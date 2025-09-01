Sieben Gründe für einen Urlaubstrip ins Kufsteinerland

Nur 70 Minuten mit der Bahn von München: Natur, Genuss, Kultur und Shopping – Für eine kurze Auszeit zwischendurch ist das Kufsteinerland die perfekte Wahl.

Citytrip ins Kufsteinerland – Ob in einem der Stadthotels oder Unterkünften in den Kufsteinerlandgemeinden: Kurzer Weg raus in die Natur ist ihnen allen gemeinsam.

Zu Besuch in der weltberühmten Glasmanufaktur Riedel Tiroler Glashütte – wochentags finden Führungen statt, bei denen man den Glasbläsern über die Schultern schauen kann.

Der malerische Thiersee – rund um den Thiersee findet man nicht überlaufende Wanderwege in traumhaft schöner Naturkulisse.

Kufstein und die umliegenden Dörfer – gerade im Herbst zeigt sich der ganze Zauber dieser schönen Region.

1. Kufstein entdecken – zwischen Altstadt und Festung

Charmante Gassen, einladende Cafés, schöne Boutiquen und die imposante Festung Kufstein machen Kufstein zum perfekten Mix aus Stadtbummel und Kulturgenuss. Jeden Mittag ertönt das Spiel der Heldenorgel – der größten Freiorgel der Welt. Tipp: Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, findet in Kufstein der Herbst-Genusstag statt – perfekt für einen Wochenend-Shopping-Trip ins schöne Kufsteinerland!

Schnell mal raus aus der Stadt und rein in die Berge – Natur pur kann man im Kufsteinerland genießen. © Weinbergerhaus/Tina Gerstenberg

2. Natur pur mit dem Kaiserlift (bis 2.11.)

Der nostalgische Kaiserlift bringt dich geräuschlos ins Naturschutzgebiet Wilder Kaiser – ideal zum Wandern, für Bergyoga oder eine Almjause mit Aussicht. Einer der letzten Einsersessellifte Europas ist Kult: In rund 30 Minuten schwebt man hinauf auf den Berg und mitten hinein ins Naturerlebnis Kaisergebirge. Ein besonderer Tipp: Eine Fahrt mit dem Kaiserlift ist vor allem bei Familien und Naturliebhabern sehr beliebt.

3. Hauben-Gastronomie und kulinarische Schätze

Feinschmecker kommen im Kufsteinerland voll auf ihre Kosten: Top-Adressen für Feinschmecker sind laut Gourmetführer Gault & Millau:

(15,5 / 20, Bad Häring, 3 Hauben)

(15,5 / 20, Ebbs, 3 Hauben)

(14,5 / 20, Erl, 2 Hauben)

(13,5 / 20, Kufstein, 2 Hauben)

(13,5 / 20, Kufstein, 2 Hauben)

(12 / 20, Erl, 1 Haube)

© Alex Gretter Bild 1 von 4 Haubengekrönte Küche oder typisch österreichische Schmankerl am Teller – auch kulinarisch gibt es in den Kufsteinerlandgemeinden viel zu entdecken. © Max Draeger Bild 2 von 4 Kufstein kulinarisch entdecken. © Mathäus Gartner Bild 3 von 4 Auf der Kaiserradrunde laden neben malerischen Seen auch die lokale Gastronomie zum Verweilen und Genießen ein. © Auracher Löchl/Angélica Jaud Bild 4 von 4 Erleben Sie die einmalige Stollen-Bar im Auracher Löchl.

Kulinarisch gibt es in allen Gemeinden des Kufsteinerlands viel zu entdecken. Käseliebhaber:innen sollten unbedingt eine der Heumilchkäsereien besuchen. Gin-Freunde kommen in der einzigartigen im Auracher Löchl auf ihre Kosten – dort befindet sich die größte Gin-Sammlung der Welt. Auch Bierliebhaber werden fündig: Die innovative Privatbrauerei bietet besondere Geschmackserlebnisse.

4. Herbstwandern vom Feinsten

Wandern rund um den Thiersee, eine Einkehr auf einer der vielen Almen, Genuss-Radtouren oder Bergtouren im Kaisergebirge: Für Outdoor-Freunde bietet das Kufsteinerland 1001 Möglichkeiten – von der gemütlichen Familienwanderung bis hin zu anspruchsvollen Trail-Strecken und herrlichen Tagestouren in den Bergen.

Im Herbst zeigt sich das Kufsteinerland in besonderer Pracht. Rad- oder Wanderwege – traumhaft schöne Ausblicke gibt es an ganz vielen Orten. © Stadtwerke Kufstein

5. Kultur – Highlights im Herbst

Für den genialen Mix aus Natur- und Kulturerlebnis ist das Kufsteinerland bekannt.





Conchita Wurst live, Kufstein (21.9.)

Im entdecken Sie noch viele weitere Events.

Raoul Schrott uns sein Atlas der Sternenhimmel – am 4. Oktober ist der Schriftsteller im Passionsspielhaus Thiersee live zu erleben. © Christoph Greussing

6. Schnell und nachhaltig erreichbar

Mit der Bahn erreichen Sie Kufstein ab München in rund 70 Minuten – ganz ohne Stau und Parkplatzsuche, dafür mit viel Erholung und Erlebnis. Vom Bahnhof bis ins historische Zentrum sind es lediglich drei Gehminuten. Tipp: Nutzen Sie das Bayern-Ticket und ihr MVV-Gesamtnetz-Ticket, mit dem Sie bis Kufstein fahren können.

7. Perfekt für spontane Urlaubstrips

Vielfältige Unterkünfte, eine gute Erreichbarkeit und ein abwechslungsreiches Programm – ideal für einen Wochenendtrip voller Erlebnisse und Genuss.

Das Kufsteinerland: Perfekt für einen Spontantrip und ein verlängertes Wochenende. © TVB Kufsteinerland/Alex Gretter

Erlebnis – Tipps:

Nachtwächterführung in Kufstein

Besuch in der Crownhill Destillerie in Schwoich

Kufsteins Kaffeerösterei Platzhirsch am unteren Stadtplatz

Einsiedelei am Thierberg – eine der letzten Europa

Mit der Nachtwächterführung erleben Sie Kufstein auf ganz besondere Art und Weise. © TVB Kufsteinerland/Alex Gretter

Fazit: Einfach, mal raus – und sofort mittendrin

Das Kufsteinerland verbindet alpine Natur mit urbanem Genuss, erstklassiger Kulinarik, spannenden Kulturveranstaltungen und entspannter Erholung. Ob spontaner Wochenendtrip, aktive Herbsttage in den Bergen oder ein genussvoller Stadtbummel in Kufstein – nur eine gute Stunde von München entfernt wartet ein Kurzurlaub mit Langzeitwirkung.

