Urlaubstraum in Tirol – gemeinsame Glücksmomente erleben

Eingebettet in die Bergwelt des Wilden Kaisers treffen sich beim Postwirt in Söll alpiner Charme, Tiroler Gastfreundschaft und moderner LifeStyle.

09. Mai 2022 - 06:27 Uhr

Jeder Gast spürt schon direkt bei der Ankunft die herzliche Atmosphäre im Hotel. Ausgezeichnete Küche, ein abwechslungsreiches Freizeitangebot, Wellness und Unterhaltung für Familien und exklusive Adults only Bereiche versprechen Erholung und entspannte Stunden für die schönste Zeit des Jahres.

Infinity Pool mit Panoramaaussicht. © Andreas Langreiter

Kulinarische Genussmomente

Im Rahmen der lockt jeden Morgen ein vielfältiges und vollwertiges Frühstücksbuffet. Beste Zutaten und Spezialitäten aus der Region erfreuen die Gäste. Nachmittags überrascht eine Jause mit pikanten Köstlichkeiten und süßen Feinheiten aus der hoteleigenen Patisserie. Ausgewählte Getränke sind hierbei inklusive. Am Abend erwartet die Gäste das Postwirt-Fünf-Gang-Menü. Neben Vorspeisen- & Salatbuffet und Suppe verwöhnen Küchenchef Alois und sein Team mit ihren außergewöhnlichen Kreationen. Jeweils vier verschiedene Hauptgerichte stehen zur Wahl – davon immer ein Fischgericht und ein vegetarisches Gericht. Desserts und Käse-Brett runden den kulinarischen Genuss ab.

Schlendern Sie durch unser Genussbuffet und entdecken Sie die besten Zutaten für Ihr Frühstück. © Andreas Langreiter

Das wöchentliche sind stets ein Highlight für die Urlaubsgäste.

Beste Zutaten und Spezialitäten aus der Region erfreuen die Gäste. © Andreas Langreiter

Aktiv im Sommer

Ob in Wanderschuhen oder mit dem Mountainbike, die schönsten Touren in der Umgebung erfährt man direkt vom kompetenten Team an der Rezeption, in der Morgenpost und über das persönliche Tablet am Zimmer.

Aktiv im Urlaub. © Andreas Langreiter

Die mit ihren zahlreichen Bergbahnen bietet Naturerlebnis für alle Schwierigkeitsstufen – von leichten Familienwanderungen bis zum Gipfelerlebnis. Auch Golf-Spieler finden im sieben Kilometer entfernten Nachbarort Ellmau ihr Urlaubsvergnügen. Der Postwirt ist Partner des Golf-Clubs. Hotelgäste erhalten 30 Prozent Ermäßigung.

Gemeinsam die schönsten Touren erkunden. © Andreas Langreiter

Entspannung pur

Zurück im Hotel - nach einem erlebnisreichen Urlaubstag - lockt ein Sprung in den Hotelpool und der Besuch in der Panoramasauna. Der Adults only Bereich im ersten Obergeschoß bietet einen großzügigen mit Dampfbad, diverse Saunen und eine Wohlfühl-Entspannungszone mit komfortablen Liegen. Auf der Dachterrasse genießen die Urlauber vom Infinity-Pool aus die grandiose Aussicht auf die Tiroler Bergwelt. Ein Fitnessraum mit vielen Profi-Trainingsgeräten steht ebenfalls zur Verfügung.

Family & Kids

Familien finden gemeinsame Glücksmomente, Spaß und Action in mit Indoor-Outdoor-Pool, Babybecken, Familien-Textilsauna und großzügigen Liegebereichen. In der Indoor-Kinderspielwelt werden die Kids professionell betreut. Ein kleiner Spielplatz im Hotelgarten lädt zum Austoben ein.

Kuscheln sich auf die gemütlichen Liegen oder Kuschel-Inseln nach einem Besuch in der Familien-Textilsauna. © eafoto.at

Exklusives Wohnen

Die Zimmer und Suiten im bestechen durch ihren individuellen Wohncharakter. Kuschelige Romantikzimmer, große Suiten mit Wohnbereich, Familienzimmer mit getrennten Schlafeinheiten – für alle Ansprüche ist das passende Angebot vorhanden. Alle Räume bieten moderne Ausstattung im trendigen Tiroler Stil. Die edlen Materialien und die warmen Farbtöne garantieren Gemütlichkeit und Wohlbefinden.

Die neue Kaiser Junior Suite im Postwirt. © eafoto.at

Weitere Informationen finden Sie unter:

© Der Postwirt

Der Postwirt

Dorf 82

A-6306 Söll in Tirol

Tel.: +43 (0) 5333/5081

servus@derpostwirt.at