln und dem kristallklaren Achensee liegt Ihr perfekter Winterrückzugsort - das Familienresort Buchau Vier-Sterne-Superior am Achensee.

12. Januar 2026 - 07:27 Uhr

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Abseits des Alltags, mitten im Schnee - Familienzeit.

Das verzaubert mit unvergesslichen Urlaubstagen im Herzen der Alpen – hier strahlen Kinderaugen.

Gemeinsam aktiv, gemeinsam glücklich – Urlaub im Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Winteraction für die ganze Familie

Ob erste Schwünge im Familienskigebiet Rofan, spaßige Abfahrten auf der Rodelbahn oder genussvolle Langlaufrunden am See – hier findet jeder seinen Winterrhythmus. Während die Kleinsten auf der Schneespielwiese beim Hotel ihre ersten Pistenerfolge feiern, carven die Großen durch frischen Pulverschnee im Familienskigebiet Rofan.

Kleine Skikarrieren starten hier ganz unbeschwert. © Familienresort Buchau

Aktivparadies am Achensee: Skier, Buggys und Schlitten sind schon bereit

Direkt vor der beginnt das Aktivparadies um den Winter zu entdecken. Übrigens können Sie gern mit leichtem Gepäck anreisen, denn Skier, Schlitten, Kinderwagen, Buggys und Rückentragen für Ihre Spaziergänge und Abenteuer im Schnee leihen Sie sich ganz bequem im hoteleigenen Sportshop aus.

Erste Schwimmerfahrungen in sicherer Umgebung macht richtig Spaß. © Familienresort Buchau

Badespaß mit Aussicht: Wellness für Eltern, Abenteuer für Kinder

Mit Blick auf die verschneiten Gipfel laden der traumhafte Infinity Pool und der großzügige Indoor-Pool mit gemütlichen Relaxinseln zum Wohlfühlen ein. Absolute : das sprudelnde Wasserwerk, der Zwergenpool und die Triple Slide Rutsche für Kleinkinder.

Wo kleine Reiter ganz groß werden - Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Von Pferdeglück bis Kletterwand: Erlebnisse für kleine Entdecker

Echte Abenteuer warten beim Ponyreiten in der Reithalle "Pferdeglück", beim Schwimmen in FREDS SWIM ACADEMY und in der aufregenden Indoor mit Kletter- & Boulderhalle.

Familienresort Buchau - Ihr Zuhause auf Zeit am Achensee. © Familienresort Buchau

Exklusiver Wohnkomfort: Von Deluxe-Zimmern bis zur Penthouse Suite

Im haben viele Ecken und Räume das Potenzial zum Lieblingsplatz, allen voran die modernen Zimmer, zu denen sich nun neu gestaltete Zimmer & Suiten gesellen. Genießen Sie Entspannung und exklusiven Wohnkomfort in den neuen Zimmern & Suiten: Wohlfühlzimmer Deluxe, Kuschel Suite Deluxe, Penthouse Suite & Penthouse Suite Deluxe – Ihre persönlichen Oasen des Wohlbefindens.

Frisch zubereitet und mit Liebe serviert - das ist All Inclusive Superior im Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau

Kinderbetreuung & Wellness: Entspannung für alle bei All Inclusive Superior

Während die Kleinen bei der liebevollen Kinderbetreuung an sieben Tagen bestens aufgehoben sind, genießen Eltern pure Entspannung in der Wellnessoase mit Saunen und Massage. bedeutet herrliches Schlemmen von 07.30 bis 22.00 Uhr – Genuss pur für die ganze Familie.

© Familienresort Buchau Bild 1 von 8 Strahlende Augen, rote Wangen, frische Luft – Winterspaß am Achensee. © Familienresort Buchau Bild 2 von 8 Familienresort Buchau - hier können kleine Yogis große Posen machen. © Familienresort Buchau Bild 3 von 8 Unendliche Möglichkeiten für unvergessliche Momente erleben Sie im Familienresort Buchau. © Familienresort Buchau Bild 4 von 8 Indoor-Schwimmparadies mit Wohlfühlfaktor - hier enstpannen Sie richtig. © Familienresort Buchau Bild 5 von 8 Herrliche Aussicht bei traumhaften Wetter - im Familienresort Buchau kommen Sie an. © Familienresort Buchau Bild 6 von 8 Über dem Alltag, mit Blick auf die Gipfel - so kann Urlaub sein. © Familienresort Buchau Bild 7 von 8 Rutschabenteuer hoch drei für die Kleinsten und auch Großen. © Familienresort Buchau Bild 8 von 8 Hier können Sie den Blick ruhen lassen - Familienresort Buchau.

Schauen Sie mal rein und gönnen Sie sich ein Luxury Verwöhn-Auszeit mit Ihrer Familie in den Bergen.

10.01.-31.01.2026 und 28.02.-15.03.2026 Drei Übernachtungen

All-Inclusive-Superior mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken bis 22.00 Uhr

Early Check In (Zimmer ab 15.00 Uhr)

Late Check Out bis 16.00 Uhr (Zimmer bis 11.00 Uhr)

Zwei Einheiten Baby- und Kleinkindschwimmen (Montag-Freitag)

Großzügig erweiterter Indoor Pool mit bequemen Relaxinseln und -Kojen, Zwergenpool, Whirlpool (35Grad Celsius), Riesen-Reifenrutsche

Kleinkinder - Triple Slide Rutsche und Wasserwerk für unsere kleinen Gäste

Infinity Pool (5,5 x 11 Meter), windgeschütztes Sonnendeck

All-Inclusive Ponyreiten

Tägliche Baby- und Kleinkinderbetreuung von 10.00-20.00 Uhr

Tolles Eltern-Kinderspielzimmer

Kinderclub für Minis, Midis und Maxis

Teilnahme am Aktiv- und Sportprogramm

Verleih von Kinderwagen und Rückentragen

Hoteleigener Sportshop und Skiverleih

Kostenlose Nutzung von Schlitten & Rückentragen

Reithalle & Kletterhalle

Tolle Softplayanlage

Kostenloser Regionsbus zu den Skigebieten am Achensee

Gratis Autoabstellplatz am Parkdeck

E-Ladestation (gegen Gebühr) ab Euro 1.709,- für 2 Erwachsene und ein Kind bis sechs Jahre

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere Informationen unter:

Kinderhotel Buchau GmbH

Buchauer Straße 3

6212 Eben am Achensee

Telefon: +43 (0) 5243 / 5210

E-Mail: info@buchau.com

Internet: