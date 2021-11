Swarovski Kristallwelten - Tirol meets Hollywood

Glanz und Glamour in einer fesselnden neuen Wunderkammer in der Swarovski Kristallwelten.

Mit einer neuen Wunderkammer richten die in Wattens in Tirol das Scheinwerferlicht auf die inspirierende Verbindung von Swarovski und der Welt des Entertainments. "The Art of Performance“ präsentiert sich als wahre Hommage an Hollywood und zeigt unter anderem Original-Outfits von Elton John, Cher oder Katy Perry ebenso wie Nachbildungen von Marlene Dietrichs Blonde Venus-Outfit von 1932 oder den Marilyn Monroes "Birthday Dress“, das nicht nur John F. Kennedy beim legendären Geburtstagsessen des Präsidenten bezauberte.

© Swarovski Kristallwelten

Funkelnde Vielfalt

Neben "The Art of Performance” gibt es in den noch 16 weitere Wunderkammern zu entdecken, die von internationalen Künstlern und Designern gestaltet wurden: Die Besucher fühlen sich wie im Inneren eines Kristalls, wenn sie den Kristalldom mit seinen 595 Spiegeln betreten.

© Swarovski Kristallwelten

Sie spüren Unendlichkeit in Chandelier of Grief, einem Infinity-Room der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, und werden vom indischen Designer Manish Aurora in seiner farbenfrohen Wunderkammer Ready to Love mit purer Lebensfreude angesteckt. Sehenswert ist auch einer der größten weltweit mit Österreichs einzigem Instant Wonder Store in strahlendem Gelb.

Winterwunderland mit Schneegarantie

Eine perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit ist die Wunderkammer Silent Light, die mit echtem Schnee und bis zu minus 10 Grad überrascht – hier ist das ganze Jahr Abkühlung garantiert. Winterliche Stimmung herrscht auch in der weitläufigen Parkanlage.

© Christian Vorhofer/Swarovski Kristallwelten

Märchenhafte Tierfiguren und ein 13 Meter hoher Weihnachtsbaum tauchen den Außenbereich in ein romantisches Licht. Das schwarz-weiße Carousel von Designer Jaime Hayon lädt große und kleine Gäste zum Mitfahren ein.

© Target Groupa Springer/Swarovski Kristallwelten

Ein Erlebnis für alle Sinne

Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant und Café Daniels Kristallwelten, das bereits mit einer Haube ausgezeichnet wurde. Hier wird regionale und internationale Küche angeboten. Leckere Süßspeisen, wie Torten oder Macarons aus der hauseigenen Patisserie komplettieren das Angebot.

Alle Infos zur neuen Wunderkammer und Tickets unter:

Swarovski Kristallwelten

Kristallweltenstraße 1

6112 Wattens / Tirol