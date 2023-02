Sportlich das Liebliche Taubertal erkunden

Naturfreunde schaffen sich auf dem Rad oder zu Fuß bleibende Eindrücke von der idyllischen Region.

20. Februar 2023 - 06:47 Uhr

Dichte Wälder, reizvolle Weinberge und die Tauber, die sich idyllisch durch die Landschaft schlängelt: zieht Naturfreunde an, die abseits der Massen Urlaub machen möchten. Am besten sammeln sie dabei bleibende Eindrücke, wenn Wanderfreunde ihre Stiefel schnüren oder Sportler auf den Sattel ihre Rads steigen.

Über dem reizvollen Städtchen Wertheim erhebt sich die spektakuläre Burg Wertheim. © Peter Frischmuth/ argus Fotoagentur

Ausgezeichneter Radweg durch das Tal

ist eine vielfältige Region für Fahrradfahrer. Tourenvorschläge erstrecken sich auf über 2.200 Kilometer. Da ist gewiss für jeden etwas dabei: vom Genussradler bis zum ambitionierten Sportler. Höhepunkt dabei ist der Radweg "Liebliches Taubertal – Der Klassiker". Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club zeichnete den Weg im vergangenen Jahr zum wiederholtem Mal mit fünf Sternen aus. Nur ein weiterer Weg in Deutschland kommt ebenfalls auf dieses Ergebnis.

Auf rund hundert Kilometern führt der Weg vom romantischen Rothenburg ob der Tauber nach Wertheim am Main. Er durchquert in drei Tagesetappen das idyllische Tal, wobei nur wenige Steigungen zu knacken sind. Malerisch sind auch die . Wer bequem die dortigen Anstiege packen möchte, der leiht sich ein E-Bike an einer der Leihstationen. Damit es den Radfahrern an nichts fehlt, gibt es weitere angenehme Services. Es werden Radzüge und Radbusse sowie Gepäcktransporte angeboten.

Viele Radwege führen durch die Weinberge des Lieblichen Taubertals. Die beiden Radfahrer sind in Gerlachsheim unterwegs. © Peter Frischmuth/argus

Wandern und Genießen auf 850 Kilometern

Noch bewusster erleben die Urlauber die Region, wenn sie ihre Wanderstiefel anziehen. Die Auswahl an Touren ist groß – bei einem Wegenetz von 850 Kilometern Länge. Tipp: der 16 Kilometer lange . Der Weg erhielt vom Deutschen Wanderverband die Auszeichnung "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland". Cafés, Biergärten und Restaurants, die im idyllischen Tal verstreut sind, bieten sich für Pausen an.

Entdecken Sie eines der 30 privaten Weingüter. © Peter Frischmuth/argus

Weinfreunde fühlen sich bei den Wanderungen durch das Liebliche Taubertal besonders wohl: Bei 30 privaten Weingütern im kommt man auf der Wandertour mit Sicherheit beim ein oder anderen Winzer vorbei. Schlechtes Gewissen braucht man auch nicht haben, schließlich wandert man. Oder doch lieber eine Halbe Bier? Es gibt drei Bier-Rundwanderwege, die auf acht bis elf Kilometern die Distelhäuser Brauerei, die Herbsthäuser Brauerei oder die Landwehr-Bräu ansteuern.