Urlaubsglück für die ganze Familie: Dieses Hotel lebt den Alpe-Adria-Lifestyle

Nur wenige Schritte vom Millstätter See entfernt erwartet Sie ein stilvolles Boutique-Hotel mit regionaler Kulinarik und der Leichtigkeit des Südens: Der Moserhof in Kärnten.

13. Juli 2026 - 07:26 Uhr

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Der Badeteich und die Liegeflächen im Moserhof fügen sich harmonisch in die natürliche Gestaltung seiner Umgebung ein.

Der Hochsommer ist angekommen und der Millstätter See zeigt sich von seiner schönsten Seite. Kristallklares Wasser, laue Sommerabende und die beeindruckenden Bergketten schaffen die perfekte Kulisse für eine erholsame Auszeit voller Leichtigkeit.

Genießen Sie den Ausblick auf die umliegenden Berge des Millstätter Sees. © Kärntenphoto

Urlaub für jeden Geschmack

Ob genussvolle Tage am See, aktive Bergerlebnisse in der umliegenden Almen- und Berglandschaft oder entspannte Stunden im Adults-Only SichtSPA: Der ist der ideale Ort, um den Sommer in seiner schönsten Form zu erleben. Entdecken Sie die besondere Verbindung aus Natur, Kulinarik und herzlicher Gastfreundschaft – ganz nach unserem Motto: Come as you are.

Im Indoor-Pool tauchen Sie ein in eine Welt der Entspannung und des Wohlgefühls. © Kärntenphoto

Sommerangebot

Im bekommen Sie mehr für Ihren Urlaub. Nutzen Sie den Preisvorteil von 20 Prozent bei Buchungen im Juli und August 2026.

Moserhof-Inklusivleistungen: Übernachtung inklusive reichhaltigem Frühstück bis 12 Uhr

Entspannung im Adults-Only SichtSPA mit Saunawelt

kleiner Indoorpool und Naturbadeteich im Garten mit gemütlichen Liegeplätzen

stilvolle Zimmer mit modernem Wohlfühlambiente

regionale Kulinarik im mo.wi - à-la-carte-Restaurant und Bar

entspannter Alpe-Adria-Lifestyle

Die Zimmer sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und entsprechen Vier-Sterne-Ambiente: für entspannte Wohlfühlmomente und puren Wohngenuss. © Kärntenphoto

Family Special Sommer 2026

Der schönste Luxus ist gemeinsame Familienzeit. Deshalb erhalten Familien in den Ferienzeiten noch mehr unvergessliche Urlaubsmomente: Bei Buchung von 2 voll zahlenden Erwachsenen übernachten ein bis zwei Kinder im Zimmer kostenlos. Gültig für einen während der Ferienzeiten im Sommer 2026.

Es erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 12 Uhr mittags. © Carletto Ferrari

Weitere Informationen unter:

Hotel Moserhof

Telefon +43 (0) 4762 | 81400

E-Mail: hotel@moserhof.com