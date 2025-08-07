Reisen im August: Fünf einzigartige Ziele für den Sommerurlaub

Der August bietet ideale Bedingungen für einen unvergesslichen Sommerurlaub. Abseits der Touristenströme locken diese fünf abwechslungsreichen Reiseziele mit Natur, Kultur und Erholung - von der albanischen Riviera bis zu den norwegischen Fjorden.

Für viele Reisende markiert der August den Höhepunkt der Urlaubssaison. Dann sind nicht nur die Sommerferien in vollem Gange, sondern das Wetter bietet auch in zahlreichen Regionen ideale Bedingungen für Strandtage, Wandertouren oder Kulturreisen. An diesen fünf Reisezielen finden Urlauber eine Alternative zu den gängigen Sommer-Hotspots.

Slowenische Küste: Mediterranes Flair auf kleinem Raum

Trotz ihrer überschaubaren Länge von nur rund 46 Kilometern hat die slowenische Adriaküste zwischen Koper und Portorož einiges zu bieten. Piran mit seiner venezianisch geprägten Altstadt gilt als architektonisches Juwel und versprüht mediterranes Lebensgefühl - ganz ohne die Überfüllung klassischer Badeorte. Kopfsteingepflasterte Gassen, ein belebter Hauptplatz direkt am Meer sowie kulinarische Spezialitäten wie frischer Fisch oder Olivenöl prägen das Bild.

Der August wartet in dieser Region mit stabilen Wetterverhältnissen und warmen Wassertemperaturen auf. Abseits der Strände laden die umliegenden Hügel zu kurzen Wanderungen oder Radtouren mit Blick auf das Meer ein. Aufgrund ihrer Lage zwischen Italien und Kroatien lässt sich die slowenische Küste ideal mit anderen Reisezielen in der Region kombinieren.

Bergen und die norwegischen Fjorde: Imposante Landschaften zur besten Jahreszeit

Die Stadt Bergen ist als Tor zu den Fjorden ein beliebter Ausgangspunkt für Norwegenreisende. Im August zeigt sich die Region von ihrer freundlichsten Seite: Die Temperaturen sind angenehm mild, die Tage sind lang und die Wahrscheinlichkeit für klare Sichtverhältnisse ist hoch. Die historische Hansestadt selbst beeindruckt mit ihrem unter UNESCO-Schutz stehenden Bryggen-Viertel, einem pulsierenden Fischmarkt und einer lebendigen Kulturszene.

Von Bergen aus lassen sich zahlreiche Fjordlandschaften bequem erreichen, darunter der berühmte Sognefjord und der malerische Hardangerfjord. Wanderfreunde finden im Nationalpark Folgefonna oder entlang des Trolltunga-Trails anspruchsvolle Routen mit spektakulären Ausblicken. Auch für Kreuzfahrtgäste ist die Region ein lohnendes Ziel, denn zahlreiche Schiffe steuern im Hochsommer die zerklüftete Westküste an.

Albanische Riviera: Unberührte Strände am Ionischen Meer

Die albanische Riviera erstreckt sich südlich von Vlora bis zur griechischen Grenze und ist eine Region, die in den letzten Jahren verstärkt die Aufmerksamkeit internationaler Reisender erhält. Kleine Buchten mit türkisfarbenem Wasser, steile Küstenabschnitte und traditionelle Bergdörfer prägen die Landschaft. Orte wie Himara oder Dhermi verbinden Strandurlaub mit Ursprünglichkeit und erinnern damit an andere Mittelmeerdestinationen vor Jahrzehnten.

Der August ist die Hauptsaison an der Riviera, doch selbst zu dieser Zeit bleibt die touristische Infrastruktur vergleichsweise überschaubar. Neben den klassischen Badeaktivitäten laden archäologische Stätten wie Butrint sowie der Llogara-Pass mit seinen Panoramablicken zu Ausflügen ins Landesinnere ein. Die Region punktet zudem mit günstigen Preisen für Unterkünfte und Gastronomie.

Lake District, England: Sommerliches Grün und literarische Spuren

Der im Nordwesten Englands gelegene Lake District zeigt sich im August von seiner landschaftlich reizvollsten Seite. Sanfte Hügel, tiefblaue Seen und weite Täler prägen die Landschaft. Besonders in den wärmeren Sommermonaten zieht es Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde in den gleichnamigen Nationalpark, der sich über rund 2.300 Quadratkilometer erstreckt. Trotz seiner Beliebtheit bleibt die Region vielerorts ruhig und naturnah.

Der Lake District ist nicht nur historisch bedeutend, sondern diente auch Schriftstellern wie William Wordsworth (1770-1850) oder Beatrix Potter (1866-1943) als Inspirationsquelle. Bis heute zeugen zahlreiche Herrenhäuser, Gärten und Museen von dieser kulturellen Vergangenheit. Die gute Erreichbarkeit mit dem Zug von Manchester oder London aus macht die Region auch für Kurzurlauber attraktiv. Im August zeigt sich das wechselhafte britische Wetter dabei meist von seiner stabilsten Seite.

Peloponnes, Griechenland: Antike Schätze und einsame Buchten

Während viele griechische Inseln im August sehr belebt sind, bietet die Halbinsel Peloponnes Erholungssuchenden und Kulturliebhabern eine ruhige Alternative. Die Region ist reich an historischen Stätten - von Mykene über Epidaurus bis hin zum antiken Olympia. Diese Orte bieten nicht nur beeindruckende Ruinen, sondern auch tiefgreifende Einblicke in die Wiege der europäischen Zivilisation.

Neben den kulturellen Höhepunkten hat die Küstenlinie des Peloponnes mit traumhaften Stränden, charmanten Fischerdörfern und glasklarem Wasser noch einiges mehr zu bieten. Besonders die Regionen Messenien und Lakonien sind echte Geheimtipps. Auch das Hinterland mit seinen Olivenhainen und Gebirgslandschaften lädt zu Entdeckungstouren ein. Dank des gut ausgebauten Straßennetzes lässt sich die Halbinsel bequem mit dem Mietwagen erkunden.