Stylish und schnell: Deshalb ist die WESTbahn die beste Wahl nach Wien

Neue Alternative für Urlauber und Geschäftsreisende nach Wien: Die WESTbahn fährt die Strecke in Rekordzeit – und hält auch immer am Ostbahnhof.

17. Oktober 2022 - 06:43 Uhr

Prächtige Archiktektur in der City, die Liebe zur Wurst oder der Hang zum Grant: München und Wien sind sich schon immer sehr ähnlich – und im Lebensgefühl sehr nahe. Jetzt rücken beide Städte noch enger zusammen: Die WESTbahn verbindet München und Wien in nur 3 Stunden 45 Minuten. Das ist auf der Schiene die schnellste Verbindung zwischen der bayerischen und der österreichischen Metropole - und eine echte Alternative zu Flugzeug oder Pkw.

Besonders chic: Die stylishen Doppelstock-Züge der modernsten Flotte Österreichs sind in allen Klassen (Standard, Comfort und First) mit bequemen Ledersitzen ausgestattet. An Bord gibt es jeweils mehrere WESTcafes mit Sitzplätzen, einem Getränke- und Kaffeeautomat sowie einer Snack-Bar.

Perfekt für einen Tagesausflug nach Wien

Die neue Verbindung ist für Geschäftsreisende und Urlauber gleichermaßen interessant – dank bis zu sechs Fahrten täglich ist sogar ein Tagesausflug nach Wien bequem möglich. Der Clou: Alle Züge fahren von/bis München Hbf, halten aber auch am Ostbahnhof – ideal für Reisende aus dem Osten Münchens oder dem angrenzenden Umfeld! Auf der Fahrt Richtung Wien machen die Züge unter anderem in Salzburg und Linz Stopp.

So reist man heute. © Schedl

Zum WESTsuperpreis, der nur online in der App und auf verkauft wird und kontingentiert ist, ist Wien bereits ab 28,99 Euro erreichbar.

Attraktive Rabatte erhalten

In den Zügen selbst sind nur Tickets der WESTbahn gültig – Inhaber einer Bahncard erhalten aber einen attraktiven Rabatt und fahren zum WESTvorteilspreis von 59,90 Euro. Der reguläre WESTstandardpreis beträgt 84,90 Euro und ist gegen einen geringen Aufschlag immer auch im Zug buchbar (alle genannten Preise gelten für für Standard Class). Fahrgäste, die die persönliche Beratung schätzen, können ihre Fahrkarte im WESTshop am Münchner Hauptbahnhof (Zwischengeschoss zwischen Bahnhofshalle und S-Bahn) buchen.

Nettes und hilfsbereites Personal steht Ihnen immer zur Seite. © Schedl

Kleine Aufmerksamkeiten an Bord

Übrigens: Besonders entspannt wird die Fahrt, wenn Reisende am Platz selbst über den "Relax Check-in" (QR-Code am Sitz) einchecken. Sie werden dann in der Regel nicht mehr von den WESTstewards auf ihr Ticket angesprochen. Als kleines Dankeschön bekommen Fahrgäste fürs selbständige Einschecken WESTpunkte gutgeschrieben, die sich an Bord gegen Snacks und Getränke einlösen lassen. Selbst wer zum günstigsten WESTsuperpreis nach Wien fährt (28,99 Euro), hat für die Rückfahrt bereits einen kostenlosen Espresso gut (die Gutschrift der Punkte erfolgt in der Regel am Tag nach der Fahrt).