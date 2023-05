Wanderparadies auf drei Ebenen im Tannheimer Tal

Grüne Wiesen, klare Bergseen und traumhafte Ausblicke: Herzlich willkommen im abwechslungsreichen Wanderparadies Tannheimer Tal.

01. Mai 2023 - 06:32 Uhr

Warum in die Ferne, wenn die schönsten Urlaubsziele direkt vor der eigenen Haustür warten? Nur wenige Minuten von der deutschen Grenze und zwei Autostunden von München entfernt, liegt das .

Im Frühling bedecken Tausende von Löwenzahn die Wiesen des Tiroler Hochtals. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Das Tannheimer Tal in den Allgäuer Alpen überzeugt nicht nur mit einer schnellen und vignettenfreien Erreichbarkeit, sondern auch mit seiner einzigartigen Natur, mit großer Vielfältigkeit und echter Tiroler Gastfreundlichkeit. Tannheim, Grän, Zöblen, Schattwald, Nesselwängle und Jungholz sind die perfekten Orte für Groß und Klein, Naturliebhaber und Genießer, Sportbegeisterte und Entspannungssuchende.

Abwechslungsreiche Routen für Jedermann

Wer schon einmal im Tannheimer Tal war, der weiß: ist hier ein Muss. führen vorbei an glasklaren Bergseen, hin zu einer der 31 urigen Almen und Hütten oder hinauf auf die schönsten Gipfel. Die unterste Ebene eignet sich perfekt für einen entspannten Spaziergang von Ort zu Ort, vorbei an sattgrünen Wiesen und Wäldern oder am Ufer des Vilsalp- sowie des Haldensees. Ganz nach dem Motto "abschalten und genießen" kommt hier in den Genuss der Tiroler Bergwelt.

Das Tannheimer Tal bietet viele Wanderwege für die ganze Familie. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Auf der zweiten Ebene warten aussichtsreiche Panoramawege wie der GeoPfad auf alle Urlauber. Von Grän aus geht es mit der Bergbahn auf das Füssener Jöchle, wo die Reise durch die Entstehungsgeschichte der Berge beginnt. Interessante Informationen gepaart mit einem eindrucksvollen Weitblick sorgen hier für ein unvergessliches Erlebnis. Wer es alpin und actionreich mag, der ist auf der dritten Ebene genau richtig.

Schön, schöner, Tannheimer Tal – im Tiroler Hochtal sind fantastische Ausblicke garantiert. © TVB Tannheimer Tal / Achim Meurer

Anspruchsvolle Routen auf den höchsten Berg im Tannheimer Tal, das 2.249 Meter hohe Gaishorn, auf die Rote Flüh und den Gimpel oder abwechslungsreiche Klettersteige wie der Friedberger Klettersteig genauso wie die Klettersteige Lachenspitze Nordwand und Südsporn lassen das Herz eines jeden Bergfans höherschlagen.

Ein Ticket – viele Vorteile

Mit dem Angebot " " macht der Urlaub im Tannheimer Tal gleich doppelt Spaß. Mit diesem Ticket können Gäste die Bergbahnen Tannheim, Grän und Schattwald ganz flexibel einmal pro Tag für eine Berg- und eine Talfahrt nutzen und zusätzlich das Freibad "Wasserwelt Haldensee" besuchen. Das Angebot enthält für jede Nacht im Tannheimer Tal einen Nutzungstag. Das Besondere: Das Ticket "Sommerbergbahnen inklusive" ist nicht käuflich erwerblich, sondern wird bei einer Übernachtung in einem der teilnehmenden Partnerbetriebe kostenfrei ausgehändigt.