Sommerurlaub für die ganze Familie: Diese Bergwelt ist ein Geheimtipp
Das idyllische Alpbachtal garantiert nicht nur die malerische Umgebung, sondern auch zahlreiche spannende Abenteuer, unter anderem in den mehrfach ausgezeichneten Bergerlebniswelten "Alpbachtaler Lauserland" und "Juppi Zauberwald", welche das Gütesiegel "Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen" tragen.
40 Spielstationen und eine rasante Rodelbahn im Alpbachtaler Lauserland
Bereits früh am Morgen geht es hoch hinauf zur Wanderung auf oder um das Wiedersberger Horn sowie zum Aussichtsturm "Top of Alpbachtal" - einen 13 Meter hohen Aussichtsturm, der einen Innenraum mit Panoramafenster sowie eine Aussichtsplattform mit einzigartigem 360-Grad-Rundumblick auf die umliegende Bergwelt bietet. Ein anschließender Ausflug in das "Alpbachtaler Lauserland" ist ein absolutes Muss für die ganze Familie. Die Sommerbergbahnen fahren täglich von 9 bis 17 Uhr (letzte Bergfahrt 16.45 Uhr, letzte Talfahrt 17 Uhr).
Im bezaubernden Waldspielplatz warten mehr als 40 Spielstationen auf Groß und Klein. Vor allem die Lauser-Kugelbahn, der Lauser-Balancier-Teich mit vielen Wasserspielen oder der Niederseilgarten sind ein wahres Paradies für Kinder. Mit dem "Alpbachtaler Lauser-Sauser", einem knapp 1,5 Kilometer langen Ganzjahres-Alpine-Coaster, und dem "Lauser-Turm", einer Kombination aus Sprung-, Aussichts- und Rutschturm, locken gleich zwei Höhepunkte.
Kinderwagentaugliche Rundwanderweg mit viel Magie und Spaß
Der 2,5 Kilometer lange Rundwanderweg "Juppi Zauberwald" am Reither Kogel verwöhnt mit einer faszinierenden Kombination aus Erlebnis und Freizeitspaß. Die Erwachsenen genießen den Ausblick, während die Kids voll und ganz mit den Spielestationen beschäftigt sind und unter anderem in der Hexenküche ihre eigenen Rezepte kreieren oder sich im Feuerwehrhaus austoben.
Damit auch die ganz Kleinen nicht zu kurz kommen, ist der gesamte Rundweg im "Juppi Zauberwald" kinderwagentauglich.
Das Familienprogramm bietet täglich vom 6. Juli bis 13. September abwechselnde Aktivitäten:
- Montag: Würstl grillen an "Lauser’s" Feuerstelle
- Dienstag: Naturerlebnistag im "Lauserland"
- Mittwoch: "Lauser’s" Bastelecke
- Donnerstag: "Kuhler Lausertag"
- Freitag: Geschickt und "Gefinkelt“
- Samstag: "Lauser’s Rätselralley“
- Sonntag: Forscherreise durch das "Lauserland"
Weitere Infos unter Alpbacher Bergbahn, Tel. +43 (0) 5336 5233 oder info@alpbacher-bergbahnen.at
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