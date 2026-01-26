Urlaub neu gedacht: Warum immer mehr Menschen anders entspannen

Urlaub ohne Hektik und Zwänge: Naturismus steht für Entschleunigung, Respekt und Nähe zur Natur – Frankreich bietet wunderschöne Orte für die besondere Art, neue Energie zu tanken.

Und wenn der nächste Urlaub einmal ganz anders wäre – einfacher, ehrlicher und näher bei sich selbst und der Natur?

Zur Ruhe kommen im Herzen der Provence, in der Domaine de Bélézy. © Sebastien Chebassier

Neue Wege zu Entspannung und Ruhe

Lange Zeit galt Naturismus als eine eher persönliche, fast intime Form des Reisens. Doch das Bild wandelt sich. In einer Welt voller Termine, Dauererreichbarkeit und Leistungsdruck wächst bei vielen Menschen der Wunsch nach Ruhe, Klarheit und bewusster Erholung. Genau hier setzt der Naturismus an. Er lädt dazu ein, loszulassen – von Rollen, Erwartungen und unnötigem Ballast.

Abseits aller Klischees beruht diese Lebensart auf starken Werten. Respekt vor sich selbst und vor anderen, Akzeptanz von Vielfalt, Achtsamkeit und ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur stehen im Mittelpunkt. Ohne Kleidung treten äußere Unterschiede in den Hintergrund. Begegnungen werden offener, ehrlicher – und der Blick auf die Umgebung intensiver.

Entspannte Stunden am Pool in der Domaine de Sérignan. © Sebastien Chebassier

Viele, die es ausprobieren, berichten von einem besonderen Gefühl: Freiheit, Leichtigkeit und eine neue Gelassenheit. Ob beim Schwimmen im Meer, beim Spaziergang durch Pinienwälder oder beim Frühstück in der Morgensonne – der Urlaub fühlt sich unmittelbarer an. Jeder Moment scheint bewusster erlebt zu werden. Naturismus bedeutet, langsamer zu werden und durchzuatmen. Ein stiller Luxus, der heute immer mehr Menschen anspricht.

Wellness in natürlicher Umgebung in Arnaoutchot: ein Ort zum Abschalten. © Sebastien Chebassier

Frankreich gilt als Vorreiter

Frankreich gilt weltweit als führende Destination für naturistischen Urlaub. Kaum ein anderes Land bietet so viele Möglichkeiten, diese Lebensart in unterschiedlichen Landschaften zu erleben. Von den rauen Stränden des Atlantiks über mediterrane Küsten bis hin zur Provence und den sanften Hügeln im Süden reicht die Vielfalt.

Essen mit Aussicht auf die Landschaft in der Domaine de La Sablière. © Sebastien Chebassier

Als Marktführer vereint ausgewählte Vier- und Fünf-Sterne-Campingplätze an besonders schönen Orten. Die Anlagen bieten komfortable Unterkünfte, Wellnessbereiche, Pools, sportliche Angebote und regionale Küche – alles eingebettet in eine offene, entspannte Atmosphäre.

Wellness unter freiem Himmel, direkt am Meer in Riva Bella. © Sebastien Chebassier

Ob erfahrene Naturisten oder neugierige Einsteiger: Im Mittelpunkt steht immer ein respektvolles Miteinander. Niemand muss etwas beweisen, niemand wird bewertet. Jeder darf so sein, wie er ist.Und wer weiß – vielleicht ist dieses Jahr genau der richtige Moment, etwas Neues auszuprobieren?