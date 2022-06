PURA VIDA Kitzbühel - Sommernachtsfeeling in der Gamsstadt

Ein besonderes Gefühl der Lebensfreude ist bei dieser Sommerveranstaltung donnerstags im Juli und August in der 750 Jahre alten Innenstadt erlebbar.

27. Juni 2022 - 07:09 Uhr

Genießen Sie das Sommerevent PURA VIDA in Kitzbühel.

Ein Gefühl, das jeder kennt: Pure Lebensfreude, die einfach ansteckt. Kitzbühel Tourismus interpretiert die Kitzbühel Sommernächte neu und setzt dabei den Fokus auf das Schöne im Leben. Besondere Abende, die Raum für Kreativität, Kultur und Kulinarik schaffen.

Nach einem erfolgreichen Start wird auch in diesem Jahr an den Donnerstagabenden von 07. Juli bis 25. August 2022 in der Kitzbüheler Innenstadt fortgesetzt: Yoga im Park, Kinderprogramm, Straßenkunst und Musik zählen zu den wöchentlichen Highlights - ein neu kreierter PURA VIDA Sommerdrink 2022 inklusive.

Abwechslungsreicher Sommer

Egal, ob legendäre Sportevents, zeitgenössische Kunst oder kulinarische Highlights – die Gamsstadt steht für eine einzigartige Kombination aus Sport und Lifestyle. Das vielfältige Programm spiegelt sich auf unnachahmliche Weise auch im Kitzbüheler Veranstaltungskalender wider und bietet einzigartige Unterhaltung im Tal und auf dem Berg. Das abwechslungsreiche Repertoire bietet für jede Vorliebe etwas Besonderes. Inmitten der Tiroler Bergwelt bildet Kitzbühel eine eindrucksvolle Bühne für sportliche, kulturelle, musikalische und kulinarische Event-Highlights und versprüht alpines Lebensgefühl pur.

Auch musikalisch ist während des Events einiges geboten. © Kitzbühel Tourismus

PURA VIDA Highlights

Zuerst entspannen Sie um 17:30 Uhr beim Yoga im Stadtpark, bevor Sie mit einem Sommerdrink und kulinarischen Köstlichkeiten den musikalischen Klängen lauschen. Ein buntes und abwechslungsreiches Kinderprogramm begeistert auch die kleinen Besucher.

