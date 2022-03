Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau: Tirol ganz nah!

Im Ski Juwel ist Sonnenskilauf-Zeit. Genuss-Skifahrer kommen hier voll auf ihre Kosten!

21. März 2022 - 07:17 Uhr

Das Ski Juwel im Herzen Tirols ist leicht und bequem erreichbar. Nur 1 ½ Stunden beträgt die Entfernung von München.

Sonne, perfekte Pisten und Genuss pur

Jetzt ist die beste Zeit, den Ausklang der Wintersaison bei herrlichen Temperaturen und traumhaften Panoramen im Ski Juwel zu genießen!

Wer sich davon selbst überzeugen möchte, hat 113 Pistenkilometer zur Auswahl. Rund um den Wildschönauer Schatzberg (1.903 m), das Markbachjoch in Niederau (1.500 m) und das Alpbachtaler Wiedersbergerhorn (2.025 m) laden Pisten jeden Schwierigkeitsgrads zum Skifahren ein. Während sich die Kleinen über Übungslifte im Tal freuen, toben sich die Kids auf der Funslope oder auf den Familienpisten aus.

Wunderschöne Aussicht, makellose Pisten und Sonne satt, alles was einen perfekten Tag ausmacht. © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Hüttengenuss pur

Zwischen den Skiabfahrten laden die Berghütten zum Vitamin-D-Tanken ein! wird man mit regionalen Schmankerln verwöhnt. Einzigartig in der Region sind z. B. der Alpbachtaler Heumilchkäse, der Krautinger Schnaps, die Wildschönauer Brezensuppe oder das Alpbacher Bier. Die kulinarischen Schmankerln schmecken am Berg gleich doppelt so gut und die Aussicht von den großen Panoramaterrassen ist sagenhaft!

Auf einer der Berghütten ein unglaubliches Panorama und regionale Schmankerl genießen. © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Highlights im Ski Juwel

Für Frühaufsteher: Ein absolutes Highlight beim Sonnenskilauf ist das am Wiedersberger Horn in Alpbach. Jeden Samstag bis 16. April gibt es die Möglichkeit, als Erster mit der Gondelbahn ins Skigebiet zu starten und die unberührten Pisten zu genießen.

Sich als Erster an unberührte Pisten am Wiedersberger Horn erfreuen. © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Angebote & Gratis Skipass für Kinder

Freie Fahrt für Kinder: Von 19. März bis 18. April 2022 fahren alle Kinder (ab Jahrgang 2006 oder jünger) gratis Ski! Voraussetzung dafür ist, dass ein Elternteil mindestens einen 3-Tagesskipass kauft. ist im Ski Juwel immer garantiert.

Kurz mal weg: 3 Nächte, Frühstück, 2-Tages-Skipass, Gästekarte ab 99,- pro Person.

Auch die Kleinen kommen voll auf Ihre Kosten. © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

6236 Alpbachtal. 6311 Wildschönau

Tel. Alpbachtal +43 5337 21200. Tel. Wildschönau +43 5339 8255

anfrage@skijuwel.com