Skivergnügen, Winteridylle und Bergweihnacht: Dieses Tal wartet auf Sie

Mit dem Salzburger Bergadvent startet das Großarltal in die Skisaison. Skigenuss und Winterspaß für die ganze Familie mit Angeboten und vielem mehr. Ski Amadé.

16. November 2026 - 11:54 Uhr

Das mit seiner Skischaukel nach Dorfgastein steht seit jeher für herrliche Pisten, moderne Lifte und die gemütlichsten Hütten weitum. Die im Winter 2023/2024 neu in Betrieb genommene 10er-Kabinenbahn "Kieserl“ bringt Sie nun noch schneller und bequemer direkt zum Gipfel und somit mitten hinein ins Skivergnügen. Den 360 Grad Panoramablick – vom Großglockner bis zum Dachstein – gibt´s gratis dazu.

Das Pistenangebot ist vielfältig und auch für Familien mit Kindern gibt es zahlreiche Angebote und Schneespielplätze. © TVB Großarltal/Lorenz Masser

Das ist vielfältig. Sportliche Skifahrer lieben die anspruchsvollen Abfahrten "Himmelreich“ und "Bergland“. Genussskifahrer und Familien bevorzugen hingegen die einladend breiten Pisten oben rund um den Kreuzkogel und das Fulseck. Die Lieblingspiste der meisten Kinder ist der "Hollywald“, eine flache Piste mit lustigen Figuren aus der Comicwelt. Einzigartig: Gratis Erlebnis-Wiese im Tal mit Übungslift, Zauberteppich, Tubing-Karussell und riesigem Schneespielplatz für die ganze Familie.

Abseits der Pisten lockt die herrliche Naturlandschaft des Großarltales am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern. © TVB Großarltal/Th. Wirnsperger

Winteridylle pur

Abseits der Pisten lockt die herrliche Naturlandschaft des Großarltales am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern im Bergsteigerdorf® Hüttschlag mit Langlaufloipen, Pferdeschlittenfahrten, und wöchentlich bis zu 10 geführten Outdoor-Aktivitäten im Rahmen des Aktivprogrammes von BERG-GESUND.

Abseits der Pisten lockt die herrliche Naturlandschaft des Großarltales am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern. © TVB Großarltal/Th. Wirnsperger

Salzburger Bergadvent

Der A gehört zu den schönsten in Österreich. In rund 30 kleinen, aus Altholz gefertigten Hütten werden heimische Spezialitäten und Kunsthandwerk angeboten. Unangefochtener Höhepunkt ist der in mühevoller Handarbeit gestaltete Krippenweg von der Dorfkrippe bis hinauf zur Pfarrkirche. Geöffnet hat der Markt von 20. November bis 20. Dezember 2026 jeweils von Freitag bis Sonntag und am 7. und 8. Dezember.

Unterkünfte für jeden Geschmack

Bekannt ist das Großarltal auch für seine hervorregende Hotellerie. Das Angebot reicht dabei von gediegenen Luxus-Hotels über exklusive Chalets und familienfreundliche Appartements bis hin zu gemütlich rustikalen Pensionen.

Skiticket zum Frühbucher-Bestpreis

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihr Skiticket im Vorverkauf zum garantiert günstigsten Preis im .

Dabei gilt: Je früher Sie kaufen, desto günstiger ist der Preis. Also nichts verpassen und gleich Skiticket für den kommenden Winterurlaub buchen.

Weitere Informationen unter:

Tourismusverband Großarltal

Gemeindestraße 6, A 5611 Großarl

Tel. +43 (0)6414/281,

E-Mail:info@grossarltal.info,