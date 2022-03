Versteckte Geheimnisse einer wundervollen Welt genießen

Reisen sollen für Sie erlebnisreich, aber auch Urlaub sein? Diese Tipps helfen Ihnen neben den zahlreichen Highlights Lateinamerikas auch kleine Wellness Oasen zu entdecken.

21. März 2022 - 06:37 Uhr

Viele der einheimischen Tierarten in Ecuador leben nur auf den Galapagos Inseln in freier Natur.

Der Luxuskatamaran M/C Endemic ist im Juli 2018 das erste Mal in See gestochen.

Lateinamerika – das sind mystische Mayastätten, quirlige Metropolen, gastfreundliche Menschen, wilde Landschaften, so Julia Lang, Länderexpertin von Miller Reisen. "Mein Geheimtipp entführt Sie an einen magischen Ort, den Sie lieben werden. Versprochen!"

In eine atemberaubende Welt eintauchen

Für Costa Rica, das mit seiner unfassbaren Natur- und Artenvielfalt die Herzen aktiver Reisegäste höherschlagen lässt, empfiehlt sie im Norden z.B. das . Die größte natürlich fließende Thermalquellenanlage sorgt für ein atemberaubendes Open-Air-Spa-Erlebnis, umgeben von mehr als 360 Hektar Tropenwald am Fuße des majestätischen Vulkans Arenal.

Eine unvergleichliche Tierwelt entdecken

Zwei weitere "heiße" Tipps: Die Galapagos Inseln lassen sich auf einer Kreuzfahrt mit der besonders genüsslich erleben. Lecker, komfortabel und entspannt entdecken Sie die unvergleichliche Tierwelt dieses Archipels, mit Arten, die noch aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen.

Ein Stück Weltgeschichte erleben

Wer mit Machu Picchu, der beeindruckendsten Kulturstätte der Inkas ein Stück Weltgeschichte in den Anden Perus erkunden will, dem bietet das in einem historischen Inkapalast in der Altstadt von Cusco gelegene Hotel " " eine einzigartige Besonderheit: durch eine Glasscheibe kann man direkt in einen unter dem Spa verlaufenden, historischen Inkakanal blicken.

Außerhalb Cuscos, inmitten üppiger Gärten neben dem rauschenden Urubamba-Fluss, liegt das , ein ruhiger Zufluchtsort in den Anden und ein Abenteuer für die Sinne. Entspannen Sie mit Yoga am Flussufer oder erkunden Sie das heilige Tal auf dem Rücken eines Pferdes. Die gehobene Küche der Anden verwöhnt Ihren Gaumen mit saisonalen Produkten aus dem eigenen Garten. Im Spabereich mit den raumhohen Glaswänden genießen Sie bei einer Massage den spektakulären Blick auf das Heilige Tal.

Spektakuläre Natur erkunden

Einen weiteren spektakulären Tipp hat Millers Länderexpertin Tina Oelhaf für Sie parat: In Chile, ganz im Süden des lateinamerikanischen Kontinents, neben den zerklüfteten Bergen und dem glitzernden Sarmiento See im Torres del Paine Nationalpark liegt das .

"Lassen Sie sich In diesem ungezähmten Teil der Welt mit Blick auf die fantastische Bergkette verwöhnen. Nach einer der spannenden Ausflugsmöglichkeiten, z.B. einer Gletschertour, einem Ausritt oder einer Wanderung genießen Sie herzhafte Eintöpfe, langsam gekochte Suppen und schmackhafte Gerichte, die aus den umliegenden Estancias stammen."

