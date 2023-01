Salzburg, Linz & Wien im Winter: Beste Zeit für Trips mit der WESTbahn

Die ersten Monate des Jahres gelten als Geheimtipp für Städtetrips: Die WESTbahn verbindet München mit den spannendsten Cities in Östereich.

16. Januar 2023 - 06:07 Uhr

Konzerte, Museen und Theater sind weniger stark frequentiert, in den angesagtesten Bars und Restaurants sind noch spontan Plätze verfügbar und die Preise für Hotel-Übernachtungen sind günstiger als in der Hauptsaison. Besonders zu Beginn des Jahres lohnen sich Städtetrips – das gilt besonders für Reiseziele, die spontan buchbar und ab München ohne Umsteigen erreichbar sind.

Das österreichische Bahnunternehmen fährt von München bis zu sechs Mal am Tag über Salzburg und Linz nach Wien und macht die spannendsten Städte in unserem Nachbarland bequem erreichbar. Selbst die Fahrt nach Wien, der am weitesten entfernten Destination, dauert nur 3 Stunden 46 Minuten. Damit ist die WESTbahn auf der Schiene der schnellste Anbieter zwischen München und der Hauptstadt Österreichs.

Die Doppelstock-Züge der WESTbahn fahren von München in Rekordzeit nach Wien. © Schedl

Alle Züge der WESTbahn fahren von/bis München Hbf, halten aber immer auch am Ostbahnhof. Sie sind in allen Klassen (Standard, Comfort 2+ und First) mit bequemen Ledersitzen ausgestattet. An Bord gibt es jeweils mehrere WESTcafes mit Sitzplätzen, einem Getränke- und Kaffeeautomat sowie einer Snack-Bar.

Salzburg – mit der WESTbahn nur rund 1 Stunde 20 Minuten von München entfernt – versprüht im Winter ganz besonderen Glanz. Dann tauchen die Altstadt, die berühmte Festung Hohensalzburg oder das Schloss Mirabell vor dem Hintergrund der verschneiten Bergkulisse in ein besonders romantisches Licht.

Linz in Oberösterreich lockt als eine Art "Geheimtipp" vor allem Kunstbegeisterte an. Bei "Museum Total" am letzten Februar-Wochenende können Besucherinnen und Besucher mit einem Ticket acht Kunsthäuser in Linz entdecken, zum Beispiel das Lentos Kunstmuseum mit moderner und zeitgenössischer Kunst oder das spektakuläre Ars Electronica Center, das sich mit Themen der Zukunft beschäftigt.

Das Ars Electronica Center und Lentos Kunstmuseum in Linz bei Nacht. © Linz Tourismus / E. Stephan

In der Wiener Staatsoper findet am 16. Februar 2023 mit dem Opernball das prächtigste Fest der Wiener Ballsaison und gleichzeitig einer der gesellschaftlichen Höhepunkte des gesamten Landes statt. Der Opernball steht ganz im Zeichen der Solidarität und unterstützt die von vielen Hilfsorganisationen getragene Initiative "Österreich hilft Österreich".

Zum WESTsuperpreis, der nur online in der App und auf verkauft wird und kontingentiert ist, ist Wien bereits ab 23,99 Euro, Linz ab 16,99 Euro und Salzburg ab 8,99 Euro erreichbar. Fahrgäste, die die persönliche Beratung schätzen, können ihre Fahrkarte (ausgen. WESTsuperpreis) im WESTshop am Münchner Hauptbahnhof (Zwischengeschoss zwischen Bahnhofshalle und S-Bahn) kaufen.