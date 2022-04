Südflair und Alpencharme – Willkommen im Gartendorf Algund nahe Meran

Algund im schönen Südtirol ist mit seinem milden Klima, 300 Sonnentagen im Jahr und der malerischen Landschaft das ganze Jahr über eine Reise wert.

18. April 2022 - 07:02 Uhr

Der Algunder Waalweg ist ein 5 bis 6 Kilometer langer Wanderweg, welcher am Waal entlangführt und ist hervorragend geeignet für Familien und ältere Personen.

In Algund geht’s hoch hinaus. Wandern Sie bis auf 3.000 Höhenmetern und genießen Sie atemberaubende Touren und besondere Ausblicke.

Mit 300 Sonnentagen im Jahr und angenehmen Temperaturen lässt es sich in Algund auch bis in den späten Herbst hinein wunderbar wandern.

Über den ebenen Algunder Waalweg können Sie zu Fuß bis in die Kurstadt Meran wandern und dabei besondere Ausblicke über Algund und das Meraner Land genießen.

In Algund haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihrer Gesundheit und Fitness etwas Gutes zu tun und neue Kräfte für den stressigen Alltag zu tanken.

Essen in Algund: authentisch, genussvoll, überraschend.

Es ist wohl der unwiderstehliche Mix aus Bergküche und Mittelmeereinflüssen, der Südtirols Küche so einzigartig macht.

Die Apfelblüte in Algund findet zwischen Ende März und Ende April statt und ist ein wunderschönes Erlebnis.

Das Gartendorf Algund verwandelt sich im Frühling in ein wahres Blütenmeer.

Klein, aber fein, ganz nah an Meran, von den Bergen umarmt und von der Sonne verwöhnt. Das ist das Gartendorf . Zu jeder Jahreszeit gilt es hier Wanderwege im Tal und in der Höhe, Bikestrecken für Genussradler, Natur, Kultur und eine Menge Tradition zu entdecken. In Algund erwartet Sie eine Vielzahl komfortabler Hotels und Pensionen, voll ausgestatteter Ferienwohnungen, aber auch B&B-Betriebe, Urlaub auf dem Bauernhof und Campingmöglichkeiten.

Aktivurlaub im Gartendorf Algund

ist ihr idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten verschiedener Schwierigkeitsgrade. Zwischen 300 und 3.000 Höhenmetern bleibt hier kein Wanderwunsch offen. Gemütliche Talwanderer werden ebenso fündig wie adrenalinsuchende Alpinisten, die auf 3.000 Höhenmetern von Gipfel zu Gipfel klettern. Ob tief oder hoch, Wiese, Wald oder Berg: Es ist für alle Wandertypen etwas dabei.

Auch Radfahrer kommen in Algund voll auf Ihre Kosten. Genussradler können der alten Römerstraße Via Claudia Augusta entlangfahren oder mit dem E-Bike die nahegelegene Kurstadt Meran entdecken. Ambitioniertere Biker treten auf eine Alm und genießen verschiedene Single-Trails, die zurück ins Tal führen. Sie dürfen sich jeden Tag neu entscheiden und brauchen sich auch um das Rundherum keine Gedanken machen. Leihfahrräder, Tourenführer und Transportmöglichkeiten stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Also, auf die Plätze, fertig, los!

Ein Dorf für Feinschmecker

Es ist der unwiderstehliche Mix aus alpinen und mediterranen Einflüssen, der Südtirols Küche so einzigartig macht. Traditionelle Teigtaschen und Speckknödel stehen genauso auf der Speisekarte wie Spaghetti, Tatar und Pizza. Durch den Einfluss internationaler Geschmacksnuancen können Sie die aufregenden Gegensätze mit allen Sinnen genießen.

Algund macht gesund

Die Algunder Natur- und Klimatherapiestudie der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) hat belegt, dass ein nachweislich positiv zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt. In Algund gibt es zahlreiche Möglichkeiten Ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Zum Beispiel beim Erkunden der 50 Kneippstationen oder bei den zahlreichen Veranstaltungen.

Meran wartet um die Ecke

Nur 2 km von Meran entfernt wohnen Sie mitten im Grünen und doch nahe an der Stadt. Die Kurstadt erreichen Sie in wenigen Minuten bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar zu Fuß über den Algunder Waalweg.

Aufregende Events erleben

In erwarten Sie ganzjährig besondere Veranstaltungen und abwechslungsreiche Events.

TOURISMUSVEREIN ALGUND

Hans-Gamper-Platz 3

I-39022 Algund bei Meran (BZ)

Südtirol - Italien

info@algund.com

+39 0473 448600