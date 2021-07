Spanien wird Corona-Risikogebiet: Das müssen Urlauber jetzt beachten

In Spanien steigt die Inzidenz weiter an. Ab Sonntag gilt das ganze Land als Corona-Risikogebiet. Müssen die Deutschen jetzt auf ihren Urlaub in den Sommerferien verzichten?

09. Juli 2021 - 15:01 Uhr | (eee/spot)

Die Infektionszahlen in Spanien steigen rasant an. © Jose Montoro/Shutterstock.com

Aufgrund steigender Infektionszahlen wird ganz Spanien ab dem kommenden Sonntag (11. Juli) als Corona-Risikogebiet eingestuft. Betroffen sind davon auch die Kanaren sowie die Balearen. Fallen touristische Reisen auf die beliebte Urlaubsinsel Mallorca in den Sommerferien damit ins Wasser? Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Für Urlauber gilt: Wer mit dem Flugzeug von Spanien nach Deutschland zurückkehrt, kann die Quarantänepflicht mit einem negativen Testergebnis oder dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung umgehen. Grundsätzlich derzeit aber von "nicht notwendigen, touristischen Reisen" nach Spanien ab. Zypern wird Hochinzidenzgebiet Für jene mit dem Urlaubsziel Zypern sieht das anders aus. Da die Infektionszahlen dort aktuell enorm hoch sind, gilt die Insel ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet. Reisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Zypern wurde bereits am vergangenen Sonntag (4. Juli) als Risikogebiet eingestuft. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de