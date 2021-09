Urlaubsregion Schladming-Dachstein, erlebe den Herbst von seiner schönsten Seite!

Die herbstlich verfärbte Landschaft der Region Schladming-Dachstein verzaubert Aktivurlauber und Genießer. Erleben Sie selbst das Tal der tausend Quellen und verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaub.

13. September 2021 - 07:11 Uhr

Das atemberaubende Farbenspiel der Wälder und die beinahe grenzenlose Sicht bieten eine perfekte Grundlage für Wanderungen, Kletter- und Biketouren. Mit 300 Bergseen zählt zu den wasserreichsten Regionen Österreichs. Daher ist die Region auch als "Tal der tausend Quellen“ bekannt.

© Christine Höflehner

Den Wasserreichtum der Region führen auch viele Wanderungen vor Augen. So gilt die als absoluter Geheimtipp, da dieser zu einer von wenigen Seen im Dachstein Gebirge zählt. Der stille See liegt romantisch in einem schmalen, von hohen Felswänden umsäumten Tal und macht die Wanderung aufgrund des gold-verfärbten Lärchenwaldes besonders im Herbst zu einem einzigartigen Naturschauspiel.

© Christoph Huber

Der Herbst steht auch ganz im Zeichen der steirischen Kulinarik und die genießt man am besten in urigen Hütten und bei schönster Aussicht auf die Bergwelt. Gaumenfreuden von höchster Qualität verspricht zudem die Gemeinsam mit mehreren Hüttenwirten aus der Region hat sich der steirische vier-Hauben-Koch zur Aufgabe gemacht, kreative Almgerichte zu zaubern, die auf bodenständigen und regionalen Produkten - zu einem großen Teil aus eigener Erzeugung - basieren. Zu den Gerichten werden auf Wunsch die steirischen Almkulinarik-Weine serviert. Sie sind speziell auf die Speisen abgestimmt sind und runden das Geschmackserlebnis ideal ab.

Drei besondere Wandermomente im Herbst

Indian Summer am Brandriedel: Mit roten Ahornblättern und leuchtend-goldenen Lärchen erstrahlt das gesamte Plateau und das Ramsauer Almengebiet in einer herbstlichen Farbenpracht. Dieser besondere Anblick lässt sich am besten bei einer Wanderung auf dem Brandriedl, mit traumhafter Aussicht auf das Dachstein Massiv, erleben.

Tipp: Eine perfekte Einkehr bietet die Brandalm, welche Teil der Almkulinairk by Richard Rauch ist.

© Rene' Eduard Perhab

Duisitzkarsee: Ein malerisch gelegener Bergsee eingebettet in den Schladminger Tauern. Der Duisitzkarsee ist nicht umsonst eines der beliebtesten Fotomotive in Schladming-Dachstein. Besonders im Herbst, wenn sich in der spiegelglatten Oberfläche des Sees die golden gefärbten Lärchen widerspiegeln.

© Christine Höflehner

Stoderkircherl: Das Friedenskircherl ist eine kleine Kapelle am Stoderzinken auf einer Höhe von 1.898 m und somit ein wunderschöner Aussichtspunkt und ein Platz zum Verweilen. Sobald in der Region der Herbst eingezogen ist, lässt sich das Naturwunder vom Stoderkircherl bei einer wunderschönen Fernsicht über das Ennstal besonders gut beobachten.

© Christoph Huber

Tipp: Geht man noch eine halbe Stunde weiter bergauf, erreicht man den Stoderzinken Gipfel mit 360° Panorama. Ein traumhafter Spot für Sonnenauf- und Untergänge.

Kulinarischer Herbst

7 Nächte in der Unterkunft und Kategorie Deiner Wahl inkl. Frühstück

Schladming-Dachstein Sommercard

4 geführte Wanderungen:

04. Oktober - Einführungswanderung entlang der Wilden Wasser zur Gfölleralm

05. Oktober - 5 Hütten-Weg in Ramsau am Dachstein

07. Oktober - Zum Duisitzkarsee - kulinarische Wanderschmankerl im Obertal

08. Oktober - Kräuterwanderung „Die Kräuter in deinem Garten“

Wanderkarte 1:25.000 und Wanderführer von Herbert Raffalt

Hüttenführer & Stempelpass

Schladminger Jausenbox & Trinkflasche zum Selbstbefüllen

© Christine Höflehner

/ Gültig von 2.-9. Oktober 2021 / Preis pro Person auf Basis Doppelzimmer

