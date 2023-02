Vielfältig, aufregend, nachhaltig: Landurlaub mit dem Blauen Gockel

Der Blaue Gockel vereint rund 1.400 Höfe im gesamten Freistaat - von der charmanten Ferienwohnung über "Camping auf dem Bauernhof" bis zum preisgekrönten Wellness-Bio-Hof.

20. Februar 2023 - 06:07 Uhr

Im hektischen Alltag kommt gemeinsame Zeit oft zu kurz. Warum also nicht mal wieder mit Familie und Freunden in den Urlaub fahren und auf dem bayerischen Land Zeit beim Wandern, Entspannen und Erkunden verbringen?

Wählen Sie aus vielen Bio-Produkten wie Heumilchkäse und Ziegenkäse aus der Region mit hausgemachten Marmeladen, Bio-Tee aus der Manufaktur und frischen Fruchtsäften beim täglichen Frühstücksbuffet. © Familie Danner

Viel frische Landluft, Bewegung in der Natur und den Alltag hinter sich lassen – Urlaub auf dem Bauernhof ist seit jeher eine Wohltat für Körper und Seele. Doch die bieten ihren Gästen noch viel mehr als Gastfreundschaft und Landluft: Ob ein köstliches Frühstücksbuffet mit hauseigenen Produkten oder eine luxuriöse Ferienwohnung mit Fünf-Sterne-Komfort und Sauna – die Vielfalt ist groß.

© Matthias Leidgschwendner Bild 1 von 10 Erleben Sie moderne und stillvoll eingerichtete Zimmer. © berchtesgaden360.de Bild 2 von 10 Ein Traum für Outdoorliebhaber. © Familie Danner Bild 3 von 10 Wählen Sie aus vielen Bio-Produkten wie Heumilchkäse und Ziegenkäse aus der Region mit hausgemachten Marmeladen, Bio-Tee aus der Manufaktur und frischen Fruchtsäften beim täglichen Frühstücksbuffet. © www.guenterstandl.de Bild 4 von 10 Entspannen Sie in der eigenen Sauna. © www.guenterstandl.de Bild 5 von 10 Genießen Sie eine unvergessliche Zeit zu zweit. © www.guenterstandl.de Bild 6 von 10 Verbringen Sie wertvolle Momente mit der Familie. © Ulla Waelder/studioWaelder Bild 7 von 10 Hier findet jeder das perfekte Urlaubsdomizil. © www.guenterstandl.de Bild 8 von 10 Landhöfe sind echte Geheimtipps für Ruhesuchende, Naturliebhaber und Genussmenschen. © Heindlhof Bild 9 von 10 Entspannen Sie am Pool und genießen Sie die Auszeit. © Baumhaushotel Allgäu Bild 10 von 10 Der Blaue Gockel steht für Urlaub mit landwirtschaftlichem Bezug.

Hier findet jeder das perfekte Urlaubsdomizil

Yogafans können zum Beispiel auf dem im Oberpfälzer Wald erst ihre innere Mitte finden und anschließend in den Salzwasserpool springen, und wer das Besondere sucht, übernachtet in den Landeiern des – Blick in den Sternenhimmel und Abenteuer inklusive. Auf den Ferienhöfen mit dem Blauen Gockel findet jeder Gast sein individuelles Urlaubsdomizil für einen rundum gelungenen, vielfältigen Urlaub. Und das Beste daran: Urlaub auf dem Land ist nachhaltig, dank kurzer Anreise, verantwortungsvoller Gastgeber und regionaler Lebensmittel, die direkt vom Erzeuger kommen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Ein echtes Hütten-Juwel für einen Urlaub mit den Liebsten versteckt sich beispielsweise auf dem in Fischbachau im Landkreis Miesbach. Im Almchalet begrüßt die Morgensonne Gäste mit einem Panorama-Bergblick auf der privaten Terrasse. Die Ferienhäuser und Chalets sind teilweise mit eigenem Whirlpool ausgestattet und für bis zu fünf Personen ausgelegt. Ein Bauerngarten mit Apfelbäumen und Beerensträuchern lädt die Gäste ein, die Ruhe zu genießen, und abends wartet ein Platz am gemütlichen Lagerfeuer. Rund um den Hof locken Wanderwege, wie etwa der "Premiumweg Leitzachtaler Bergblicke", der direkt in Fischbachau startet und grandiose Panoramen mit köstlichen Brotzeiten auf der Alm verbindet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fühlen Sie sich wie zu Hause

Naturliebhaber und größere Gruppen werden sich in der Alpe Halden, die zum in Kranzegg gehört, schnell daheim fühlen. Mit bester Ausgangslage für aussichtsreiche Wanderungen und Panorama auf die umliegenden Allgäuer Berge bietet die urige Holzhütte mit überdachter Terrasse und Outdoor-Grill viel Platz für jeden Anlass. Bis zu 20 Personen finden in den gemütlichen Doppel- und Mehrbettzimmern Platz. Ein zusätzlicher Bonuspunkt: Die herrliche Alleinlage inmitten grüner Bergwiesen.

Der Blaue Gockel steht für Urlaub mit landwirtschaftlichem Bezug. © Baumhaushotel Allgäu

Auf den Ferienhöfen mit dem sind alle willkommen, egal ob Paare, Familien oder Freunde. Rund 1.400 Bauern- und Landhöfe verteilen sich in ganz Bayern und bieten alles, was das Urlauberherz begehrt: Stilvolle und gemütliche Ferienwohnungen auf gastfreundlichen Bauernhöfen, vielfältige Wanderungen mit grandiosen Panoramablicken auf Berge und die umliegenden Seen, die an heißen Tagen zur Erfrischung ins kühle Nass locken. So schenken die charmanten Ferienhöfe Erholungssuchenden einen Luxus, den Hotels meist nicht bieten können – absolute Ruhe und die Nähe zur Natur.

Weitere Informationen finden Sie unter: