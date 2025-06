Reisen im Juli: Fünf Destinationen für den idealen Sommerurlaub

Die schönsten Reiseziele für den Juli 2025. Inspiration für Sommerurlaube mit Sonne, Natur und Kultur - ideal für Entspannung, Abenteuer und neue Eindrücke.

© monticelllo/iStock via Getty Images

Die Schmugglerbucht auf Zakynthos ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Griechenland.

Der Juli gilt als Hochsaison für Sommerreisen - nicht nur in Europa, sondern weltweit. Während vielerorts die Temperaturen steigen, locken einige Regionen mit angenehmem Klima, beeindruckender Natur oder kulturellen Höhepunkten. Wer die Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen hat, findet an diesen fünf attraktiven Reisezielen unvergessliche Sommertage.

Korsika - Wildromantische Inselvielfalt im Mittelmeer

Korsika vereint auf kleinem Raum eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt. Die französische Mittelmeerinsel besticht durch schroffe Gebirge, grüne Täler und eine zerklüftete Küste mit türkisblauen Buchten. Gerade in den Sommermonaten entfaltet die Insel ihren ganzen Reiz, wenn die Strände von Calvi bis Porto-Vecchio zum Baden einladen und das mediterrane Flair die Küstenorte belebt.

Im Landesinneren locken spektakuläre Wanderwege durch die teils unberührte Natur. Der legendäre Fernwanderweg GR 20 gilt als eine der anspruchsvollsten Routen Europas. Für Kulturinteressierte bieten Städte wie Bonifacio mit ihren steil über dem Meer thronenden Altstadtgassen faszinierende Einblicke in Geschichte und Architektur.

Istrien - Mediterrane Genussmomente in Kroatien

Die Halbinsel Istrien im Norden Kroatiens hat sich in den vergangenen Jahren zum Geheimtipp für Reisende entwickelt, die mediterranes Flair ohne Massentourismus suchen. Die malerischen Küstenstädte mit venezianischem Einfluss, allen voran Rovinj und Poreč, prägen das Bild ebenso wie idyllische Badebuchten und kristallklares Wasser.

Neben entspannten Stunden am Meer überzeugt die Region mit kulinarischen Highlights. In den kleinen Tavernen der Hinterlanddörfer stehen Trüffel, Meeresfrüchte und erlesene Weine im Mittelpunkt. Darüber hinaus lockt die Natur mit Rad- und Wanderwegen durch Weinberge, Olivenhaine und sanfte Hügellandschaften.

Zakynthos - Griechische Inselträume in Blau und Weiß

Zakynthos zählt zu den eindrucksvollsten Inseln Griechenlands. Bekannt ist sie vor allem für den berühmten Navagio Beach, die sogenannte Schmugglerbucht, deren weißer Sandstrand von spektakulären Steilklippen umgeben ist. Im Sommer zeigen sich die Farben der Insel besonders intensiv: Das Meer leuchtet in verschiedenen Türkistönen, während Olivenhaine und Pinienwälder die Landschaft prägen.

Abseits der bekannten Strände entdecken Reisende traditionelle Bergdörfer, versteckte Buchten und historische Klöster. Zakynthos ist zudem Heimat der bedrohten Meeresschildkröte Caretta Caretta, die in der Laganas-Bucht ihre Eier ablegt. Bootsausflüge bieten unvergessliche Einblicke in die Unterwasserwelt der Insel.

Lappland - Skandinavischer Sommer unter der Mitternachtssonne

Lappland wird häufig mit verschneiten Winterlandschaften und Polarlichtern in Verbindung gebracht. Doch die nördlichste Region Finnlands entfaltet auch im Sommer ihren ganz eigenen Zauber. Im Juli taucht die Mitternachtssonne die weiten Wälder, Flüsse und Seen rund um die Uhr in sanftes Licht und schafft ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Die unberührte Natur lädt zu ausgedehnten Wanderungen, Kanutouren oder Angelerlebnissen ein. Besonders reizvoll sind die Rentierweiden und die karge Fjälllandschaft nördlich des Polarkreises. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, findet in Lappland im Sommer eine selten gewordene Form der Ursprünglichkeit.

Schottische Highlands - Wildes Naturerlebnis im Herzen Großbritanniens

Die Highlands im Norden Schottlands stehen für raue Schönheit, dramatische Berglandschaften und mystische Seen. Im Juli präsentiert sich die Region von ihrer grünsten Seite, wenn Heidekraut und Gräser die sanften Hügel überziehen. Bei gemäßigten Temperaturen lässt sich die eindrucksvolle Natur zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Panoramastraßen entdecken.

Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Loch Ness oder dem Glen Coe begeistert die Region mit ihrer kulturellen Vielfalt. Historische Burgen, Whisky-Destillerien und kleine Dörfer mit uralten Traditionen prägen das Bild. Die Highlands bieten im Sommer eine einzigartige Mischung aus Naturerlebnis, Geschichte und schottischer Gastfreundschaft.