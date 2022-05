Wander- & Wellnessglück im Chiemsee-Alpenland

Urlaub im Süden ist immer vielversprechend. Zwischen München und Salzburg gelegen, ist die Region Chiemsee-Alpenland mit dem Ort Bad Endorf ein wahres Schmuckstück.

30. Mai 2022 - 06:27 Uhr

Südlich wird die Region vom Mangfallgebirge und den Chiemgauer Alpen begrenzt. Herzstück der Region ist der , "das Bayerische Meer", mit der Fraueninsel und der Herreninsel.

Für Aktivurlauber bleiben in den bayerischen Bergen und Voralpen keine Wünsche offen: ob gemütliches Wandern mit Almeinkehr, anspruchsvolles Bergsteigen, Touren mit Hüttenübernachtung, informative Themenwege oder ruhige Spaziergänge. Wer die Aussicht ohne Anstrengung genießen möchte, erreicht einige der schönsten Gipfel mit den Bergbahnen der Region: Zum Hocheck, auf die Hochries und bis unterhalb der Kampenwand gelangen Sie schwebend mit Sessellift oder Kabinenbahn. Eine besondere Auffahrt verspricht Bayerns älteste Zahnradbahn auf den Wendelstein.

Ein unglaubliches Panorama. © Chiemsee-Alpenland Tourismus

Erkunden Sie die atemberaubende Flora und Fauna um Bad Endorf

In lässt sich Deutschlands ältestes Naturschutzgebiet, die Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte erkunden: schmale Pfade auf weichen Moorböden, dunkle, kühle Wälder, Moorseen sowie geschützte Pflanzenarten. Auch der Simssee und der Chiemsee sind nicht weit entfernt – sie bieten zahlreiche Wander- und Radwege. Ein optimaler Ausgangspunkt hierfür ist beispielsweise das im Kurgebiet gelegene Hotel Kurfer Hof mit einem tollen Wellnessbereich und großzügigen Frühstück.

Beim wandern im Naturschutzgebiet Eggstätt-Hemhofer Seeplatte gibt es jede Menge zu entdecken. © Chiemsee-Alpenland Tourismus

Die Region Chiemsee-Alpenland bietet über das ganze Jahr über verschiedene . So findet beispielsweise in Bad Endorf das weit über die Grenzen hinaus bekannte Gautrachtenfest statt, bei dem Brauchtum und Tracht im Mittelpunkt stehen. Während hingegen das Immling Festival mit Opern, Ballettaufführungen, Konzerten und Musicals begeistert.

Die Chiemgau Thermen sind der ideale Ort zum entspannen und erholen. © Chiemgau Thermen Bad Endorf

Das Heilbad bietet Entspannung für Körper, Geist und Seele

Umgeben von malerischer Natur - weit weg vom Lärm und der Hektik des Alltags - kommen in Bad Endorf Körper, Geist und Seele schnell in Einklang. Mit der Entdeckung der Jod-Thermalsolequellen wurde Bad Endorf zum Heilbad. Seither ist dieses Geschenk der Natur Grundlage für Angebote, die der Gesunderhaltung und dem Wohlbefinden dienen.

Die wohltuende Wirkung des Wassers wird bei einem Besuch des Kneippbecken im Kurpark Bad Endorf oder bei einem Aufenthalt in den spürbar. Das warme Thermalwasser und die Saunawelt laden zum Entspannen ein. Abgerundet wird der Thermenbesuch durch das vielfältige Wellnessangebot, das von kosmetischen Anwendungen, über Massagen bis hin zur Totes-Meer-Salzgrotte reicht.

Erleben Sie die wohltuende Wirkung des Wassers bei einem Besuch des Kneippbecken im Kurpark Bad Endorf. © Chiemsee-Alpenland Tourismus

Finden Sie Ihre persönliche Tour

Zahlreiche Tourenvorschläge zum Wandern, Bergsteigen und Radfahren sind im Tourenportal auf oder in der kostenlosen zu finden. Eine Besonderheit ist auch die Entdeckernadel: Hier können per App Punkte an verschiedenen Zielen gesammelt und vor Ort in eine Anstecknadel umgetauscht werden.

Sollten Sie genügend Punkte in der App gesammelt haben, können Sie sich eine dieser tollen Anstecknadeln holen. © Chiemsee-Alpenland Tourismus

Spartipp:

Mit dem Kombiticket gibt es das viermalige Gipfelvergnügen (Hocheck, Hochries, Kampenwand, Wendelstein) sowie Erholung in der Therme Bad Aibling und in den Chiemgau Thermen Bad Endorf sogar zum Vorzugspreis. Das Ticket ist zwei Jahre gültig und kann übertragen werden!

