Exklusives Highlight im Herbst: Wandern und Wohlfühlen am Wilden Kaiser
Einfach mal raus. Den Kopf freibekommen, die frische Luft atmen, die Natur auf sich wirken lassen. Mehr braucht es nicht.
Schritt für Schritt zum Wanderglück
Eine Herbstwanderung am Wilden Kaiser ist ein Naturerlebnis ohnegleichen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes kaiserliche Bergwelt, klare Luft und unberührte, farbenfrohe Landschaften – die perfekte Kulisse für sanfte Wanderungen, Spaziergänge und Gipfeltouren. Bergverliebte haben die Wahl zwischen geführten Wanderungen oder Ausflügen auf eigene Faust. Maßgeschneiderte Tipps gibt’s an der Rezeption.
Mit der Wilder Kaiser GästeCard nutzen Gäste den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei, können am Wochenprogramm des Tourismusvereins teilnehmen und erhalten Ermäßigungen bei den Bergbahnen, Schwimmbädern und weiteren Ausflugszielen.
Nach den Aktivabenteuern locken Ruhe, Entspannung, Erholung
Das vielleicht schönste Urlaubsgefühl: vom erfüllenden Tag in der farbenfrohen Natur zurück ins Hotel kommen und sich im weitläufigen Adults-only-Panorama-Spa so richtig verwöhnen lassen. Die Wärme in der Event-Sauna, wohltuende Aromen in der Zirben-Bio-Sauna und mehr warten hier.
Anschließend eröffnet sich vom perfekt temperierten Infinity Sunset Pool aus ein fantastischer Bergblick. Familien freuen sich über den Family Spa mit Kinderbecken und über den großen Außenpool.
Exklusiver Night Spa im Herbst: Ab 24. September entspannen sich Gäste mittwochs und samstags im Panorama Spa und im Innenpool bis 23.00 Uhr.
Herbst Wandern und Wellness
Angebot: 5 Übernachtungen inkl. ¾ -Verwöhnpension im Zeitraum:
14.09. - 01.11.2025:
- Lift- und Wanderpass für 4 Tage für die "BergWelt Wilder Kaiser-Brixental"
- Ein Wellnessgutschein im Wert von 90,00 € pro Zimmer
- ¾-Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause inkl. Kaffee und Tee sowie Wahlmenü am Abend
- Nutzung der Postwirt-Wasserwelt mit Indoor-, Outdoor- und Infinitypool sowie Kinderbecken
- Adults-only-Panorama-Spa mit Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessraum
- Badetasche mit Bademänteln
- Wanderrucksack für die Dauer Ihres Aufenthalts
- Wanderstöcke zum Verleih (solange der Vorrat reicht)
- Wilder Kaiser Gästekarte
- Und alle Postwirt-Inklusivleistungen
- ab 909,00 Euro pro Person
Zum Angebot - Bitte geben Sie bei der Buchung den Code "HERBST25" an.
Nähere Infos unter www.derpostwirt.at oder servus@derpostwirt.at
