Warum diese Auszeit in den Alpen gerade besonders wirkt

Direkt an der Piste und mitten in der Natur: Im DAS.GOLDBERG erleben Sie sonnige Skitage auf höchstem Niveau. Wenn der Winter langsam dem Frühling weicht, genießen Sie hier goldene Momente zwischen glitzerndem Schnee, alpiner Weite und exklusiven Fünf-Sterne-Komfort in Österreich.

Hier spüren Sie die Magie des Winters und den Hauch des Frühlings. Ein Ort voller Stille und Weite.

Hoch über Bad Hofgastein, auf einem Hochplateau, dort, wo sich das Gasteinertal öffnet und der Blick bis in den Nationalpark Hohe Tauern reicht, liegt das Natur- und Designhotel : Ein Fünf-Sterne-Hotel in Österreich, das Wellness, Natur und architektonische Klarheit verbindet.

Als einziges Hotel im Tal liegt DAS.GOLDBERG direkt an der Skipiste und ermöglicht damit Ski-in und Ski-out. © Günter Standl

Zwischen Skivergnügen und Frühlingsmomenten

Wenn unten im Tal die Wiesen grün werden und oben noch beste Bedingungen auf den Pisten herrschen, entsteht hier eine besondere Übergangszeit. Als einziges Hotel im Tal liegt es direkt an der Skipiste und ermöglicht damit nicht nur Ski-in und Ski-out, sondern macht auch bis ins Frühjahr hinein sonnige Skitage erlebbar. Gleichzeitig laden schneefreie Wege im Tal zu ersten Wanderungen ein. So greifen Winter und Frühling hier ineinander über– eine Kombination, die gerade über Ostern ihren Reiz entfaltet.

Erleben Sie 1.500 Quadratmeter Wellnessbereich und einen spektakulären Blick über das Gasteinertal. Unvergessliche Anwendungen für Körper, Geist und Seele können Sie hier mit allen Sinnen genießen. © Günter Standl

Nature’s Nest: Panorama-Spa und Wellness mit Blick ins Tal

Im Mittelpunkt steht dabei auch das Spa Nature’s Nest. Der 22 Meter lange Infinitypool ist ganzjährig beheizt und öffnet sich optisch zum Tal. Wasserfläche und Horizont scheinen ineinander überzugehen. Ergänzt wird das Wellnessangebot durch verschiedene Saunen, ein Schaumdampfbad, einen Whirlpool sowie das Tepidarium , inspiriert von den Gasteiner Heilstollen.

Ein Ort der Ruhe und Entspannung und mit spektakulärem Blick über das Gasteinertal. © Günter Standl

Das Wellnesshotel in Österreich setzt bewusst auf Großzügigkeit und Ruhe. Große Glasflächen holen die Landschaft ins Haus, Ruheräume schaffen Rückzug. Der mit Erdwärme beheizte Naturbadesee mit Sandstrand wird im Frühling wieder zum Treffpunkt für alle, die nach der Sauna ins klare Wasser eintauchen möchten. Wellness im Frühling bedeutet hier nicht nur Anwendung, sondern Raum und Aussicht.

Osterurlaub im Wellnesshotel: Aktivität und Entspannung verbinden

Gerade rund um Ostern wird zum Rückzugsort für eine bewusste Pause. Während vielerorts der Alltag weiterläuft, entsteht hier oben Abstand. Das familiengeführte Wellnesshotel in Österreich verbindet Bewegung am Berg mit Entspannung im Spa – ohne Ortswechsel, ohne Hektik.

Im DAS.GOLDBERG treffen Kulinarik und Kreativität aufeinander - für genussvolle Momente in den Restaurants und Stuben. © Günter Standl

Kulinarik im Zeichen der Region

Auch kulinarisch folgt das Haus einer klaren Linie. Unter dem Leitgedanken "Wald.Wiese.Wertvolles." entstehen Gerichte aus regionalen Produkten, saisonal gedacht und handwerklich umgesetzt. Frühlingskräuter, Gemüse aus der Region und ausgewählte Produzenten aus dem Salzburger Land prägen die Karte.

Gourmet Cuisine: Regional aus dem Salzburger Land. Hausgemachte, traditionelle Gerichte werden neu gedacht. Genussvoll, natürlich und voller Aromen. © Günter Standl

steht für ein Wellnesshotel in Österreich, das Frühling, Ostern und Naturerlebnis in Einklang bringt. Ein Ort, der nicht laut ist, sondern weit.

