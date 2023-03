Sechs Freunde im Schneeglück in St. Johann in Tirol

Die Gewinner des Skihüttenwochenendes in der Region St. Johann in Tirol ließen es sich auf und neben der Piste richtig gut gehen.

13. März 2023 - 09:19 Uhr

Die Freunde hatten zusammen auf der Piste eine perfekte Zeit in der Region St. Johann in Tirol.

Eine Skihütte, die keine Wünsche offenließ, reichlich Speisen und Getränke, eine traumhafte Aussicht über schneebedeckte Hänge, bestes Wetter und perfekte Pistenverhältnisse – das erwartete die Gewinner des Skihüttenwochenendes.

Nina hat am Gewinnspiel der Abendzeitung München und der Region St. Johann in Tirol teilgenommen und den Preis in Höhe von 4.500 Euro gewonnen. Darin erhalten: eine Skihütte direkt an der Piste für sechs Personen, der Skidoo-Shuttle-Service, der bei der Selbstversorgung hilft, Tagesskipässe und einen Einkehrschwung.

Vor der Skihütte konnte man angenehm in der Sonne sitzen und hatte eine grandiose Aussicht. © privat

Ein Rundumservice für die Gewinner

Am Freitag traf sich die Gruppe am Parkplatz Tauwiesenlift in Oberndorf mit Natascha und Gabriele von der Agentur „The Wunderwaffe UG“. Sie übergaben im Namen der AZ und der Region St. Johann in Tirol die Skipässe sowie Verzehrgutscheine im Wert von 200 Euro. Außerdem wurde der Skidoo-Transport informiert, der Speisen und Getränke auf die Hütte bringen ließ. Im Anschluss ging es für die Gewinner auf den Berg. Dort wurden sie durch die Hütte geführt – die Begeisterung über die große Stube mit perfekt eingerichteter Küche, der Sauna und vielen weiteren Extras war groß.

Die Gewinnergruppe bei einem gemeinsamen Essen. Die Versorgung wurde durch den Skidoo-Shuttle-Service sichergestellt. In der geräumigen, gut ausgestatteten Küche kamen Kochfans voll auf ihre Kosten. © privat

Am Samstag genossen die Freunde ein Frühstück in der Hütte, bevor es auf die einwandfrei präparierten Pisten ging. Nach den Abfahrten lösten sie in der Angerer Alm die ersten gewonnenen Gutscheine für eine Runde Bier und Schnaps ein.

Der letzte Tag wurde mit einem Weißwurstfrühstück eingeläutet. Es folgte ein Spielenachmittag auf der Hütte, bevor die Freunde das gelungene Skihüttenwochenende in einer Bar in St. Johann in Tirol ausklingen ließen.

