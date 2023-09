Traumauszeit mit der Falkensteiner Premium Collection

Erleben Sie in den Hotels der Falkensteiner Premium Collection maßgeschneiderte und unvergessliche Momente, die zu bleibenden Erinnerungen werden.

18. September 2023 - 06:09 Uhr

Von außergewöhnlicher Architektur zu raffinierter Kulinarik, von Signature Treatments im Spa zu hochwertigen kulturellen Veranstaltungen und dem hoteleigenen Experience Concierge, der maßgeschneiderte Ausflüge und Aktivitäten ganz nach den Wünschen der Gäste ermöglicht – erleben Sie unvergessliche Momente in der .

Großzügige Räume, stilvolles Ambiente, geschmackvolle Gestaltung und die Liebe zum Detail zeichnen die Hotels der Premium Collection besonders aus. © Falkensteiner Hotels & Residences

Wo selbstbestimmter Freiraum und wertschätzender Service nur der Anfang sind.

Großzügige Räume, stilvolles Ambiente, geschmackvolle Gestaltung und die Liebe zum Detail zeichnen die Hotels der Premium Collection besonders aus. Jedes auf seine individuelle Art und Weise, in wunderbaren Destinationen.

"Willkommen zu Hause" fernab von Zuhause

Mit der Premium Collection hat Falkensteiner das Außergewöhnliche in die Freizeit- und Ferienhotellerie gebracht. Ob Urlaub in den Bergen, am türkis glitzernden See oder der Adria bis hin zu einem City Trip in die goldene Stadt Prag - neben den "Leading Hotels of the World", dem und am sowie dem traditionsreichen , reicht das Portfolio der Hotelgruppe von über , und bis nach . Von Adults-only Häusern bis zu Familienhotels mit innovativem Konzept werden die unterschiedlichsten Reisemotive der Gäste berücksichtigt.

Falkensteiner Premium Collection macht’s möglich

Vor allem aber stellt der einzigartige Service der sogenannten Experience Concierges eine Besonderheit dar. Eintrittskarten für längst ausverkaufte Konzerte, Fußballspiele oder Restaurants? Kein Problem! Die Sache mit den Tickets zählt schon zur klassischen Aufgabe, das Repertoire der Erlebnisse umfasst noch ganz andere Dimensionen. Von der Hubschrauberlandegenehmigung bis hin zur Shoppingtour in Venedig, vom Heißluftballonflug direkt aus dem Garten des Hotels bis hin zu Husky-Schlittenfahrten – bleibende Momente sind hier garantiert. Wer Kraft und Erholung am liebsten aus der Natur bezieht, erhält Tipps zu den Top-Wanderrouten, dem perfekten Tauch-Spot oder darf eine exklusive Yogaeinheit am Berggipfel genießen.

Von Hubschrauberlandungen bis zu Venedigs Einkaufsstraßen, von Heißluftballonfahrten im Hotelgarten bis zu aufregenden Husky-Schlittenfahrten - hier entstehen unvergessliche Augenblicke. © Falkensteiner Hotels & Residences

Wellness für Körper und Geist

Sind die urlaubsspezifischen Grundbedürfnisse nach gutem Essen, ästhetisch ansprechender Unterkunft, zuvorkommendem Service und großen Abenteuern erfüllt, darf eines nicht fehlen: Entspannung auf ganzer Linie. Im werden Beauty, Body oder Medical Treatments auf Gäste-Wünsche und individuelle Bedürfnisse abgestimmt, um für ganzheitliches Wohlbefinden zu sorgen. Top ausgestattete Wellnessbereiche mit Indoor- und Outdoorpools, ätherisch duftenden Saunawelten, und professionellen Spa-Anwendungen versprechen tief empfundene Erholung für Körper und Geist.