Tauern Spa Zell am See - Kaprun: Mehr Sommer passt in keinen Urlaub!

Seit dem 19. Mai ist es endlich soweit und das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun darf seine Türen wieder öffnen! Im 4*S-Resort kommen Erholungssuchende voll auf ihre Kosten – es wartet ein Sommer mit 100 Expeditionen!

31. Mai 2021 - 07:08 Uhr

Umgeben von der traumhaften Pinzgauer Bergwelt, eingebettet in saftig grüne Natur und mit Blick auf das imposante Kitzsteinhorn, liegt das . Wie ein Leuchtturm, der seinen Gästen den Weg weist, sieht man das exklusive Hotel mit seinem beeindruckenden Glas Panoramapool schon von Weitem.

Im beliebten 4*S-Resort ist das Wohlbefinden der Gäste oberste Prämisse. Egal ob Berge oder See, Sport oder Wellness: Hier muss man sich nicht entscheiden – alles, worauf man so lange verzichtet hat, ist nun endlich wieder möglich. Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite und macht , an den See oder in die umliegende Region noch attraktiver.

Der großzügige Thermenbereich aus der Vogelperspektive: Hier findet jeder Badefreund seinen Platz. © TAUERN SPA

Neuheiten im TAUERN SPA

Im Wellnessbereich können sich Gäste auf einen wohltuenden Neuzugang freuen: Der ist ein exklusiver Ruhebereich, zu welchem Thermentagesgäste gegen einem kleinen Aufpreis Zugang haben. In der neuen Chill Out-Lounge wird auf die Kraft der Natur gesetzt. Der Ruhebereich ist mit duftendem Zirbenholz ausgekleidet, dessen entspannende Wirkung durch die warmen Temperaturen aktiviert und ein aromatisches Entspannungs-Erlebnis geschaffen wird.

Nach dem Ausbau des kulinarischen Angebots, können Gäste beim SPA & DINE im Thermenrestaurant Genussallee die vielseitigen Gerichte noch länger auskosten. © TAUERN SPA

Auch das kulinarische Angebot wurde ausgebaut. Ab sofort können Gäste beim Genussallee die vielseitigen Gerichte noch länger auskosten. Der Eintritt in die SPA Wasserwelt von 18:00 bis 21.00 Uhr beinhaltet neben gemütlichen Stunden der Regeneration eine Vorspeise und ein köstliches Tagesgericht, zubereitet aus frischen, vorrangig regionalen Lebensmitteln.

Für die Sicherheit ist gesorgt

Selbstverständlich werden im alle angeordneten Hygienebestimmungen umgesetzt. Mit gutem Gewissen schlafen: Alle Zimmer werden mit einer modernen Vernebelungstechnologie rückstandslos desinfiziert und durch ein Safety-Siegel gekennzeichnet.

In den Naturzimmern mit ihrer wohngesunden Atmosphäre schöpfen die Urlauber neue Kraft. © TAUERN SPA

In den Restaurants, wo das herzhafte Frühstück, eine frische Lunchbowl oder das 5-Gänge Gourmet -Menü am Abend eingenommen werden können, wird noch mehr Abstand geschaffen – kein Problem, auf den großzügigen Flächen des ist schließlich Platz genug. Zudem wurden nicht nur in den Restaurants, sondern auch in den beiden Hotel Panorama SPA‘s die Öffnungszeiten verlängert, um Stoßzeiten zu vermeiden.

Ein Sommer mit 100 Expeditionen

Das denkt für seine Gäste mit und spart ihnen zusätzliche Kontaktpunkte. Wandern, Genussradeln, Mountainbiken oder Klettern am Berg – hier bekommen Sie alles aus einer Hand. Im Expeditionsshop, im Base Camp des Hotels, erhalten Sie vom fachkundigen Team im Equipment-Verleih alles, was Sie für Ihr Outdoor-Abenteuer benötigen.

Der naheliegende Zeller See bietet sich für eine Tour auf dem Stand-Up-Board optimal an. © TAUERN SPA

Neben modernen E-Bikes für eine Fahrradtour in die umliegende Region können Wassersport-Fans neuerdings auch alles ausleihen, was man zum Stand Up Paddling braucht – der naheliegende Zeller See bietet sich für eine Tour auf dem SUP-Board optimal an!

Mehr Sommer für den eigenen Urlaub

Nach einem ereignisreichen Tag in der Natur lässt es sich im Skylinepool oder im neuen gläsernen Panoramapool im wohlig warmen Wasser herrlich entspannen, während man den Blick auf das umliegende Bergpanorama genießt. Bei einer wohltuenden kann man die Seele baumeln lassen. Tiefenentspannt geht es dann zum Abendessen; die vielseitigen Menüs werden vom Küchenchef und seinem Team mit frischen Zutaten aus der Region liebevoll zubereitet. Bei einem Schlummertrunk an der Indoor-Feuerstelle kann man Pläne für den nächsten Tag schmieden, bevor man in einem der neuen Natur- und Gartenzimmer glücklich in die Kissen sinkt und von der nächsten Expedition träumt.

Das klingt nach einem Urlaub ganz nach Ihrem Geschmack? Buchen Sie jetzt ihren individuellen Sommerurlaub – Sie haben es sich verdient!

