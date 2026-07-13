Urlaubsglück für die ganze Familie: Dieses Hotel lebt den Alpe-Adria-Lifestyle
Der Hochsommer ist angekommen und der Millstätter See zeigt sich von seiner schönsten Seite. Kristallklares Wasser, laue Sommerabende und die beeindruckenden Bergketten schaffen die perfekte Kulisse für eine erholsame Auszeit voller Leichtigkeit.
Urlaub für jeden Geschmack
Ob genussvolle Tage am See, aktive Bergerlebnisse in der umliegenden Almen- und Berglandschaft oder entspannte Stunden im Adults-Only SichtSPA: Der Moserhof ist der ideale Ort, um den Sommer in seiner schönsten Form zu erleben. Entdecken Sie die besondere Verbindung aus Natur, Kulinarik und herzlicher Gastfreundschaft – ganz nach unserem Motto: Come as you are.
Sommerangebot
Im Moserhof bekommen Sie mehr für Ihren Urlaub. Nutzen Sie den Preisvorteil von 20 Prozent bei Buchungen im Juli und August 2026.
Moserhof-Inklusivleistungen:
- Übernachtung inklusive reichhaltigem Frühstück bis 12 Uhr
- Entspannung im Adults-Only SichtSPA mit Saunawelt
- kleiner Indoorpool und Naturbadeteich im Garten mit gemütlichen Liegeplätzen
- stilvolle Zimmer mit modernem Wohlfühlambiente
- regionale Kulinarik im mo.wi - à-la-carte-Restaurant und Bar
- entspannter Alpe-Adria-Lifestyle
Family Special Sommer 2026
Der schönste Luxus ist gemeinsame Familienzeit. Deshalb erhalten Familien in den Ferienzeiten noch mehr unvergessliche Urlaubsmomente: Bei Buchung von 2 voll zahlenden Erwachsenen übernachten ein bis zwei Kinder im Zimmer kostenlos. Gültig für einen Familienurlaub während der Ferienzeiten im Sommer 2026.
Weitere Informationen unter:
Hotel Moserhof
Telefon +43 (0) 4762 | 81400
E-Mail: hotel@moserhof.com
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