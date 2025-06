Anzeige Hier fühlen Sie sich im Urlaub wie zu Hause

Die Zutaten für einen unvergesslichen Sommerurlaub sind die herrliche Naturlandschaft der Region Wilder Kaiser sowie ein Hotel, in dem einfach an alles gedacht wird: der Postwirt in Söll.

02. Juni 2025 - 15:06 Uhr

Neben dem großen Infinitypool können Sie im Postwirt in Söll auch die Wasserwelt mit Indoor- und Outdoorpools genießen. © Andreas Langreiter

Es gibt Orte, an denen plötzlich alles leichter wirkt. Die frische Bergluft, der Duft nach Fichtennadeln, das entfernte Läuten einer Kuhglocke – und der Alltag rückt in weite Ferne. Bewegung wird zur Meditation. Und die Natur zur Kraftquelle. Eine Region für jeden Geschmack Die Region Wilder Kaiser ist ideal für alle, die gerne in Bewegung sind – aber auch gern mal Pause machen. Über 400 Kilometer Wanderwege führen durch eine abwechslungsreiche, idyllische Landschaft. Und auch Radfahrer und Mountainbiker finden hier zahlreiche Möglichkeiten: gemütlich im Tal oder sportlich bergauf – ganz wie man mag. Der Postwirt in Söll: Ein Vier-Sterne-Haus mit Geschichte und Herz. © eafoto.at Urlaubszuhause am Wilden Kaiser Am Fuß des Kaisermassivs, in der charmanten Ortschaft Söll, liegt der . Ein Vier-Sterne-Haus mit Geschichte und Herz. Freundlich, aufrichtig, bodenständig. Der Tag beginnt mit einem Frühstücksbuffet mit selbstgebackenem Brot, reichhaltigen Wurst- und Käseplatten, frisch zubereiteten Eierspeisen und mehr. An der Rezeption gibt es passende Tipps für die nächste Tour – Wanderstöcke und Rucksack können direkt ausgeliehen werden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Einer geführten Wanderung anschließen oder auf eigene Faust losziehen? Wie man sich auch entscheidet, die Bergwelt lockt mit einem reichen Aktivangebot. Mit der Wilder Kaiser GästeCard nutzen Gäste den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei, können am Wochenprogramm des Tourismusvereins teilnehmen und erhalten Ermäßigungen bei den Bergbahnen, Schwimmbädern und weiteren Ausflugszielen. Eintauchen, abschalten, sich wohlfühlen Nach einem aktiven Tag in den Bergen heißt es nun: Ein bisschen Spa muss sein. Im genießen Gäste stille Stunden mit Blick auf das Kaisergebirge – in der Sauna, im Dampfbad oder im Infinity Sunset Pool. Familien freuen sich über den Family Spa mit Kinderbecken und über den großen Outdoorpool. Die Zimmer sind modern eingerichtet und bieten eine angenehme Atmosphäre. Hier wurden naturbelassene Materialien in hochwertiger Verarbeitung verwendet. © ©Andreas Langreiter Postwirt und der Wilde Kaiser – 7 Übernachtungen im Zeitraum vom 23.05. bis 09.11.2025 7 Übernachtungen inkl. ¾-Verwöhnpension

Ab 1.119,00 € pro Person

• Regionales Frühstücksbuffet, Nachmittagsjause inkl. Kaffee und Tee sowie Wahlmenü am Abend

• Sechs Tage Lift- und Wanderpass für die "Bergwelt Wilder Kaiser-Brixental"

• Nutzung der Postwirt-Wasserwelt mit Indoor-, Outdoor- und Infinitypool sowie Kinderbecken

• Adults-only-Panorama-Spa mit Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessraum

• Badetasche mit Bademänteln

• Wanderrucksack für die Dauer Ihres Aufenthalts

• Wanderstöcke zum Ausleihen (solange der Vorrat reicht)

• Wilder Kaiser Gästekarte

• Und alle Postwirt-Inklusivleistungen Hier geht es zum . Wichtig: Bitte geben Sie bei der Buchung den Code SOMMER2025 an. Weitere Informationen: oder servus@derpostwirt.at