Warum dieser magische Ort perfekt für eine Auszeit im Winter ist
Am Ufer des Altausseer Sees, wo sich die stille Magie des Winters mit historischer Eleganz verbindet, liegt ein Ort, der Inspiration, Genuss und Leichtigkeit vereint: die Seevilla. Hier verschmelzen Landschaft, Ruhe und stilvoller Komfort zu einem besonderen Erlebnis, das gerade in der kalten Jahreszeit seinen Zauber entfaltet.
Wenn sich die Berge und Wälder in weiße Schneemützen hüllen, eröffnet sich rund um den See ein Naturschauspiel, das beim Eislaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln, Langlaufen oder Skifahren unmittelbar spürbar wird. Wer die Region entdeckt, spürt ihre Kraft – wer die Seevilla wählt, fühlt sich sofort angekommen.
Ambiente, Ruhe und Erholung
Die 59 Zimmer des Hauses sind individuelle Rückzugsorte, gestaltet mit warmen Farben, natürlichen Stoffen und modernen Interior-Akzenten. Viele Zimmer begeistern mit Blick auf See oder Berge, einige sogar mit eigener kleinen Vinothek. Hier erwachen Sie mit der klaren Bergluft, genießen die Ruhe und finden Raum für Erholung in einem Ambiente, das zeitlos und behaglich zugleich ist.
Traditionell-moderner Genuss
Auch kulinarisch wird die Region spürbar: Beim vielfältigen Frühstücksbuffet und beim Falstaff-prämierten Abendmenü stehen saisonale Zutaten lokaler Produzenten im Mittelpunkt. Im Brahms Café trifft Wiener Kaffeehauskultur auf moderne Köstlichkeiten wie Espresso Martini.
Dreimal die Woche lädt die Gastgeberin persönlich zum Aperitif. Ein besonderes Highlight sind Abende begleitet von stimmungsvoller Klaviermusik, die jeden Montag und Samstag nach dem Dinner stattfinden.
Schaupiel der Natur
Die umliegende Bergwelt mit Loser, Tressenstein, Sandling und der markanten Trisselwand lässt den See zu einem "dunkelblauen Tintenfass" werden – mystisch, inspirierend und perfekt für romantische Spaziergänge am Ufer oder durch den Ort.
Wellness im Refugium
Wer Wellnessmomente sucht, findet sie im Refugium der Seevilla: Massagen und Beauty-Behandlungen mit Altausseer Salz und Zirbenholz, apparative Kosmetik, Make-up-Schulungen sowie Sauna, Dampfbad und Ruheräume mit Blick auf das steirische Salzkammergut schaffen wohltuende Auszeiten.
Besonderer Tipp - das Arrangement "WINTERZAUBER"
- mit drei Übernachtungen im gemütlichen Zimmer,
- einer stimmungsvollen Pferdekutschenfahrt inklusive heißem Punsch
sowie allen Seevilla-Inklusivleistungen – perfekt, um den Winter in seiner sanften, schönsten Form zu erleben.
Weitere Informationen unter:
Seevilla Altaussee
Fischerndorf 60, A 8992 Altaussee
T +43 (0)3622 71302
hotel@seevilla.at
www.seevilla.at
