Wanderurlaub mit Kindern – 5 Top-Ziele für Familien

Familienurlaub mit Spaß und Entspannung? Mit den passenden Ausflügen gelingt das wunderbar. Ob Allgäu, Gardasee oder Kroatien – die Rother Wanderbücher zeigen wie und wo.

07. März 2023 - 06:04 Uhr

Zu Ostern oder Pfingsten schonmal Sommer schnuppern? Der Gardasee bietet Bella Italia für die ganze Familie! Blühende Obst- und Orangenbäume, steil aufragende Berge und dazu Pizza, Pasta und Gelato – Genuss pur!

Kurzurlaub am Gardasee

Auf kleinstem Raum lässt sich hier viel unternehmen. Das Rother Wanderbuch " verrät so manch versteckten Weg zu historischen Festungen oder Klettersteige für die ganze Familie – natürlich immer mit einem Abstecher zum Baden.

Alle vorgeschlagenen Ausflüge sind meist in weniger als einer Stunde erreichbar. So ist immer genug Zeit zum Entspannen, Baden – und natürlich für ein "Gelato".

Gardasee_öffentliche Tour_2. © Johanna Stöckl und Rosemarie Pexa

Die Rother Wanderbücher "ErlebnisWandern / ErlebnisUrlaub mit Kindern"

Ausflüge und Urlaube für die ganze Familie

Von Kindern getestet

Mit Altersempfehlungen sowie genauen Angaben zu Schwierigkeit, Dauer und Länge

Highlights und Wissenswertes für Kinder zu jeder Tour

Serviceteil mit weiteren Freizeit- und Schlechtwettertipps in der Region

Detaillierte Wanderkarten und Höhenprofile

Geprüfte GPS-Tracks zum Download

Mehrfach mit dem ITB BuchAward ausgezeichnet

Rother_ErlebnisWanderbuecher. © Rother_ErlebnisWanderbuecher.

Ostereier Suchen in Franken

Familienurlaub im Herzen Bayerns: Das Fränkische Seenland bietet jede Menge spannender Wander- und Ausflugsziele. Idyllische Bäche und Wiesen zwischen wilden Felsen laden zum Spielen ein. Wilde Sandsteinschluchten und spannende Höhlen wollen erforscht, aussichtsreiche Burgen erklommen werden. Das traumhafte Altmühltal lädt mit mittelalterlichen Städtchen zu Entdeckungstouren.

Das Rother Wanderbuch " " stellt 39 abwechslungsreiche Wanderungen für besonders schöne Ausflüge in der Region vor.

ErlebnisWandern Fraenkisches Seenland. © Gudrun Steinmetz & Gudrun Steinmetz

Pfingsten in Kroatien

Badebuchten mit türkisblauem Meer, viel Sonne und ein wildes Hinterland – dazu hübsche Orte und traumhafte Campingplätze: Die Mischung aus Bergen und Meer, das mediterrane Klima und die kinderfreundlichen Landsleute machen Kroatien zu einem idealen Urlaubsziel für Familien.

An der Küste, auf den Inseln und im Hinterland locken grandiose Aussichtsgipfel. Wenn es zu heiß wird, wandert man durch wildromantische Schluchten oder besucht das weltberühmte Naturparadies der Plitvicer Seen. Neben viel Natur gibt es auch Bummel durch malerische Altstädte oder den Besuch einer Tropfsteinhöhle.

Die abwechslungsreichen Touren finden sich im Rother Wanderbuch " "

Einen persönlichen Bericht über die Familienwanderung auf den Obzova, den höchsten Berg der Insel Krk, gibt es auf dem zu lesen.

ErlebnisUrlaub Kroatien Lokrum. © (c) Johanna Stöckl & Rosemarie Pexa

Wandern und Baden im Salzkammergut

Das Salzkammergut mit seinen vielen Seen und imposanten Bergen ist eine perfekte Urlaubsregion für die ganze Familie. Kinder und Erwachsene haben hier Spaß beim Erkunden von abenteuerlichen Klammen, Höhlen und Bergwerken. Wanderungen zu idyllischen Almen mit gemütlicher Einkehr oder auch fordernde Gipfeltouren locken ebenso wie märchenhafte Wälder und Spaziergänge am See – natürlich mit Badeeinlage!

Das Rother Wanderbuch t" stellt 42 abwechslungsreiche Abenteuer vom Salzburger Seenland bis zur Dachstein-Region vor.

Salzkammergut ErlebnisWandern. © Hannes & Eva Mittergeber

Sommerferien auf der Alm – Abenteuerland Allgäu

Mit rauschenden Wasserfällen, glasklaren Bergseen, Klettersteigen und Gipfeln ist das Allgäu der reinste Abenteuerspielplatz! Und wie schön ist es erst, auf eine Alp zu wandern – wo es für die Kinder Tiere zum Streicheln gibt, während die Erwachsenen mit hausgemachten Schmankerln verwöhnt werden. Dazu gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten von Barfußwiesen, Sommerrodelbahnen und Waldseilgärten bis zu Ponyreiten und Canyoning.

Das Rother Wanderbuch " " stellt 30 Touren vor. Zusätzlich bietet es auch für Schlechtwetter tolle Tipps wie Spaßbäder oder kindgerechte Museen wie die Erzgruben-Erlebniswelt.

Diese Touren sind auch in der Rother App verfügbar.

ErlebnisWandern_Allgaeu. © Eduard & Sigrid Soeffker