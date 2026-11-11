In Tokio wird aus einem Stadtbummel eine Reise zwischen Tempeln, kleinen Restaurants und leuchtenden Straßenschluchten. Lufthansa verbindet München nonstop mit der japanischen Hauptstadt. Mit Allegris rückt dabei auch der Komfort auf der langen Strecke in den Mittelpunkt.

11. November 2026 - 11:09 Uhr

Der buddhistische Tempel Sensō-ji im Tokioter Stadtviertel Asakusa ist einer der ältesten und bekanntesten seiner Art.

Noch eben einen Kaffee am Flughafen München, am nächsten Morgen der erste Blick auf Japan: Eine Reise nach Tokio beginnt mit Vorfreude auf eine Stadt, die sich immer wieder verändert. In Asakusa steigen Besucher die Stufen zum Tempel hinauf, während anderswo bereits die ersten Restaurants ihre Türen öffnen. Später füllen sich die Einkaufsstraßen, und nach Einbruch der Dunkelheit bekommen ganze Viertel ein neues Gesicht. Dazwischen bleibt erstaunlich viel Raum für ruhige Entdeckungen.

Für Reisende aus München und Bayern liegt dieses Erlebnis nur einen Nonstopflug entfernt. Lufthansa fliegt vom Münchner Flughafen direkt nach Tokio-Haneda. Ohne weiteren Flugzeugwechsel wird die Anreise zu einem übersichtlichen Teil der Urlaubsplanung und die Zeit an Bord zur Gelegenheit, sich auf Japan einzustimmen.

Von München direkt nach Tokio

Der direkte Abflug ist gerade auf einer Fernreise angenehm: Das Gepäck wird in München aufgegeben, ein Umstieg unterwegs entfällt. Wer zu zweit, mit Kindern oder allein nach Japan reist, kann sich auf eine durchgehende Flugverbindung konzentrieren. Verfügbare Termine und Reiseklassen für lassen sich bequem online vergleichen und buchen.

Für Reisende ab München und Umgebung bietet Lufthansa mit dem Nonstopflug von München nach Tokio die einfachste und unkomplizierteste Anreisemöglichkeit. Ein weiterer Direktflug nach Tokio wird von Frankfurt aus angeboten. Darüber hinaus können Reisende auch von anderen deutschen Städten wie beispielsweise Berlin, Hamburg oder Düsseldorf nach Tokio starten und über die beiden Drehkreuze München und Frankfurt von den nahtlosen Verbindungen im Lufthansa Streckennetz profitieren.

Lufthansa Allegris für persönlichen Komfort

Auf der Strecke von München nach Tokio setzt Lufthansa den Airbus A350 mit der Allegris-Kabine ein. Das neue Kabinenkonzept gibt Reisenden mehr Möglichkeiten, den Flug nach ihren eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Ob ein Film, ein Essen oder einige Stunden Schlaf: auf der langen Strecke gewinnt der persönliche Freiraum an Bedeutung.

In der Allegris Business Class lassen sich die Sitze in flache Betten verwandeln. Alle Plätze bieten direkten Zugang zum Gang; ein individuell regulierbares Heiz- und Kühlsystem ergänzt den Sitzkomfort. Wer sich besonders viel Privatsphäre wünscht, findet sie in den separat wählbaren Business Class Suiten mit höheren Wänden und verschließbaren Türen.

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Die Allegris Premium Economy Class setzt auf Sitze mit fester Hartschale. Beim Zurücklehnen bewegt sich der Sitz innerhalb dieser Schale, ohne den Platz der Reihe dahinter einzuschränken. Auch in der Economy Class gehören persönliche Bildschirme und eine auf lange Flüge ausgelegte ansprechende Sitzgestaltung zum Konzept.

Zeit für Genuss und Unterhaltung

An Bord gehören Mahlzeiten und Getränke zum Lufthansa-Langstreckenservice. Das Angebot richtet sich nach der Reiseklasse und lässt sich bei besonderen Ernährungsbedürfnissen durch vorab bestellbare Sondermahlzeiten ergänzen. So findet neben dem Reiseplan auch die Vorfreude auf Japans Küche ihren Platz.

Das Bordprogramm mit Filmen, Serien und Musik macht die Flugzeit kurzweiliger. Über den Internetservice FlyNet können Reisende auf entsprechend ausgestatteten Flugzeugen auch über den Wolken mit Menschen zu Hause in Kontakt bleiben. Ebenso reizvoll kann es sein, das Smartphone beiseitezulegen und mit einem Buch in den Urlaub zu starten.

Tokio erleben von Asakusa bis Shibuya

Nach der Landung in Haneda führen Bahnverbindungen weiter in die Stadt. Für den ersten Tag genügt ein Spaziergang in der Umgebung des Hotels. Tokio erschließt sich am besten in einzelnen Vierteln, die jeweils ihre eigene Atmosphäre haben.

Asakusa ist ein guter Auftakt für die historische Seite der Metropole. Rund um den Senso-ji-Tempel verbindet sich ein Besuch der Anlage mit einem Bummel über die Nakamise-Einkaufsstraße. Zwischen Souvenirs und kleinen Spezialitäten lässt sich hier leicht mehr Zeit verbringen als geplant.

Shibuya zeigt Tokio in Bewegung. Die berühmte Kreuzung gehört zu den eindrucksvollen Stadtbildern, doch auch die Straßen ringsum lohnen einen längeren Besuch. Wer anschließend ein ruhigeres Tempo sucht, findet in Yanaka kleinere Gassen, Tempel und Geschäfte abseits der großen Einkaufsachsen.

Zum Entdecken gehört das Essen ganz selbstverständlich dazu. Eine Schüssel Ramen am Tresen, knusprige Tempura oder Sushi in einem kleinen Lokal machen aus einer Pause einen eigenen Programmpunkt. Dafür muss es nicht jeden Tag ein aufwendig geplantes Menü sein.

Gut vorbereitet nach Japan

Wenn es Frühling wird, taucht die Kirschblüte das Land in zartes Rosa, hier die Burg Tsuruga (auch Burg Aizu-Wakamatsu oder „Kranichburg“). © Shutterstock

Für Spaziergänge sind Frühling und Herbst besonders reizvoll. Die Kirschblüte fällt in Tokio häufig in den späten März oder frühen April; der genaue Zeitpunkt wechselt von Jahr zu Jahr. Im Herbst sorgt die Laubfärbung für schöne Ausflugsziele, oft noch bis in den November hinein. Die Sommermonate können heiß und feucht sein.

Deutsche Staatsangehörige benötigen für touristische Kurzaufenthalte bis zu 90 Tagen in der Regel kein Visum, aber einen gültigen Reisepass. Vor Ort erleichtert eine aufladbare IC-Karte wie Suica oder PASMO viele Fahrten im öffentlichen Nahverkehr. Etwas Bargeld in Yen bleibt ebenfalls praktisch.

Startklar für Tokio

Mit einer direkten Verbindung ab München und einem Reiseplan, der Platz für spontane Entdeckungen lässt, sind die wichtigsten Voraussetzungen geschaffen. Den Rest übernimmt Tokio – beim ersten Spaziergang genauso wie beim nächsten Besuch.