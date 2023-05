Marienkron Retreat im Seewinkel. Regeneration fürs Wohlbefinden.

Marienkron liegt eingebettet in den Seewinkel, unweit von Wien, und sorgt für die innere Balance. Mit einer Auszeit und Paketen für Detox, Fasten, Kur & Gesundheit, Yoga & Beauté genießen Sie die Ruhe im Neusiedler Seewinkel, für Ihr Wohlbefinden.

01. Mai 2023 - 05:28 Uhr

© Marienkron by Steve Haider

Mit einem entspannten Körper lässt sich das Leben viel leichter genießen! besticht als Oase der Ruhe unweit von Wien. Eigebettet in den Seewinkel sorgt man hier für eine innere Balance und körperliches Wohlbefinden. Im stressigen Alltag vergessen wir oft, achtsam mit unserem Körper und seinen Signalen umzugehen.

Yoga, Detox, Fasten und Beauté

Mit einer regenerierenden Auszeit, Bewegung an der frischen Luft, gesundem Essen und Yogasessions kann man hier gegensteuern und damit körperliche Kraft und innere Balance nachhaltig aufbauen. – inmitten eines Naturparks im Neusiedler Seewinkel – bietet den Rahmen für spezielle Yoga-Retreats. Verschiedene Yoga-Trainer und Trainerinnen begleiten zur Stressreduktion und für die Balance im Alltag mit unterschiedlichen Yoga-Stilen, Meditationen und QiGong.

Marienkron-Retreat. Yoga, Regeneration & Wohlbefinden. © Marienkron by Steve Haider

Vegetarische Kulinarik und Detox fürs gute Bauchgefühl

Die Basis für körperliches Wohlbefinden ist eine Balance im Darm – das gute Bauchgefühl. Bewusste Perioden der Reduktion durch z.B. Detox oder einer Fleisch- und Zuckerreduzierten Ernährung unterstützen dabei, um von innen heraus zu entspannen. Mit setzt man sogar gewisse Reparaturmechanismen im Zellstoffwechsel in Gang und wirkt damit dem Alterungsprozess entgegen.

Reduktion auf das Wesentliche für die innere Balance. © Marienkron by Sabine Hauswirth

Für diesen Prozess der Zell-Regeneration und Entgiftung bis hin zum therapeutischen Einsatz des Fastens oder Detox begleitet in Marienkron ein Experten-Team auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung aus der Kneippmedizin, ergänzt um Massagen, Wickel, . Dazu werden feinste Fastengerichte und Detox- Kulinarik mit vielen frischen Kräutern für den besonderen Genuss kredenzt. Die Küche Marienkrons kredenzt auch vegetarische Kulinarik ergänzt um einmal wöchentlich Fleisch und Fisch. Der Fokus liegt auf regionalen und Bio-Produkten aus dem Neusiedler Seewinkel.

Gesundheit und Kulinarik – beides für Wohlbefinden und Genuss. © Marienkron by Sabine Hauswirth, Steve Haider

Den Sommer mit neuer Strahlkraft genießen

Auf Wunsch wird mit straffenden und regenerierenden Beauté-Anwendungen kombiniert, für ein strahlendes Körper- und Hautgefühl, das nachhaltig in den Alltag wirkt. Bereits einige Tage sorgen in dieser Kombination für spürbar mehr Wohlbefinden. Das besondere im Neusiedler Seewinkel und ein Regenerationsbereich mit Indoor-Pool, Sauna und atemberaubendem Blick in den Naturpark schaffen eine genussvolle Zeit für entspanntes Wohlbefinden.

Erleben Sie eine wohltuende Auszeit in Marienkron. © Marienkron by Steve Haider

Tipp: Marienkron - Klimafreundlich mit Direktverbindung mit dem Zug Wien Hbhf-Mönchhof und kostenloser Abholservice vom Bahnhof und damit nur etwas mehr als eine Stunde von Wien entfernt.

Sommer-Special: -10% für die 2. Person*:

"Yoga & Innere Balance"

3 Nächte ab € 690,- p.P. inkl. vegetarischer Kulinarik in VP,

Teilmassage, Wickel, Gesichtsguss, 3 Yoga-Sessions & Regenerationsbereich mit Pool & Sauna

7 Nächte ab € 950,- p.P. inkl. vegetarischer Kulinarik in HP, Regenerationsbereich mit Pool & Sauna & Leihfahrrad

*-10% Rabatt gilt für gemeinsame Aufenthalten für die 2. Person im DZ oder EZ für Paketbuchungen ab 3 Nächten bis 31. Juli 2023. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar oder in bar ablösbar.