Ruby Falls: Das ist das höchste tiefste Naturwunder der USA

Eines der spektakulärsten Naturschauspiele in den USA führt tief in den Bauch der Berge von Tennessee. Denn dort stürzen die unterirdischen Ruby Falls in die Tiefe.

Die USA stehen in Sachen Naturwunder ganz oben: der Antelope Canyon in Arizona, die Gletscherhöhlen von Alaska oder der Glass Beach in Kalifornien locken Urlauber Jahr für Jahr nach Übersee. Ein echtes Highlight sind auch . In den Tiefen des Lookout Mountain gilt der Wasserfall als der höchste am tiefsten gelegene seiner Art.

Über einen unterirdischen Pfad, der durch schmale Spalten sowie an Stalagmiten und Stalaktiten vorbeiführt, gelangen Besucher in eine große Höhle, 350 Meter unter der Erde. Die geführten Touren passieren Felsformationen mit klangvollen Namen wie "Elefantenfuß" und "Totempfahl". Die Ruby Falls selbst sind nicht weniger spektakulär, stürzen 44 Meter in die Tiefe und stellen damit einen Rekord auf: Der Wasserfall ist der höchste und zugleich am tiefsten gelegene der Vereinigten Staaten.

Ruby Falls zufällig entdeckt

Entdeckt wurden sie, wie so vieles, zufällig. Das weit verzweigte Höhlensystem des Lookout Mountain soll Gesetzlosen und Soldaten bereits zu Zeiten des Bürgerkrieges als Zufluchtsort und Versteck gedient haben. 1905 wurde im Zuge des Eisenbahnbaus ein Tunnel hindurch getrieben und die Caverns für die Öffentlichkeit bis 1928 geschlossen. Damals machte es sich der Höhlenforscher Leo Lambert zur Aufgabe, die Schönheit des Ortes den Menschen wieder zugänglich zu machen.

Mithilfe von Investoren trieb man einen Fahrstuhlschacht in die Tiefe und entdeckte die Höhle mit den Ruby Falls, die zu Ehren von Lamberts Frau Ruby ihren Namen erhielten. Heute bringt der - natürlich moderne - Fahrstuhl mit gläserner Front Interessierte etwa 26 Stockwerke tief in den Bauch des Lookout Mountain. Um den Wasserfall noch schöner zu präsentieren, wird er von farbigem Licht angestrahlt.

Wer nach alldem Stein und der Enge den Drang nach frischer Luft verspürt, kann sich freuen: Über dem Lookout Mountain befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen herrlichen Blick über das Cumberland-Plateau und die Schlucht des Tennessee River bietet.