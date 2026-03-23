Traumhafte Natur vom Wasser aus: Mitten in Europa liegt dieses Juwel
Eine Schifffahrt auf der Krka ist eines der beeindruckendsten Erlebnisse im Krka-Nationalpark und begeistert Besucher seit über hundert Jahren. Seit 1912, als das erste Ausflugsboot zwischen Roški slap, Visovac und Skradinski buk verkehrte, bietet eine Fahrt auf diesem smaragdgrünen Fluss eine besondere Möglichkeit, seine Natur- und Kulturschätze zu entdecken.
Vom Wasser aus entdecken
Heute bietet der Park mehrere organisierte Bootsrouten an, die durch die malerische Schlucht, vorbei an Wasserfällen, Seen und historischen Stätten führen. Fahrten werden von April bis Oktober angeboten. Die kürzeste Route, Skradinski buk – Čikola – Skradinski buk (45 Minuten), führt durch friedliche Flusslandschaften und an die einzigartige Quelle Torak vorbei.
Die beliebteste Tour führt von Skradinski buk zur Insel Visovac (zwei Stunden), der Perle des Visovac-Sees mit einem Franziskanerkloster aus dem 15. Jahrhundert, das mit einem fachkundigen Führer besichtigt werden kann.
Panoramafahrten
Für ein umfassendes Erlebnis empfehlen wir die vierstündige Tour Skradinski buk – Visovac – Roški slap – Skradinski buk. Diese kombiniert eine Panoramafahrt durch eine enge Schlucht mit Zeit für einen Spaziergang zu den Wasserfällen und alten Wassermühlen von Roški slap.
Mit der Natur verbunden
Abfahrten von Roški slap in Richtung Visovac und zu den mittelalterlichen Festungen Nečven und Trošenj, die nur vom Fluss aus sichtbar sind, werden ebenfalls angeboten. Ob kurze Fahrt oder längerer Ausflug – eine Schifffahrt auf der Krka vermittelt ein einzigartiges Gefühl von Ruhe und Verbundenheit mit der Natur.
Denn die Krka lässt sich am besten vom Wasser aus erleben, und die Erinnerung daran bleibt noch lange nach der Rückkehr an Land.
Weitere Informationen: www.npkrka.hr
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