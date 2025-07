Vorsicht an der Playa de Palma: Polizei warnt vor Malle-Mojitos

Einen Cocktail in der Sonne Mallorcas zu genießen - für viele klingt das nach purem Urlaubsglück. Doch die örtliche Polizei warnt aktuell: Dahinter kann ein "ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko" stecken.

Touristen an der Promenade in Palma de Mallorca.

Viele deutsche Urlauber feiern gerne an der Playa de Palma auf Mallorca - bei Sonne, Musik und Cocktails. Doch die örtliche Polizei warnt nun vor möglichen Gesundheitsrisiken beim Kauf alkoholischer Getränke von Straßenverkäufern. In einer Pressemitteilung spricht die Policia Local de Palma von einem "ernsthaften Gesundheitsrisiko".

Ekel-Cocktails vom Boden

Touristen und Anwohner warnt die Polizei ausdrücklich vor dem Verzehr von Cocktails, die an der Playa de Palma von Straßenverkäufern angeboten werden. Als Beispiele nennt sie unter anderem Mojitos und Sangria. Es bestehe die Gefahr, dass die alkoholischen Getränke unter mangelhaften hygienischen Bedingungen zubereitet wurden.

Ein konkretes Beispiel liefern die Behörden gleich mit: Am 13. Juli beobachteten Einsatzkräfte gegen Mittag, wie ein Straßenverkäufer im öffentlichen Raum Cocktails zubereitete. Dabei schnitt er Obst für die Drinks auf einer verschmutzten Plastiktüte, die direkt auf dem Boden eines Parkplatzes lag. Die Becher füllte er mit Getränken aus Fünf-Liter-Plastikanistern. Fotos der Szene veröffentlichte die Polizei .

Nicht nur der Verkauf von Alkohol ohne Lizenz stellt laut Polizei ein Vergehen dar, das "verwaltungsrechtlich angezeigt" wurde. Solche Vorfälle seien zudem "eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit der Verbraucher", heißt es weiter in der Mitteilung.

Es ist kein Einzelfall

Bereits über ähnliche Vorfälle berichtet. In einem Video, das in den sozialen Medien kursierte, war zu sehen, wie ein Mann an einer Straßenecke der Playa de Palma ebenfalls auf dem Boden Cocktails zubereitete. Laut Bericht richten sich diese Straßenverkäufer vor allem an Touristen - Einheimische hätten in der Regel eigene Getränke dabei.