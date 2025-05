Raus aus dem Alltag, rein in die Bergwelt: Der Postwirt in Söll vereint aktiven Sommerurlaub mit entspannter Wellness und echter Tiroler Herzlichkeit.

Einfach mal raus. Den Kopf freibekommen, die Beine bewegen, etwas Echtes erleben. Wer den Sommer am Wilden Kaiser verbringt, spürt schnell, wie gut das tut. Und wer im eincheckt, merkt schon bei der Ankunft: Hier bin ich richtig. Denn in diesem Vier-Sterne-Hotel wird wirklich an alles gedacht. Von der ¾-Verwöhnpension mit Genießer-Frühstück vom Buffet, Nachmittagsjause und einem abwechslungsreichen Abendmenü über liebevolle Kinderbetreuung bis hin zu Ausstattung und Beratung für Ausflüge in die Bergwelt.

Alle Zimmer und Suiten sind mit viel Holz, Naturmaterialien und Liebe zum Detail eingerichtet. © Andreas Langreiter

Schritt für Schritt zum Wanderglück

Apropos Bergwelt: Eine Wanderung am Wilden Kaiser ist ein Naturerlebnis ohnegleichen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes kaiserliche Bergwelt, frische Alpenluft und unberührte Landschaften — die perfekte Kulisse für Wanderungen, Spaziergänge und Gipfeltouren. Das weite Wanderwegenetz führt zu urigen Hütten mit traumhafter Aussicht, in denen wohlverdiente Stärkungen warten.

Ab aufs Radl!

Mit 400 Kilometer Bikewegen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gehört die Ferienregion Wilder Kaiser zu den besten Mountainbike-Destinationen Österreichs. Ob Tagesausflüge, kurze Spritztouren oder längere Radwanderungen: Am Wilden Kaiser schlagen Bikerherzen höher. Wer sich hier in den Sattel schwingt, radelt ohne Umwege ins Glück.

Im Adults-only-Panorama-Spa erleben Sie Wellnessmomente der Extraklasse. © EA Foto

Ruhe, Entspannung, Erholung

Das vielleicht schönste Urlaubsgefühl: vom erfüllenden Tag in der Natur zurück ins Hotel kommen, sich im weitläufigen so richtig verwöhnen lassen, die Wärme der verschiedenen Saunen genießen und sich anschließend den fantastischen Bergblick vom Infinity Sunset Pool aus ansehen. Wer Kinder hat, freut sich über das separate Family Spa. Der Postwirt macht´s möglich!