Testpflicht für Reiserückkehrer wohl schon ab 1. August

Ab dem 1. August soll eine allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer gelten, wie mehrere Medien berichten. Außerdem soll die Einteilung der Risikogebiete vereinfacht werden.

Reisen in Corona-Zeiten: Pass, Maske, Test

Die Bundesregierung soll angeblich neue Einreiseregeln planen. unter Berufung auf einen Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums berichtet, soll ab dem 1. August eine generelle Corona-Testpflicht für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene beim Übertreten der Grenze nach Deutschland gelten. Ob man dabei mit dem Auto, der Bahn oder Flugzeug unterwegs ist, ist irrelevant.

Wer aus einem Gebiet mit besorgniserregender Virusvariante kommt, muss auch als Geimpfter oder Genesener einen Test vorlegen können. Laut dem Papier soll damit die "nach aktuellen Prognosen zu erwartende nächste Welle" möglichst weit nach hinten verzögert werden. Die Nachweise sollen stichprobenhaft überprüft werden.

Testpflicht soll schon ab Sonntag gelten

Laut Medienberichten will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (41) die Neuregelung am Freitag vorstellen, die generelle Testpflicht würde damit schon am Sonntag gelten - wenn viele Sommerurlauber aus ihren Feriendomizilen nach Hause kommen.

Zudem sollen Änderungen bei der Einteilung der Risiko-Regionen stattfinden. So soll es künftig nur noch zwei Kategorien geben: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Damit würde die Abstufung des "einfachen Risikogebiets" wegfallen.