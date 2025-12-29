Warum dieser magische Ort perfekt für eine Auszeit im Winter ist

Entschleunigung, Genuss und Natur – erleben Sie sanften Luxus im Winterzauber der Seevilla direkt am Ufer des Altausseer Sees.

29. Dezember 2025 - 07:43 Uhr

Wenn die Tage kühler werden, zieht eine ganz besondere Stille über den Altausseer See. Das Ausseerland zeigt dann seinen wahren Charakter: nicht laut, sondern tiefgründig und klar.

Am Ufer des Altausseer Sees, wo sich die stille Magie des Winters mit historischer Eleganz verbindet, liegt ein Ort, der Inspiration, Genuss und Leichtigkeit vereint: die . Hier verschmelzen Landschaft, Ruhe und stilvoller Komfort zu einem besonderen Erlebnis, das gerade in der kalten Jahreszeit seinen Zauber entfaltet.

Die Seevilla ist in dieser Jahreszeit ein Ort zum Ankommen - ein warmer Rückzugsort mit Blick auf die verschneite Landschaft, weit weg von überfüllten Pisten und Hektik. © Karl Steinegger

Wenn sich die Berge und Wälder in weiße Schneemützen hüllen, eröffnet sich rund um den See ein Naturschauspiel, das beim Eislaufen, Schneeschuhwandern, Rodeln, Langlaufen oder Skifahren unmittelbar spürbar wird. Wer die Region entdeckt, spürt ihre Kraft – wer die wählt, fühlt sich sofort angekommen.

Im Hotel Seevilla Altaussee haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Hotelzimmern und Suiten mit unterschiedlichen Vorzügen, jedes Zimmer ist individuell. © Karl Steinegger

Ambiente, Ruhe und Erholung

Die 59 Zimmer des Hauses sind individuelle Rückzugsorte, gestaltet mit warmen Farben, natürlichen Stoffen und modernen Interior-Akzenten. Viele Zimmer begeistern mit Blick auf See oder Berge, einige sogar mit eigener kleinen Vinothek. Hier erwachen Sie mit der klaren Bergluft, genießen die Ruhe und finden Raum für Erholung in einem Ambiente, das zeitlos und behaglich zugleich ist.

Der Küchenchef Roland Wechselberger und sein Team verwöhnt die Gäste mit feiner Kulinarik. © Karl Steinegger

Traditionell-moderner Genuss

Auch kulinarisch wird die Region spürbar: Beim vielfältigen Frühstücksbuffet und beim Falstaff-prämierten Abendmenü stehen saisonale Zutaten lokaler Produzenten im Mittelpunkt. Im Brahms Café trifft Wiener Kaffeehauskultur auf moderne Köstlichkeiten wie Espresso Martini.

Die Gastgeberin Ines Gulewicz nimmt sich immer Zeit für Ihre Gäste - und lädt gerne persönlich zum Aperitif. © Karl Steinegger

Dreimal die Woche lädt die Gastgeberin persönlich zum Aperitif. Ein besonderes Highlight sind Abende begleitet von stimmungsvoller Klaviermusik, die jeden Montag und Samstag nach dem Dinner stattfinden.

Traumhafte Stimmung am Abend: Winterglitzern in der Seevilla. © Josef Gadermaier

Schaupiel der Natur

Die umliegende Bergwelt mit Loser, Tressenstein, Sandling und der markanten Trisselwand lässt den See zu einem "dunkelblauen Tintenfass" werden – mystisch, inspirierend und perfekt für romantische Spaziergänge am Ufer oder durch den Ort.

Im Seevilla-Refugium erwartet Sie ein liebevoll zusammengestelltes Angebot an Wellnessmassagen, Gesichtsbehandlungen und Kosmetikbehandlungen – abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse und jede Jahreszeit. © Karl Steinegger

Wellness im Refugium

Wer Wellnessmomente sucht, findet sie im : Massagen und Beauty-Behandlungen mit Altausseer Salz und Zirbenholz, apparative Kosmetik, Make-up-Schulungen sowie Sauna, Dampfbad und Ruheräume mit Blick auf das steirische Salzkammergut schaffen wohltuende Auszeiten.

Während draußen die klare Winterluft erfrischt, finden Sie drinnen absolute Gelassenheit. © Karl Steinegger

Besonderer Tipp - das Arrangement "WINTERZAUBER" mit drei Übernachtungen im gemütlichen Zimmer,

einer stimmungsvollen Pferdekutschenfahrt inklusive heißem Punsch sowie allen Seevilla-Inklusivleistungen – perfekt, um den Winter in seiner sanften, schönsten Form zu erleben.

Weitere Informationen unter:

Seevilla Altaussee

Fischerndorf 60, A 8992 Altaussee

T +43 (0)3622 71302

hotel@seevilla.at

