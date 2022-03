Urlaubstipp: Von Blütenduft und Frühlingsgenuss

Herzlich Willkommen im Schenner Frühling - In sonniger Hanglage oberhalb der Kurstadt Meran in Südtirol liegt das atemberaubende Dorf Schenna.

Schenna – bekannt und beliebt für seine traumhaften Ausblicke, das milde Klima und die herzliche Südtiroler Gastfreundschaft. Nirgendwo sonst ist die warme Jahreszeit so sehr zu riechen, zu schmecken, zu sehen und zu spüren wie dort. Während auf den Bergspitzen der letzte Schnee zu schmelzen beginnt, recken in Schenna und seiner Umgebung die ersten Blumen ihre Köpfchen in den Himmel und es blüht in den schönsten Farben. Die warme Frühlingsluft lockt nach draußen – zum Wandern, Radfahren und Genießen.

Radtouren für alle Ansprüche, wie hier am Wiesenweg. © Dietmar Denger

Bühnenreif wandern und biken

Das wohl farbenprächtigste Highlight des Südtiroler Frühlings ist die Blütezeit rund um Meran von Anfang April bis Mitte Mai. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen verwandelt sich der Talkessel zu Füßen von Schenna in ein weiß-rosa Meer aus duftenden Blüten. Aktive können dieses Naturspektakel in und rund um Schenna bei unzähligen Ausflugsmöglichkeiten besonders schön erleben.

Das prunkvolle Schloss Schenna besitzt eine imposante Waffensammlung aus 6 Jahrhunderten. © Dietmar Denger

So laden etwa die Waalwege entlang jahrhundertealter Wasserläufe zum morgendlichen Fußmarsch ein. Ein Spaziergang in der Frühlingssonne zwischen blühenden Apfelbäumen, summenden Bienen und dem Duft verschiedenster Blumen tut nicht nur gut, sondern hebt auch die Laune.

Genießen Sie die traumhafte Landschaft rund um St. Georgen. © Dietmar Denger

Mountainbiker erwartet eine Vielzahl an abwechslungsreichen Bergstraßen und Forstwegen. Gemütliche Bänke an ausgewählten Panorama-Plätze laden zum Verweilen ein und großformatige Fotorahmen garantieren den perfekten Schnappschuss für Zuhause.

Schenna blüht auf

Unter dem Motto "Früher Frühling. Länger Sommer." hält Schenna für seine Gäste von 1. April bis 31. Mai 2022 die bereit. So dürfen sich Urlauber über 30 Prozent Rabatt bei den Seilbahnen Taser und Hirzer, dem Sessellift Grube und der Bergbahn Meran 2000 freuen. Zudem stehen ihnen zehn ausgewählte Führungen, Workshops und Veranstaltungen kostenlose zur Verfügung:

16.03. - 30.11.2022 | 16:00 - 18:00

Golden-Gala-Granny: Apfelführung in Schenna

Führung durch die Apfelwiesen von Schenna mit Verkostung





Kraft, die Ruhe schafft: Wanderung am Waalweg

Wanderung mit wohltuenden Kneipp-Elementen mit Roswitha Schwienbacher Kröll





Die Welt der Wildkräuter in Schenna

Kräuterwanderung mit Kräuterpädagogin Elisabeth Taibon Karnutsch





Schenna von der besten Seite

Dorfführung mit Schlossbesichtigung - Kunsthistorischer Rundgang durch Schenna





Yoga unter freiem Himmel im Lido Schenna

Sanfte Bewegung mit Yoga-Experte Alex Parmeggiani





Knödelkochkurs auf dem Bauernhof

Knödel-Workshop mit interessanten Tipps von Bäuerin Martha Thaler vom Zmailerhof





Beste Bergmomente

Geführte Wanderungen in Südtirols Bergwelt





Naturerlebnis mit Glücksgarantie

Sonnenaufgangswanderung mit Wanderexpertin Elisabeth Unterthurner





Gartenglück in Schenna

Workshop mit Gärtnerin Verena Pircher im Kräutergarten vom alten Schulhof





Hereinspaziert! Spaziergang durch Schennas Privatgärten

Spaziergang durch drei Privatgärten in Schenna mit Landschaftsarchitektin Andrea Göhring

So sieht es aus, wenn die Natur aus ihrem winterlichen Dornröschenschlaf erwacht. © Marion Lafogler

Regional und mediterran perfekt kombiniert

Aktivsein in der Natur macht Appetit. Da trifft es sich gut, dass Schenna auch in Sachen Kulinarik so einiges zu bieten hat. Die Dichte an erstklassiger Küche ist so beeindruckend wie vielfältig. Südtiroler Hausmannskost wird nach Familienrezept traditionell zubereitet oder modern interpretiert.

Die traditionelle Südtiroler Hausmannskost wurde in den letzten Jahrzehnten merklich verfeinert, ohne dabei ihren bodenständigen Charakter zu verlieren. © Klaus Peterlin

Hinzu kommt der mediterrane Einfluss italienischer Klassiker. Knödel, Schlutzer und Kaiserschmarrn sind dabei genauso typisch für die Gemeinde oberhalb von Meran wie Spaghetti, Carpaccio und Panna Cotta. Dank der Südhanglage servieren viele Schenner Restaurants ihre kulinarischen Kreationen auf Panoramaterrassen mit Blick auf die blühenden Apfelwiesen im Meraner Talkessel. So lässt sich der Schenner Frühling besonders genussvoll erleben.

In den Gastbetrieben und Restaurants von Schenna und Umgebung findet sich die ganze kulinarische Bandbreite Südtirols. © Dietmar Denger

Weitere hilfreiche Informationen:

Ohne Auto nach Schenna. Reisende aus München erwartet am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) jeden Mittwoch und Samstag von 12. März bis 5. November die direkte Verbindung nach Schenna. Moderne Reisebusse bringen Sie ohne Umsteigen oder lange Wartezeiten bis zu Ihrem Gastgeber.

Vor Ort mobil. Bei einem Schenna-Aufenthalt bis 30. Juni 2022 erhalten Gäste in ausgewählten Beherbergungsbetrieben die MeranCard. Damit fahren Urlauber kostenlos mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln und öffentlichen Seilbahnen in ganz Südtirol, einmalige Eintritte in über 90 Museen landesweit inklusive.

Vom Dorf in die Berge mit den Seilbahnen von Schenna. © Patrick Schwienbacher

